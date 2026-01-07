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    Quyền lợi BHYT đối với người nghỉ ốm dài ngày

    01/07/2026 08:02

    Bà Ánh Ngọc (TPHCM) hỏi, người lao động nghỉ ốm liên tục trên 1 tháng, khi doanh nghiệp báo giảm BHXH các tháng đó thì thẻ BHYT có sử dụng được nữa không?

    Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

    Điểm b khoản 2 Điều 12 Luật BHYT số 51/2024/QH15 quy định:

    "2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bao gồm:

    b) Người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày hoặc người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; người nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;".

    Như vậy, trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHYT nhưng người lao động vẫn được hưởng quyền lợi BHYT của tháng đó.


    Theo baochinhphu.vn
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          Quyền lợi BHYT đối với người nghỉ ốm dài ngày
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