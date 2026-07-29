Toàn văn Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về phân cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND Thành phố về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; ban hành trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; các cơ quan khác có liên quan.

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quá trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính kiến nghị hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm tra đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố/xã, phường nơi có đất bị thu hồi.

2. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị hoặc kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thành phố/xã, phường lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố/xã, phường có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố/xã, phường có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất./.