Chính trị Quyết liệt đổi mới nền quản trị quốc gia Bộ Chính trị vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội nghị thu hút sự quan tâm rộng khắp của các tầng lớp nhân dân, sự tham gia của hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên tại hàng nghìn điểm cầu trực tuyến đã cho thấy tinh thần quyết tâm của toàn hệ thống trong việc đưa một nghị quyết chiến lược vào thực tế cuộc sống.

Sau 18 tháng triển khai với những thành tựu quan trọng đã đạt được, chúng ta đã nhận thấy rõ nét quá trình thay đổi mạnh mẽ trong tư duy và mô hình vận hành của nền quản trị quốc gia. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn được xem là lĩnh vực chuyên ngành, mà trở thành nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. Tư duy quản lý khoa học, công nghệ đã chuyển từ chú trọng đầu vào sang tự chủ, quản lý theo mục tiêu, kết quả đầu ra. Một số chủ trương được thể chế hóa: chuyển đổi số, dữ liệu; thử nghiệm có kiểm soát; khoán chi, chấp nhận rủi ro; sở hữu trí tuệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thu hút nhân tài… đã và đang thu được những kết quả quan trọng.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn được xem là lĩnh vực chuyên ngành, mà trở thành nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. Tư duy quản lý khoa học, công nghệ đã chuyển từ chú trọng đầu vào sang tự chủ, quản lý theo mục tiêu, kết quả đầu ra. Một số chủ trương được thể chế hóa: chuyển đổi số, dữ liệu; thử nghiệm có kiểm soát; khoán chi, chấp nhận rủi ro; sở hữu trí tuệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thu hút nhân tài… đã và đang thu được những kết quả quan trọng.

Đáng chú ý, các báo cáo tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn lớn trong chuyển đổi số của hệ thống chính trị. Các điểm nghẽn được nhận diện từ thực tế triển khai quyết liệt, rộng khắp Nghị quyết số 57 trong 18 tháng qua. Trong đó, nổi lên thực tế là có nhiều chủ trương, chính sách chưa thật sự thẩm thấu vào thực tiễn; vẫn còn những khó khăn, hạn chế, trở ngại không được tháo gỡ kịp thời, có nguy cơ dẫn đến thực trạng không đáp ứng yêu cầu đột phá trong giai đoạn tới.

Việc xác lập định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa gắn kết chặt chẽ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Cơ chế đặt hàng nghiên cứu từ doanh nghiệp còn thiếu; nhiều danh mục công nghệ ưu tiên được ban hành nhưng chưa được thống nhất, tiềm ẩn nguy cơ đầu tư dàn trải...

Việc thẳng thắn chỉ rõ các điểm nghẽn sẽ giúp người đứng đầu các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp thu, nhìn nhận cụ thể những việc cần phải làm ngay, những vấn đề cần tập trung giải quyết… để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Có thể thấy, việc công khai các điểm nghẽn, chỉ rõ địa chỉ, trách nhiệm của từng đầu mối tại một hội nghị toàn quốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ và quyết tâm đổi mới rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai ngày càng hiệu quả Nghị quyết số 57.

Tinh thần quan trọng mà hội nghị lan tỏa là chúng ta cần quyết liệt đổi mới quản trị quốc gia, nâng cao năng lực thực thi để tháo gỡ các điểm nghẽn trong cả tư duy lẫn hành động, nhất là nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Các mục tiêu của Nghị quyết số 57 sẽ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm cụ thể, được kiểm chứng trong thực tế với hiệu quả đo đếm được. Đây là mục tiêu lớn nhằm hướng tới kết quả thực chất, không thể hoàn thành chỉ bằng những báo cáo, văn bản.

Để lan tỏa tinh thần quyết liệt, quyết tâm đổi mới nêu trên rộng khắp hơn nữa, chúng ta cần tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Bộ Chính trị, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 57 gắn với yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với tinh thần: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới.

Các bộ, ngành tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò kiến tạo, đi đầu trong tháo gỡ những rào cản, những điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc, không để ách tắc kéo dài ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cả nước. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quyết liệt đổi mới phương pháp quản trị, điều hành theo hướng chủ động tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách của Trung ương với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong khuôn khổ pháp luật và sự phân cấp, phân quyền.

Thực tế 18 tháng qua cho thấy, Nghị quyết số 57 đã và đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Thực tế 18 tháng qua cho thấy, Nghị quyết số 57 đã và đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.