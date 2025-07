An ninh trật tự Quyết liệt phòng, chống tội phạm 4.067 vụ án, gần 3.100 đối tượng ma túy, hơn 790 tỷ đồng tiền đánh bạc qua mạng bị triệt phá. Đây là kết quả sau 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm tại khu vực phía Tây Lâm Đồng.

Công an tỉnh xây thế trận lòng dân, bảo vệ bình yên cho mỗi người dân, cộng đồng

Xử lý hơn 4.000 vụ án

Giai đoạn 2016-2025, khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng xảy ra 4.067 vụ án hình sự, làm chết 97 người, bị thương 1.202 người, thiệt hại tài sản khoảng 135 tỷ đồng. So với giai đoạn trước, số vụ án đã giảm 37 vụ, phản ánh sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự.

Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 3.621 vụ, đạt tỷ lệ khám phá án 89%. Nhiều vụ án nghiêm trọng đã được khám phá nhanh chóng. Điển hình như vụ giết người rồi tạo hiện trường giả để chiếm đoạt bảo hiểm nhân thọ ở Đắk Glong (cũ), lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh. Trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao loại hình tội phạm mới, tinh vi, lực lượng Công an tỉnh đã phá 26 vụ, bắt giữ 113 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet, với tổng số tiền lên tới 792 tỷ đồng.

Đặc biệt, có đường dây cá độ trị giá hơn 540 tỷ đồng lớn nhất từng bị phát hiện tại tỉnh. Ngoài ra, 25 vụ lừa đảo qua mạng với 43 đối tượng, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng cũng đã được bóc gỡ.

Một trong những điểm nhấn khác là cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm kinh tế, tham nhũng. Công an tỉnh đã khởi tố 143 vụ, 183 đối tượng về tội phạm trật tự quản lý kinh tế. Điển hình là chuyên án triệt phá đường dây buôn bán, pha chế xăng giả với 675,6 triệu lít xăng bị làm giả, giá trị giao dịch trên 7.429 tỷ đồng; 39 bị can bị khởi tố. Bên cạnh đó, 17 bị can khác bị bắt vì in và tiêu thụ tiền giả với quy mô liên tỉnh.

Công an tỉnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan

Tội phạm tham nhũng cũng diễn biến phức tạp với 52 vụ, 77 đối tượng bị khởi tố. Nhiều trường hợp là cán bộ chủ chốt của các sở, ngành và địa phương; các hành vi phổ biến là lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục, tư pháp, đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.

Tội phạm môi trường tăng mạnh 452 vụ, 485 bị can bị xử lý. Đặc biệt là các vụ tổ chức phá rừng, bảo kê mua bán nông sản, đòi nợ thuê, trong đó có vụ pha trộn vỏ cà phê, đá, bột than pin vào tiêu rồi bán cho doanh nghiệp tiêu thụ - gây rúng động thị trường.

Tội phạm ma túy cũng được kiểm soát quyết liệt. Từ năm 2016-2025, toàn tỉnh phát hiện 1.525 vụ với 3.085 đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 28,45 kg heroin, 13,5 kg ma túy tổng hợp và 132,95 kg cần sa.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 1.346 vụ, 1.939 bị can. Đáng chú ý là tình trạng tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke, nhà nghỉ, cùng hiện tượng người nghiện trẻ hóa, manh động hơn.

Tội phạm mua bán người có xu hướng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn. Cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 8 vụ, 21 bị can bị khởi tố. Trong đó có vụ lợi dụng môi giới hôn nhân, lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc, do Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh triệt phá.

Công an tỉnh chú trọng đấu tranh, phòng ngừa từ cơ sở

Giữ vững thế trận an ninh từ cơ sở

Bên cạnh đấu tranh trực diện, Công an tỉnh đã chú trọng phòng ngừa từ cơ sở. Riêng khu vực phía Tây tỉnh đã xây dựng 713 tổ bảo vệ an ninh trật tự, 670 tổ an ninh Nhân dân, 542 tổ dân phòng.

Trên địa bàn khu vực duy trì hiệu quả 45 mô hình với 1.462 điểm, như: “Tổ tuần tra bảo vệ cà phê”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật”, “Trường học an toàn an ninh trật tự 3 không 3 giảm”…

Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với hơn 270 buổi tập huấn với 60.000 lượt người tham gia; duy trì nhóm zalo “An ninh Đắk Nông” ở hầu hết khu dân cư. Các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng được triển khai sâu rộng. Đáng chú ý là việc thực hiện chính sách cho người chấp hành xong án tù vay vốn 121 người đã tiếp cận được 9,95 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận thành một tỉnh mới. Quá trình này đặt ra nhiều thách thức cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo dự báo của Công an tỉnh, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng, cùng với các vấn đề về đất đai, lao động nhập cư, tôn giáo, tranh chấp địa bàn… sẽ tạo điều kiện cho các loại tội phạm phát sinh.

Đáng lo ngại là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tín dụng đen, công nghệ cao và ma túy sẽ có xu hướng gia tăng, hoạt động manh động và tinh vi hơn.

Trước bối cảnh mới sau sáp nhập, Công an tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trước hết tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong bộ máy mới, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Cùng với đó, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đồng thời nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục củng cố lực lượng công an cơ sở, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ nghiệp vụ để có thể xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng cần được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức, trong đó đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội và truyền thông cơ sở để kịp thời cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm.

Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) nhằm phối hợp kiểm soát tốt tình hình tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu, ma túy và mua bán người.

Trong bối cảnh mới, với địa giới hành chính mở rộng và các thách thức đa chiều, công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Công an tỉnh đang làm sạch địa bàn, xây thế trận lòng dân, bảo vệ bình yên cho mỗi người dân, cộng đồng, vùng biên cương của Tổ quốc.

Theo đánh giá của đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác phòng, chống tội phạm đã có chuyển biến rõ nét, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, nhất là tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. An ninh nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới... cơ bản được giữ vững.