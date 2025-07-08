Thời sự Lâm Đồng Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản Sáng 7/8, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và các địa phương liên quan, triển khai công tác về thực trạng quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Yên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc hiện tại.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và môi trường, Lâm Đồng hiện có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là bauxite (chiếm 79,7% trữ lượng cả nước) và quặng titan (chiếm 83%). Toàn tỉnh có trên 1.030 khu vực mỏ khoáng sản, với 226 giấy phép khai thác còn hiệu lực.

Đại diện Công an tỉnh nêu ý kiến về công tác quản lý, bảo vệ và khai thác khoáng sản ở địa phương

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã cấp 5 giấy phép khai thác mới và đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác tại 27 khu vực. Dự kiến đến cuối năm, 60 khu vực sẽ được đưa ra đấu giá, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh cũng chú trọng phục vụ vật liệu cho các công trình trọng điểm như đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, đảm bảo tuân thủ Luật Địa chất và Khoáng sản.

Các sở, ngành, địa phương đã kiến nghị, nêu các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Giải quyết nhanh, đảm bảo cơ sở pháp lý các hồ sơ thủ tục liên quan trong lĩnh vực khoáng sản…

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần nghiên cứu và đưa Luật địa chất khoáng sản vào cuộc sống.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu cần nâng cao vai trò quản lý của địa phương, tháo gỡ quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Các sở ngành sớm rà soát, kiến nghị giải quyết chồng lấn quy hoạch và nhấn mạnh việc quản lý khai thác khoáng sản, chống khai thác lậu phải thực hiện ngăn chặn từ đầu, từ sớm, từ xa.

Các địa phương dự họp qua cầu trực tuyến nêu ý kiến về công tác quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát các lưu vực sông giáp ranh để có quy chế phối hợp quản lý hiệu quả.