Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản
Sáng 7/8, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và các địa phương liên quan, triển khai công tác về thực trạng quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Yên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc hiện tại.
Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và môi trường, Lâm Đồng hiện có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là bauxite (chiếm 79,7% trữ lượng cả nước) và quặng titan (chiếm 83%). Toàn tỉnh có trên 1.030 khu vực mỏ khoáng sản, với 226 giấy phép khai thác còn hiệu lực.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã cấp 5 giấy phép khai thác mới và đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác tại 27 khu vực. Dự kiến đến cuối năm, 60 khu vực sẽ được đưa ra đấu giá, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tỉnh cũng chú trọng phục vụ vật liệu cho các công trình trọng điểm như đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, đảm bảo tuân thủ Luật Địa chất và Khoáng sản.
Các sở, ngành, địa phương đã kiến nghị, nêu các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Giải quyết nhanh, đảm bảo cơ sở pháp lý các hồ sơ thủ tục liên quan trong lĩnh vực khoáng sản…
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần nghiên cứu và đưa Luật địa chất khoáng sản vào cuộc sống.
Đặc biệt, đồng chí yêu cầu cần nâng cao vai trò quản lý của địa phương, tháo gỡ quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Các sở ngành sớm rà soát, kiến nghị giải quyết chồng lấn quy hoạch và nhấn mạnh việc quản lý khai thác khoáng sản, chống khai thác lậu phải thực hiện ngăn chặn từ đầu, từ sớm, từ xa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát các lưu vực sông giáp ranh để có quy chế phối hợp quản lý hiệu quả.
Tỉnh sẽ công khai quy hoạch khai thác, hạn chế cơ chế "xin - cho", tăng cường kiểm tra, giám sát, và hỗ trợ cơ sở để ngăn chặn thất thoát khoáng sản. Đặc biệt, cần phân định rõ chức năng, vai trò của từng sở, ngành để thực hiện đúng luật, hỗ trợ doanh nghiệp và kiên quyết đẩy lùi khai thác trái phép”.
