Pháp luật - Đời sống Quyết liệt trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự Công an Lâm Đồng đồng loạt mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Mạnh tay với tội phạm

Ngày 22/7/2025, Công an xã Nhân Cơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hòa Hợp (SN 1984, trú TP Cần Thơ) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 11/7, nhân viên Mobifone trình báo camera giám sát phát hiện đối tượng lạ đột nhập Trạm thu phát sóng ở Thôn 11, xã Nhân Cơ, lấy đi linh kiện điện tử trị giá khoảng 66 triệu đồng.

Các đối tượng sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng tại xã Nam Ban Lâm Hà

Chỉ hơn 1 ngày sau, Công an xã Nhân Cơ phối hợp Công an xã Kiến Đức và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ Hợp khi đang lẩn trốn. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 3 biển kiểm soát, 2 giàn điều hòa, 12 bình ắc quy. Hợp khai sau khi chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025, do thiếu tiền tiêu xài nên gây ra hàng loạt vụ trộm tại các trạm phát sóng Mobifone, thiệt hại khoảng 244 triệu đồng. Hợp có 2 tiền án cùng tội danh.

Ngày 6/8/2025, Công an xã Ka Đô đã truy bắt Drao Minh Thuận (SN 2006, trú thôn Ta Ly 1, xã Ka Đô) theo quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc của Tòa án Nhân dân huyện Đơn Dương (cũ). Theo hồ sơ, tháng 8/2024, Thuận bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 18 tháng nhưng đến tháng 12 cùng năm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều lần vận động gia đình bất thành, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Thuận đang lẩn trốn ở phường Xuân Trường - Đà Lạt, nên phối hợp truy bắt đưa về chấp hành quyết định.

Trước đó, ngày 22/7, Công an xã Tân Lập phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phát hiện tại nhà Nguyễn Thị Bạch Vân (SN 1983, thôn Tân Hưng, xã Tân Lập) có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã thu giữ một đoạn ống hút nhựa chứa tinh thể trắng, trước chứng cứ không thể chối cải, Vân khai nhận là ma túy đá mua để sử dụng. Công an xã Tân Lập lập biên bản bắt quả tang, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 21/7/2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Tân Minh phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Hảo (SN 2000, trú tại Thôn 11, xã Tân Minh) có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” tại nhà. Hảo là đối tượng đang trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an xã, Giám đốc Công an tỉnh đã giao Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Tân Minh và các ngành chức năng tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định. Đến ngày 6/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hảo về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Các lệnh và quyết định này đã được Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 15 tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.



Tuần tra khép kín hiệu quả

Sau khi phường Phú Thủy thành lập (1/7/2025), cùng với lực lượng Công an tỉnh, Công an phường Phú Thủy đã triển khai tuần tra vũ trang khép kín, chia 3 ca từ 20h đến 2h sáng. Qua đó đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc. Nổi bật, rạng sáng 13/7, Công an phường phối hợp với người dân bắt quả tang Nguyễn Văn Mai (SN 1969) và Lê Thanh Hòa (SN 1988) trộm hơn 15 m dây cáp viễn thông. Cả hai đều dương tính với ma túy.

Tương tự, tối 24/7/2025, nhận được tin báo tại tổ dân phố Từ Liêm 2, xã Nam Ban Lâm Hà xảy ra vụ gây thương tích giữa 2 nhóm thanh niên. Công an xã Nam Ban Lâm Hà triển khai lực lượng, nhanh chóng xác minh làm rõ, thu giữ nhiều hung khí như: dao phóng lợn, súng bắn đạn cao su, ống tuýp, gậy gộc; ngăn chặn kịp thời vụ gây rối an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng thời, mời gần 10 đối tượng đến cơ quan công an để xử lý, răn đe, giáo dục…