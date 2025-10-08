Thể thao 360 Quỳnh Anh: Thể thao cho học sinh sức khỏe và niềm vui Một tay vợt bóng bàn nữ, vượt qua những vất vả của tập luyện thể thao, đã vinh dự đoạt huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm học 2024 - 2025. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dành cho em là niềm vui lớn với cô học trò nhỏ.

Quỳnh Anh đoạt giải Nhì Giải bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2025.

Trần Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Xuân Hương - Đà Lạt sắp sửa bước vào lớp 10 - Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Điều đặc biệt, Quỳnh Anh được nhà trường tuyển thẳng nhờ vào thành tích thể thao vượt trội. Em là vận động viên bóng bàn của tỉnh Lâm Đồng đoạt nhiều huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Đó là kết quả của những năm tháng luyện tập miệt mài.

“Em tập bóng bàn từ khi học lớp 2, theo truyền thống gia đình vì ba mẹ và anh chị em trong nhà đều chơi môn này. Môn bóng bàn theo em suốt những năm tiểu học, trung học cơ sở, bên cạnh thời gian học tập cũng như các sinh hoạt khác”, cô học sinh nhỏ chia sẻ. Hàng ngày, ngoài thời gian học, Quỳnh Anh dành 2 - 3 giờ để tập luyện bóng bàn, với nhiều giáo viên khác nhau. “Em tập với huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao Lâm Đồng, với nhiều CLB như: CLB Phù Đổng, CLB Nhà Văn hóa Lao Động... và những giáo viên tại CLB. Trong đó, ba em là người thầy tận tâm nhất, sát sao nhất, luôn sát cánh cùng em trên mỗi bước đường tập luyện”.

Trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Quỳnh Anh đã rất căng thẳng khi tranh tài với các vận động viên đến từ các trung tâm bóng bàn lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... Cuối cùng, nỗ lực hàng ngày đã giúp Quỳnh Anh có được tấm huy chương quý giá, kỷ niệm của lứa tuổi học trò.

Không chỉ là vận động viên bóng bàn, Quỳnh Anh còn là vận động viên dancesport đầy tiềm năng của làng dancesport Lâm Đồng. Bỏ cây vợt, cô bé đi đôi giày múa, luyện tập những bước chân nhuần nhuyễn, những vũ điệu nhịp nhàng, đầy dáng vẻ của âm nhạc. Quỳnh Anh tham gia nhiều giải thi đấu dancesport trong tỉnh và toàn quốc, mang về cho dancesport Lâm Đồng những giải thưởng lứa tuổi thiếu niên.

Quỳnh Anh trong một giải thi đấu Dancesport.

2 môn thể thao tưởng chừng trái ngược nhau lại hòa quyện trong cô học trò nhỏ. Quỳnh Anh tâm sự, muốn đạt thành tích cao, môn thể thao nào cũng cần sự kiên trì, khổ luyện. Tập thể thao hàng ngày đòi hỏi vận động viên sự chú tâm, quyết liệt và tinh thần thép để đảm bảo hết giáo trình. Có vất vả, có mồ hôi nhưng cũng đầy niềm vui. Đó chính là động lực để Quỳnh Anh tiếp tục học tập văn hóa và rèn luyện thể thao.

Tại Trường THCS Quang Trung, Trần Quỳnh Anh là cô học trò được thầy cô quý mến, bạn bè yêu thương bởi tinh thần vui vẻ, nhiệt huyết trong việc học và luyện tập. Quỳnh Anh có mặt trong các giải thi đấu thể thao, văn nghệ của nhà trường và ngành giáo dục. Ông Nguyễn Văn Ánh - Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: “Trần Quỳnh Anh là học sinh có thành tích thể thao rất tốt. Em tham gia nhiệt tình các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ trong nhà trường và còn là học sinh ngoan, rất cố gắng trong học tập”.

Tại Trường THCS Quang Trung, phong trào học tập, rèn luyện văn hóa - văn nghệ - thể thao luôn được nhà trường chú trọng, với các hoạt động phong phú, thu hút học sinh. “Khỏe để học tập và bảo vệ Tổ quốc theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn là mục tiêu của thầy và trò Trường THCS Quang Trung hướng tới. Những học trò như Quỳnh Anh luôn nhận được sự động viên, đồng hành của nhà trường để vươn lên phát huy thành tích cá nhân và tập thể”, thầy Nguyễn Văn Ánh chia sẻ thêm về định hướng sắp tới.