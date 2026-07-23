Kinh tế “Rã đông” dòng vốn ngoài ngân sách Gần 1 năm trước, Lâm Đồng ghi nhận có 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc không thể hoàn thành. Với quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống chính trị cũng như cộng đồng doanh nghiệp, số vốn dần được “rã đông” cho thấy nền kinh tế tỉnh đang chuyển mình.

Lâm Đồng thu hút nhiều dự án năng lượng

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, hiện có 245/365 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ - đạt gần 67%, với quy mô sử dụng đất hơn 19 ha và gần 154.000 tỷ đồng đầu tư. Việc giải phóng nguồn lực bị đóng băng một thời gian đã chứng minh cam kết của tỉnh quyết tâm chuyển tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”.

Nhìn lại năm 2025, bức tranh đầu tư ngoài ngân sách của Lâm Đồng khá trầm lắng khi toàn tỉnh chỉ chấp thuận 48 dự án với tổng vốn khiêm tốn hơn 19.384 tỷ đồng. Thế nhưng, bước sang năm 2026, một cục diện khác đã được thiết lập. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho khoảng 70 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 170.000 tỷ đồng. Đặc biệt hơn, dòng vốn không còn đổ xô vào những dự án bất động sản phân lô bán nền ngắn hạn, mà đang tìm về các mạch nguồn bền vững, là hạ tầng năng lượng, phát triển đô thị và du lịch…

Các dự án được tháo gỡ tạo mạch nguồn đầu tư phát triển

Lũy kế đến nay, với 2.950 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư trị giá 916.601 tỷ đồng, cho thấy có sự chuyển dịch rất rõ ràng về cơ cấu dòng vốn. Lâm Đồng cũng đang giảm bớt sự phụ thuộc vào các dự án bất động sản thuần túy, thay vào đó là dồn toàn lực “rã đông” và trải thảm cho hạ tầng năng lượng tái tạo và hạ tầng kết nối vĩ mô; đồng thời, chứng minh rằng, khi chính quyền kiến tạo niềm tin chính là dọn đường cho dòng vốn hội tụ.

Trong kỳ họp HĐND, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết: “Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thường xuyên, tỉnh đã tập trung giải quyết nhiều công việc, trong đó có công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 365 dự án. Đến nay, tỉnh đã xử lý dứt điểm hơn 100 dự án, khơi thông được khoảng 5.000 tỷ đồng và 3.000 ha đất. Các dự án còn lại đã được phân loại, xác định rõ nguyên nhân và lộ trình giải quyết theo đúng quy định của pháp luật”.

Khơi thông vốn đầu tư

Các dự án ngoài ngân sách vướng mắc được phân loại đến các tổ công tác đặc biệt do chính các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng làm việc rất hiệu quả. Thực hiện nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”, “đơn giản trước, phức tạp sau”, sau giai đoạn 1 (tháng 11/2025 - 3/2026), toàn tỉnh đã tháo gỡ dứt điểm cho 44 dự án, khơi thông hơn 10.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 (đến ngày 18/6/2026), các tổ công tác tiếp tục xử lý thành công cho 200 dự án, giải phóng thêm gần 144.000 tỷ đồng.

Lâm Đồng đã xóa bỏ triệt để hội chứng “chờ ý kiến” giữa các sở, ngành bằng cách đưa trực tiếp các Phó Chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng. Hồ sơ vướng mắc không còn chạy vòng quanh, mà được gom về một mối để cắt gọt pháp lý dường như ngay lập tức. Việc tháo gỡ thành công gần 67,1% số dự án vướng mắc (245/365 dự án) không chỉ đơn thuần là việc giải quyết xong vài ba bộ hồ sơ. Và, chỉ trong vòng chưa đầy 8 tháng, với cách tiếp cận quyết liệt và chia lộ trình cực kỳ khoa học đã giải cứu chi phí cơ hội cho doanh nghiệp, biến hàng trăm ngàn tỷ đồng từ trạng thái “ngủ đông” chuyển hóa thành công trình, nhà máy, và cơ hội việc làm thực tế cho người dân.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì chương trình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp xây dựng và du lịch: Nhiều năm qua, dự án bị ngưng trệ vì vướng mắc chồng lấn giữa quy hoạch hạ tầng và quy hoạch khoáng sản. Khi tổ công tác của tỉnh vào cuộc tháo gỡ vướng mắc không chỉ giải phóng hàng trăm tỷ đồng nằm chờ, mà quan trọng hơn là khôi phục niềm tin để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư. Nút thắt lớn nhất của doanh nghiệp suốt thời gian qua là thủ tục pháp lý đan xen giữa các quy hoạch và nghĩa vụ tài chính đất đai. Sự đồng hành, hướng dẫn sát sao của chính quyền tỉnh và ngành thuế đã giúp dự án gỡ được điểm nghẽn, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn…

Cơ hội rộng mở hơn, khi trong số các dự án đang gặp khó khăn, có 43 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, 24 dự án đang phải chờ ý kiến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường do vướng quy hoạch dự trữ hoặc khai thác khoáng sản… được hỗ trợ bởi Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2026. Nghị định trao quyền xem xét và thống nhất kết quả đánh giá ảnh hưởng tài nguyên cho Chủ tịch UBND tỉnh. Điều này giúp hiện thực hóa dòng vốn của 13 dự án năng lượng trị giá hơn 53.830 tỷ đồng đang chờ đợi trên giấy.

Bên cạnh đó, đối với các dự án vướng mắc thanh tra (như 12 dự án thuộc diện Tổ chỉ đạo 751), tỉnh đang kiên quyết yêu cầu khắc phục triệt để. Những dự án chưa đủ điều kiện tháo gỡ do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 sẽ phải tự vận động để thích nghi, nếu không muốn nhường chỗ cho những dòng vốn sạch, minh bạch hơn thông qua hình thức đấu thầu đất công...

Sau mốc ngày 30/6/2026 - thời hạn phấn đấu hoàn thành tháo gỡ cho các dự án còn lại - Lâm Đồng sẽ bước vào một chu kỳ phát triển mới. Ở đó, những dự án “nói được, làm được” của chính quyền sẽ biến những con số khổng lồ trên giấy để định hình diện mạo mới cho vùng đất Nam Tây Nguyên.