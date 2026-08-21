Vì an ninh Tổ quốc Ra mắt mô hình “Buôn làng hiểu luật” tại xã Cư Jút Chiều 21/8, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Buôn làng hiểu luật” tại xã Cư Jút.

Các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình "Buôn làng hiểu luật" tại xã Cư Jút

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa; Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Công an xã và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng trên nền tảng website mang tên “Buôn làng hiểu luật”.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình "Buôn làng hiểu luật" tại xã Cư Jút

Đây là mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến được thiết kế phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên điện thoại thông minh. Phần mềm tích hợp nhiều nội dung thiết thực như tin tức pháp luật, hỏi - đáp pháp luật và lớp học pháp luật trực tuyến, giúp người dân thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu các quy định pháp luật.

Ra mắt mô hình "Buôn làng hiểu luật" tại xã Cư Jút

Mô hình “Buôn làng hiểu luật” thể hiện phương châm lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình góp phần xây dựng đời sống lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, mô hình tạo thêm kênh phối hợp giữa lực lượng Công an với các tổ chức đoàn thể, ban quản lý thôn, buôn, bon và Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục an ninh nội địa tặng quà cho người uy tín tại xã Cư Jút

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, tặng quà cho người có uy tín và cấp ủy, chính quyền xã Cư Jút.