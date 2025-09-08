Tin mới

    Sáng 9/8, Học viện Lục quân phối hợp với UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức ra quân làm công tác dân vận trên địa bàn.

    Đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự Lễ phát động

    Tại đây, các đơn vị đã tiến hành nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt.

    Đại tá Trần Trung Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân trao quà cho các hộ gia đình
    Đại diện lãnh đạo Học viện Lục quân và phường Lâm Viên - Đà Lạt trao quà cho các gia đình
    50 suất quà dược trao tận tay cho các hộ gia đình khó khăn và gia đình chính sách

    Bên cạnh đó, các y, bác sĩ Bệnh xá Học viện Lục quân đã tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách trên địa bàn.

    Các y, bác sĩ Bệnh xá Học viện Lục quân khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách

    Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân còn tham gia cùng Nhân dân địa phương tiến hành nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường.

    Ra quân thực hiện nạo vét các tuyến kênh mương

    Đại tá Trần Trung Dũng, Phó Chủ nhiệm chính trị Học viện Lục quân nhấn mạnh, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong Quân đội nói chung và Học viện Lục quân nói riêng là hoạt động quan trọng.

    Hoạt động này đã tạo ra những giá trị tốt đẹp hướng tới cộng đồng. Kết quả từ các đợt dân vận góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

    Đại diện lãnh đạo Học viện Lục quân tặng quà lưu niệm cho phường Lâm Viên - Đà Lạt

    Những năm qua, Học viện luôn phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là những đơn vị kết nghĩa triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động dân vận, chính sách trên địa bàn đóng quân.

    Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tô đẹp hình ảnh Bộ đội cụ Hồ đối với các đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

