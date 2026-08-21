Giáo dục - Đào tạo Rà soát từng điều kiện, sẵn sàng cho năm học mới tại Hòa Thắng, Phan Rí Cửa Sáng 21/8, Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 tại Trường TH&THCS Hồng Phong (xã Hòa Thắng), Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Phan Rí Cửa), đồng thời làm việc với UBND hai địa phương.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trường TH&THCS Hồng Phong

Tại Trường TH&THCS Hồng Phong, xã Hòa Thắng, Đoàn công tác kiểm tra thực tế phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, thư viện, cảnh quan và các điều kiện bảo đảm an toàn. 100% phòng học của trường có ti vi kết nối Internet, tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác học liệu điện tử trong dạy học. Nhà trường cũng đang sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ số và hệ thống VnEdu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường TH&THCS Hồng Phong

Cùng với việc chuẩn bị kế hoạch giáo dục, phân công chuyên môn, tuyển sinh, sách giáo khoa và thiết bị, nhà trường đã rà soát các điều kiện phục vụ dạy học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, trường còn thiếu 1 giáo viên tiểu học; cấp THCS chưa có giáo viên chuyên môn Vật lý và Sinh học. Một số hạng mục cơ sở vật chất, thiết bị tiếp tục cần được sửa chữa, bổ sung.

Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng báo cáo tại buổi làm việc

Làm việc với Đoàn công tác, UBND xã Hòa Thắng cho biết năm học mới toàn xã có 7 trường, dự kiến 1.976 học sinh/78 lớp, sau sắp xếp giảm còn 3 trường công lập. Công tác tuyển sinh đầu cấp cơ bản đạt yêu cầu, với 446 trẻ mầm non, 186 học sinh vào lớp 1 và 176 học sinh vào lớp 6.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp tại Trường TH&THCS Hồng Phong

Tuy nhiên, một số phòng học tại Trường THCS Hòa Thắng, Trường Mẫu giáo Hòa Thắng (cơ sở Hồng Lâm) và Trường Tiểu học Hòa Thắng 1 đã xuống cấp, cần được sửa chữa, đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra thực tế tại Trường THCS Võ Thị Sáu

Tại Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phan Rí Cửa, năm học 2026-2027, trường dự kiến có 32 lớp với 1.343 học sinh, bình quân khoảng 42 học sinh/lớp. Nhà trường hiện có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường có 24 phòng học kiên cố, thư viện đạt chuẩn; trong hè đã sửa chữa 50 bộ bàn ghế, thay mới hệ thống bóng đèn và đang xây dựng phòng bảo vệ, khu để xe học sinh.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THCS Võ Thị Sáu

Tuy nhiên, bàn ghế và thiết bị dạy học vẫn là những vấn đề cần được tháo gỡ. Nhà trường còn thiếu 430 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi; nhiều bàn ghế hiện có đã hư hỏng. Thiết bị dạy học phục vụ Chương trình GDPT 2018 cũng chưa được mua sắm đầy đủ. Đội ngũ giáo viên còn thiếu ở một số môn như Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên và Hoạt động trải nghiệm.

Tại buổi làm việc với UBND xã Phan Rí Cửa

Lãnh đạo xã Phan Rí Cửa cho biết, hiện toàn xã có 21 cơ sở giáo dục (gồm 5 trường mầm non, mẫu giáo, 11 trường tiểu học và 5 trường THCS), sau sắp xếp dự kiến còn 14 cơ sở giáo dục. Công tác tuyển sinh cơ bản được triển khai đúng kế hoạch, song một số trường mầm non, tiểu học vẫn có tỷ lệ tuyển sinh chưa cao.

Địa phương kiến nghị cấp trên sớm có chủ trương mua sắm tập trung hoặc cấp bổ sung thiết bị dạy học theo Chương trình GDPT 2018, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại buổi làm việc với xã Phan Rí Cửa

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, khẩn trương xử lý những phần việc thuộc thẩm quyền, không để thiếu cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến an toàn trường học và các điều kiện dạy học trong năm học mới. Các trường cần sớm vệ sinh, chỉnh trang, trang trí khuôn viên, tạo môi trường giáo dục sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Phong trào trồng hoa, cây xanh trong trường học cũng được khuyến khích góp phần tạo cảnh quan và không gian học tập gần gũi cho học sinh.

Đối với công tác sắp xếp trường lớp, địa phương cần rà soát, kiểm tra và hoàn thành theo phương án trước ngày 30/8; chủ động hoàn thiện việc bố trí nhân sự. Cùng với đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, hạn chế những tác động tiêu cực đến tâm lý giáo viên, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương phải nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh, nhất là những trường hợp khó khăn, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, không để học sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế. Các trường cần thực hiện nghiêm các quy định về các khoản thu đầu năm học, tuyệt đối không tự đặt ra hoặc thu thêm các khoản ngoài quy định.