Rafael Nadal thừa nhận Novak Djokovic vĩ đại nhất lịch sử dựa trên các con số Rafael Nadal thừa nhận Novak Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử dựa trên thống kê, đồng thời khẳng định sự thanh thản khi khép lại sự nghiệp huy hoàng.

Trong một cuộc phỏng vấn sâu sắc với CNBC Sport nhân dịp quảng bá bộ phim tài liệu mới trên Netflix, huyền thoại Rafael Nadal đã chia sẻ những góc nhìn thẳng thắn về di sản của mình và cuộc đua giành vị trí tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT). Khác với những tranh cãi nảy lửa thường thấy từ người hâm mộ, "Ông vua sân đất nện" chọn cách tiếp cận thực tế và tôn trọng đối với kình địch lớn nhất sự nghiệp - Novak Djokovic.

Sự thanh thản sau khi chạm đến giới hạn

Rafael Nadal, chủ nhân của 22 danh hiệu Grand Slam, khẳng định anh hoàn toàn hài lòng với quyết định giã từ sân đấu chuyên nghiệp. Ở tuổi 38, sau khi đã vắt kiệt những nguồn lực cuối cùng của cơ thể, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết chương sự nghiệp của anh đã khép lại theo cách trọn vẹn nhất.

"Tôi đã khám phá mọi giới hạn của bản thân. Chương đó đã kết thúc một cách tốt đẹp và tôi vô cùng tự hào về những gì mình đạt được. Giờ đây, tôi đang tận hưởng một chương mới của cuộc đời mà không có ý định quay lại", Nadal chia sẻ. Tuyên bố này cũng dập tắt những tin đồn về việc anh có thể tái xuất giống như cách Serena Williams từng cân nhắc.

Rafa đã có góc nhìn thẳng thắn về những gì đã trải qua trong sự nghiệp cũng như việc ai là tay vợt xuất sắc nhất thế giới.

Novak Djokovic và định nghĩa về sự vĩ đại

Khi được hỏi về cuộc tranh luận GOAT kéo dài hàng thập kỷ giữa anh, Roger Federer và Novak Djokovic, Nadal đã đưa ra một câu trả lời mang tính phân tích cao. Anh tách biệt giữa thành tựu khách quan và cảm xúc chủ quan.

Nadal nhấn mạnh: "Nếu nói về tay vợt vĩ đại nhất lịch sử dựa trên các con số thống kê, Novak là người đứng đầu. Thành tích là yếu tố quan trọng nhất trong thể thao chuyên nghiệp và các con số của anh ấy đã chứng minh điều đó". Tuy nhiên, anh cũng lưu ý rằng tầm ảnh hưởng, nguồn cảm hứng và cảm xúc mà mỗi tay vợt mang lại cho khán giả lại là một phạm trù khác, không nhất thiết phải trùng khớp với các kỷ lục.

Thách thức cho thế hệ kế cận

Nhìn về tương lai, Nadal dành lời khen ngợi cho những ngôi sao đang lên như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Tuy nhiên, anh cũng đưa ra một lời cảnh báo thực tế về độ khó để duy trì sự thống trị như cách "Big Three" đã làm.

Để vượt qua di sản khổng lồ mà Djokovic đang nắm giữ, các tay vợt trẻ không chỉ cần tài năng xuất chúng mà còn phải duy trì phong độ đỉnh cao trong hàng thập kỷ và đặc biệt là phải tránh được những chấn thương nghiêm trọng - thứ đã từng cản bước chính Nadal trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp.

Cập nhật kết quả thể thao quốc tế

Bên cạnh những chuyển động từ làng quần vợt, bản tin thể thao quốc tế cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý từ các giải đấu bóng đá trên thế giới trong những ngày qua:

Ngày Trận đấu Tỷ số 26/06 Tunisia - Hà Lan 1 - 3 26/06 Nhật Bản - Thụy Điển 1 - 1 26/06 Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ 3 - 2 27/06 Na Uy - Pháp 1 - 4 27/06 Senegal - Iraq 5 - 0 27/06 Uruguay - Tây Ban Nha 0 - 1 27/06 New Zealand - Bỉ 1 - 5

Nadal khép lại cuộc phỏng vấn bằng thông điệp về sự kiên cường. Với anh, điều quan trọng nhất không phải là việc sở hữu bao nhiêu danh hiệu, mà là việc anh đã chiến đấu đến tận cùng giới hạn của mình trước khi nói lời chia tay với quần vợt chuyên nghiệp.