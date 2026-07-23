Raków Częstochowa ngược dòng hạ Valletta FC ở vòng loại Conference League Raków Częstochowa ngược dòng thắng Valletta FC 3-1 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Miejski Stadion Piłkarski Raków w Częstochowie, qua đó giành chiến thắng còn Valletta FC nhận thất bại.

Raków Częstochowa 3 - 1 Valletta FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Raków Częstochowa tiếp đón Valletta FC.

23' Valletta FC bất ngờ mở tỷ số Phút 23', M. Morello dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Thaylor, đưa Valletta FC vượt lên dẫn trước Raków Częstochowa 0-1. Đội khách đang tạo dấu ấn với bàn mở tỷ số.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Raków Częstochowa thay người đầu hiệp hai Phút 46', Raków Częstochowa điều chỉnh nhân sự khi T. Pienko vào sân thay A. Molnar. Đội chủ nhà hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm năng lượng sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Valletta FC đang dẫn trước.

53' M. Emreli đưa Raków Częstochowa trở lại Phút 53, M. Emreli lập công, giúp Raków Częstochowa gỡ hòa 1-1 trước Valletta FC. Thế trận trở lại vạch xuất phát sau bàn thắng quan trọng của đội chủ nhà.

60' Valletta FC thay người ở phút 60 Phút 60', R. Prsa vào sân thay A. Zammit bên phía Valletta FC. Trận đấu đang trở lại thế cân bằng 1-1, và sự điều chỉnh này có thể mang đến thêm năng lượng cho Valletta FC.

61' Valletta FC thay người ở phút 61 Phút 61, P. Sekulovic vào sân thay B. Paiber bên phía Valletta FC. Đây là sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đang có tỷ số 1-1.

68' Valletta FC điều chỉnh nhân sự phút 68 Phút 68, Valletta FC điều chỉnh nhân sự khi K. Ewurum vào sân thay Alex Tanque. Trận đấu đang ở thế giằng co sau khi tỷ số được cân bằng.

72' Raków Częstochowa điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72, E. Otieno vào sân thay M. Ameyaw bên phía Raków Częstochowa. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong thế trận đang cân bằng 1-1.

73' P. Sekulovic bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền Phút 73, P. Sekulovic (Valletta FC) sút hỏng phạt đền. Tỷ số vẫn là 1-1, khiến cuộc so tài thêm phần căng thẳng.

74' R. Prsa nhận thẻ vàng ở phút 74 Phút 74, R. Prsa của Valletta FC nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Chiếc thẻ này buộc Valletta FC phải thận trọng hơn trong những phút còn lại khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

78' Makuch đưa Raków Częstochowa vượt lên Phút 78, P. Makuch lập công, đưa Raków Częstochowa vượt lên dẫn 2-1 trước Valletta FC. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế sau màn rượt đuổi tỷ số.

80' Valletta FC thay người ở phút 80 Phút 80, Valletta FC đưa E. Bicakcic vào sân thay M. Morello. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong thời điểm đang bị Raków Częstochowa dẫn trước.

80' Valletta FC thay người ở phút 80 Phút 80', Valletta FC thay người: B. Gomes vào sân, thế chỗ Thaylor. Đội khách điều chỉnh nhân sự khi đang bị Raków Częstochowa dẫn 2-1, trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

82' Raków Częstochowa thay người ở phút 82 Phút 82, Raków Częstochowa thay người: A. Basse vào sân, thế chỗ M. Emreli. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng duy trì năng lượng trong những phút cuối.

83' Raków Częstochowa điều chỉnh nhân sự phút 83 Phút 83, Raków Częstochowa thay người: J. Jendryka vào sân, nhường chỗ cho J. C. Silva. Sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội chủ nhà.

84' T. Pienko nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, T. Pienko (Raków Częstochowa) nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà đang dẫn Valletta FC 2-1 trong những phút cuối.

90' S. Svarnas nới rộng cách biệt cho Raków Częstochowa Phút 90', S. Svarnas lập công cho Raków Częstochowa sau đường kiến tạo của P. Makuch. Đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Valletta FC.

KT Kết thúc: Raków Częstochowa 3-1 Valletta FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:26 24/07/2026

Đội hình chính thức Raków Częstochowa Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek Valletta FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thane Micallef 1 Kacper Trelowski 7 Fran Tudor 25 Bogdan Racovițan 4 Stratos Svarnas 20 Jean Carlos Silva 10 Wladyslaw Kocherhin 6 Oskar Repka 19 Michael Ameyaw 9 Patryk Makuch 11 Mahir Emreli 88 Ádin Molnár 90 Adilson Maringá 3 Matthias Ellul 33 Emmanuel Mbende 55 Sava Radić 94 Manuel Morello 77 Thaylor 32 Alex de Aguiar Gomes 11 Jake Azzopardi 8 Andrea Zammit 10 Brandon Paiber 19 Diogo Tavares Dự bị Raków Częstochowa 29 Wiktor Zolneczko 71 Tarik Karić 2 Jerzy Napieraj 5 Marko Bulat 15 Oliwier Kwiatkowski 17 Jakub Jendryka 21 Tomasz Pieńko 22 Abraham Emmanuel Ojo 26 Erick Otieno Valletta FC 1 Julani Archibald 13 Liam Frendo 4 Ermin Bičakčić 44 Neil Anthony Micallef 20 Yannick Yankam 21 Roko Prša 23 Petar Sekulović 31 Cedrik Formosa 80 Keyon Ewurum Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Raków Częstochowa sẽ đối đầu Valletta FC tại UEFA Europa Conference League lúc 23h30 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Miejski Stadion Pilkarski Rakow, sân nhà của Raków Częstochowa.

Thông tin đáng chú ý trước trận

Đây là cuộc chạm trán giữa Raków Częstochowa và Valletta FC trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Những dữ liệu được cung cấp hiện chỉ xác nhận thời gian, địa điểm và cặp đấu, chưa bao gồm vị trí trên bảng đấu, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt.

Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của hai đội, cũng như không có cơ sở để xác định đội hình xuất phát hay sơ đồ chiến thuật dự kiến. Các yếu tố như cách hai bên triển khai bóng, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và phương án xử lý những tình huống cố định sẽ là những điểm cần theo dõi khi trận đấu bắt đầu.

Sân vận động và thời gian thi đấu

Miejski Stadion Pilkarski Rakow là địa điểm tổ chức trận đấu. Việc Raków Częstochowa thi đấu trên sân này mang đến bối cảnh quen thuộc cho đội chủ nhà, nhưng chưa đủ dữ liệu để kết luận về mức độ ảnh hưởng cụ thể đến cục diện trận đấu.

Trận Raków Częstochowa vs Valletta FC bắt đầu lúc 23h30 ngày 23/07/2026. Khi chưa có thêm thông tin về lực lượng, phong độ và mục tiêu của hai đội, nhận định phù hợp nhất là chờ những tín hiệu thực tế trong cách nhập cuộc và tổ chức thi đấu của mỗi bên.

Nhận định

Cuộc đối đầu này mới được xác định về cặp đấu, giải đấu, thời gian và địa điểm. Những dữ liệu còn thiếu khiến chưa thể nghiêng cán cân một cách đáng tin cậy hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Trọng tâm theo dõi sẽ là thế trận mà hai đội tạo ra trong những phút đầu và khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận.

Raków Częstochowa 5 trận gần nhất H B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Valletta FC 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới