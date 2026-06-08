Raków Częstochowa và Hammarby FF bất phân thắng bại ở vòng loại Raków Częstochowa hòa Hammarby FF 0-0 tại Miejski Stadion Piłkarski Raków w Częstochowie ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League, khiến cả hai đội chưa tạo được lợi thế rõ ràng.

Raków Częstochowa 0 - 0 Hammarby FF Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Raków Częstochowa tiếp đón Hammarby FF.

12' N. Persson nhận thẻ vàng sớm Phút 12', N. Persson của Hammarby FF nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm cho Hammarby FF khi trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co.

12' Thế trận cân bằng sau 12 phút Phút 12, Raków Częstochowa và Hammarby FF vẫn hòa 0-0 trong thế trận khá cân bằng. Hai đội chưa tạo khác biệt qua phạt góc 0-0 và việt vị 0-0, còn số lỗi đang là 1-2.

24' Thế trận cân bằng sau 24 phút Phút 24', thế trận vẫn khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng được ghi nhận 0% - 0% , chưa bên nào tạo ưu thế rõ rệt. Hammarby FF nhỉnh hơn đôi chút ở khả năng gây sức ép với phạt góc 0 - 1 , trong khi Raków Częstochowa vẫn giữ được thế trận chặt chẽ.

25' Raków Częstochowa thay người ở phút 25 Phút 25, Raków Częstochowa thay người: D. G. Debohi vào sân, thế chỗ F. Tudor.

36' Hammarby nhỉnh hơn về sức ép Bước sang phút 36, Hammarby FF đang nhỉnh hơn về khả năng gây sức ép khi có 3 quả phạt góc, trong khi Raków Częstochowa chưa được hưởng quả nào. Dù vậy, thế trận vẫn chưa tạo ra khác biệt về tỷ số khi hai đội đang hòa 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Hammarby nhỉnh hơn ở phạt góc Phút 48, Raków Częstochowa và Hammarby FF vẫn hòa 0 - 0, trong khi tỷ lệ cầm bóng được ghi nhận ở mức 0% - 0%, cho thấy chưa bên nào kiểm soát rõ rệt. Hammarby FF có phần chủ động hơn ở các tình huống cố định với phạt góc 0 - 3, nhưng thế trận nhìn chung vẫn giằng co.

60' Hammarby gây sức ép từ các pha phạt góc Phút 60', Hammarby FF đang tạo sức ép rõ hơn với 0 - 5 quả phạt góc, trong khi Raków Częstochowa phải tập trung phòng ngự. Thế trận chưa quá quyết liệt khi hai đội mới phạm lỗi 4 - 5 và vẫn chưa có bàn thắng.

65' Hammarby FF điều chỉnh nhân sự Phút 65', Hammarby FF thay người: P. Abraham vào sân, thế chỗ V. Lind. Một điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội khách trong hiệp hai.

65' Hammarby FF thay người ở phút 65 Phút 65, Hammarby FF đưa M. Madjed vào sân thay N. Besara. Đội bóng Thụy Điển có sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

66' Raków Częstochowa thay người phút 66 Phút 66, E. Otieno vào sân thay J. C. Silva bên phía Raków Częstochowa. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

66' Raków Częstochowa thay đổi nhân sự phút 66 Phút 66', Raków Częstochowa thay người: O. Kwiatkowski vào sân thay M. Bulat. Khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới cách tiếp cận.

72' Hammarby nhỉnh hơn về sức ép Phút 72', Hammarby FF đang tạo sức ép nhỉnh hơn khi có 6 quả phạt góc, trong khi Raków Częstochowa mới hưởng 1. Thế trận chưa thật sự cởi mở, thể hiện qua số lần phạm lỗi 5 - 7.

73' M. Ameyaw nhận thẻ vàng phút 73 Phút 73, M. Ameyaw của Raków Częstochowa nhận thẻ vàng.

79' Hammarby FF thay người ở phút 79 Phút 79, Hammarby FF đưa O. Johansson vào sân thay M. Karlsson. Sự điều chỉnh này có thể giúp Hammarby FF làm mới đội hình trong quãng cuối trận.

79' Hammarby FF thay người phút 79 Phút 79', Hammarby FF đưa A. Boudri vào sân thay F. Adjei, một sự điều chỉnh ở chặng cuối trận.

81' F. Winther nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, F. Winther của Hammarby FF nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Hammarby FF trong trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

84' Hammarby nhỉnh hơn ở sức ép cuối trận Bước sang phút 84, thế trận vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 0 - 0. Hammarby FF cho thấy sức ép nhỉnh hơn qua 6 quả phạt góc, trong khi Raków Częstochowa mới có 2; trận đấu diễn ra giằng co, quyết liệt khi số lỗi là 7 - 10.

90+3' Hammarby FF thay người ở phút bù giờ Phút 90+3', Hammarby FF thay người: W. Renecke vào sân, N. Persson rời trận. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 0-0.

KT Kết thúc: Raków Częstochowa 0-0 Hammarby FF Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

Đội hình chính thức Raków Częstochowa Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek Hammarby FF Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kalle Karlsson 1 Kacper Trelowski 7 Fran Tudor 25 Bogdan Racovițan 4 Stratos Svarnas 20 Jean Carlos Silva 6 Oskar Repka 10 Wladyslaw Kocherhin 19 Michael Ameyaw 11 Mahir Emreli 9 Patryk Makuch 5 Marko Bulat 1 Warner Hahn 2 Hampus Skoglund 4 Victor Eriksson 6 Ibrahima Fofana 3 Frederik Winther 5 Tesfaldet Tekie 8 Markus Karlsson 28 Frank Junior Adjei 20 Nahir Besara 16 Noah Persson 9 Victor Lind Dự bị Raków Częstochowa 29 Wiktor Żołneczko 71 Tarik Karić 77 Didí Gaucho 2 Jerzy Napieraj 15 Oliwier Kwiatkowski 17 Jakub Jendryka 21 Tomasz Pieńko 23 Karol Struski 39 Isak Brusberg Hammarby FF 27 Felix Jakobsson 50 Benjamin Norell 24 Waylon Renecke 31 Oscar Steinke Brånby 17 Amin Boudri 22 Wilson Lindberg Uhrstrom 26 Montader Madjed 11 Oscar Johansson Schellhas 15 Oliver Jordan Hagen Cập nhật đội hình lúc 23:30 06/08/2026

Raków Częstochowa Thống kê Hammarby FF 0% Kiểm soát bóng 0% 5 Trúng đích 6 3 Phạt góc 6 9 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Raków Częstochowa chạm trán Hammarby FF tại UEFA Europa Conference League vào 00h00 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Miejski Stadion Pilkarski Rakow, nơi Raków Częstochowa được thi đấu trên sân nhà.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn là sự khác biệt về lượng thông tin phong độ được cung cấp. Raków Częstochowa có chuỗi hai trận thắng gần nhất, còn dữ liệu cụ thể về phong độ của Hammarby FF không được nêu. Vì vậy, đánh giá trước trận cần tập trung vào những gì có thể xác định, thay vì đưa ra kết luận vượt quá cơ sở hiện có.

Raków Częstochowa có điểm tựa từ chuỗi thắng

Raków Częstochowa đang sở hữu phong độ gần đây theo chiều hướng tích cực, với hai chiến thắng liên tiếp. Dù chưa thể từ chuỗi kết quả này suy ra chất lượng của từng màn trình diễn, sự ổn định về kết quả vẫn mang lại lợi thế nhất định về tinh thần trước một trận đấu cấp châu lục.

Hai chiến thắng liên tiếp thường giúp đội bóng bước vào trận đấu với tâm thế chủ động hơn. Các cầu thủ có thể duy trì sự tự tin trong những thời điểm phải chịu áp lực, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn về kết quả. Tuy nhiên, phong độ là một chỉ dấu tham khảo và không thay thế cho màn thể hiện trực tiếp trên sân.

Được thi đấu tại Miejski Stadion Pilkarski Rakow cũng là một yếu tố cần được tính đến trong cách Raków Częstochowa tiếp cận trận đấu. Đội chủ nhà có điều kiện quen thuộc về mặt sân và không gian thi đấu, nhưng lợi thế này chỉ phát huy giá trị nếu họ chuyển hóa được thành khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Hammarby FF đứng trước bài kiểm tra khó đoán

Hammarby FF bước vào cuộc đối đầu với Raków Częstochowa trong bối cảnh chưa có số liệu phong độ gần nhất được cung cấp. Điều đó khiến việc đánh giá chính xác trạng thái thi đấu của đội khách trở nên hạn chế. Không có đủ cơ sở để khẳng định Hammarby FF đang sa sút, ổn định hay đạt phong độ cao.

Trong hoàn cảnh này, khả năng thích nghi sẽ trở thành một trong những điểm then chốt của Hammarby FF. Đội khách cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế những khoảng trống trước sức ép từ chủ nhà và tận dụng tốt các thời điểm chuyển trạng thái. Đây là yêu cầu mang tính chiến thuật phổ quát, không phải kết luận về lối chơi thực tế của Hammarby FF.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ

Với Raków Częstochowa, nhiệm vụ quan trọng là tận dụng sự tự tin từ chuỗi hai trận thắng nhưng không biến lợi thế tinh thần thành cách tiếp cận quá vội vàng. Đội chủ nhà cần lựa chọn thời điểm tăng tốc hợp lý, đồng thời bảo đảm cấu trúc phòng ngự không bị xáo trộn khi dâng cao.

Ngược lại, Hammarby FF có thể phải ưu tiên sự cân bằng trong giai đoạn đầu trận. Khi chưa có dữ liệu đủ đầy về phong độ của đội khách, chưa thể xác định họ sẽ chủ động gây sức ép hay lùi thấp chờ cơ hội. Dù lựa chọn phương án nào, việc kiểm soát khu vực giữa sân và giảm sai sót trong các tình huống chuyển đổi sẽ có ý nghĩa lớn.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm không có bóng. Khi một bên muốn duy trì áp lực còn bên kia tìm cách thoát pressing, khoảng cách giữa các tuyến và tốc độ đưa bóng lên phía trước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu về sơ đồ, nhân sự hay các cầu thủ vắng mặt để đưa ra nhận định cụ thể hơn.

Nhận định trước trận

Raków Częstochowa có lợi thế rõ ràng hơn về thông tin phong độ, với hai chiến thắng liên tiếp trước cuộc tiếp đón Hammarby FF. Sân nhà tiếp tục là điểm tựa quan trọng, nhưng đội bóng Ba Lan vẫn cần biến lợi thế đó thành một thế trận chặt chẽ và kiên nhẫn.

Trong khi đó, Hammarby FF là đối thủ khó đánh giá do thiếu dữ liệu phong độ gần nhất. Vì vậy, trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào khả năng nhập cuộc, mức độ kỷ luật chiến thuật và cách mỗi đội phản ứng trước những thay đổi về nhịp độ. Raków Częstochowa được kỳ vọng sẽ có tâm lý thuận lợi hơn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn cần được quyết định trên sân.

Raków Częstochowa 5 trận gần nhất B T B T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 1 Thủng lưới Hammarby FF 5 trận gần nhất B H H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới