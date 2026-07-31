Rào cản bản quyền 3 triệu USD và nguy cơ 'trắng sóng' FIFA ASEAN Cup 2026 Mức giá bản quyền 3 triệu USD cho 20 trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 tạo nên thách thức tài chính lớn, khiến các nhà đài Việt Nam gặp bế tắc khi đàm phán.

Khán giả bóng đá Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn không thể theo dõi trực tiếp các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên các kênh truyền hình nội địa. Rào cản tài chính từ mức giá bản quyền chào bán lên tới 3 triệu USD (tương đương khoảng 78 tỷ đồng) đang khiến các đơn vị truyền thông trong nước lâm vào thế lưỡng lộn giữa bài toán kinh tế và nhu cầu phục vụ người hâm mộ.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu giao hữu chính thức đầu tiên tại Đông Nam Á do FIFA tổ chức.

Bài toán kinh tế nan giải từ con số 3 triệu USD

Mức giá 3 triệu USD do đại lý phân phối đại diện cho FIFA đưa ra áp dụng cho toàn bộ gói bản quyền phát sóng 20 trận đấu của giải trên lãnh thổ Việt Nam. Số này bao gồm 13 trận đấu thuộc Hạng nhất (Division 1) và 7 trận thuộc Hạng nhì (Division 2). Đối với các nhà đài và doanh nghiệp truyền thông nội địa, đây là con số kỷ lục cho một giải đấu khu vực, đặt ra thách thức lớn về khả năng thu hồi vốn thông qua bán quảng cáo và tài trợ.

Tuy nhiên, khoảng cách về định giá giữa bên bán và bên mua hiện vẫn còn rất xa. Dù đã có ít nhất một đơn vị lớn tại Việt Nam chủ động tham gia đàm phán, các cuộc thương thảo vẫn đang rơi vào bế tắc do áp lực tài chính quá cao. Nếu không thể đi đến thống nhất trong thời gian tới, kịch bản không có đơn vị nào phát sóng giải đấu hoàn toàn có thể xảy ra.

Giá trị chuyên môn và tầm vóc lịch sử của giải đấu

Sự lo ngại của công chúng hoàn toàn có cơ sở bởi FIFA ASEAN Cup 2026 sở hữu quy mô và tính chất khác biệt hẳn so với các kỳ giải khu vực trước đây. Đây là lần đầu tiên một giải đấu bóng đá cấp đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á được điều hành và quản lý trực tiếp bởi FIFA. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 3/10.

Đặc biệt, việc giải đấu được xếp lịch trọn vẹn trong chuỗi FIFA Days cho phép các đội tuyển quốc gia triệu tập những ngôi sao tốt nhất đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, toàn bộ kết quả thi đấu sẽ được tích điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng FIFA chính thức, nâng cao tính cạnh tranh khốc liệt giữa các đại diện trong khu vực.

Thử thách cho Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik

Ở mùa giải năm nay, FIFA ASEAN Cup áp dụng thể thức chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B thuộc Division 1 (tranh tài tại Indonesia), cùng bảng với các đối thủ Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy duyên nợ và bài kiểm tra quan trọng cho HLV Kim Sang-sik trong tiến trình tái thiết lực lượng.

Với tầm quan trọng về chuyên môn cùng màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia, giải pháp khai thông bế tắc bản quyền truyền hình đang là ưu tiên hàng đầu, nhằm đảm bảo người hâm mộ nước nhà có thể đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik tại đấu trường khu vực.