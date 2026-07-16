Rào cản bản quyền khiến Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 lỡ hẹn với Xbox Game Pass Microsoft xác nhận việc trì hoãn đưa Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 lên dịch vụ Game Pass là do các thủ tục phê duyệt bản quyền âm nhạc. Dù bị gỡ khỏi danh sách tháng 7, tựa game từ Activision vẫn được cam kết sẽ sớm xuất hiện trên các nền tảng của Microsoft.

Việc một trò chơi đã có lịch phát hành cụ thể trên Xbox Game Pass đột ngột bị rút lại là điều hiếm thấy. Do đó, việc Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 bất ngờ biến mất khỏi danh sách trò chơi tháng 7/2026 đã gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng game thủ. Microsoft mới đây đã lên tiếng giải thích rằng các vấn đề về cấp phép bản quyền là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ này.

Sự cố trì hoãn và phản hồi từ Microsoft

Theo kế hoạch ban đầu, bản làm lại (remake) của Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 dự kiến sẽ cập bến Xbox Game Pass vào ngày 21/07. Tuy nhiên, một ghi chú mới từ biên tập viên trên trang Xbox Wire đã xác nhận việc loại bỏ tựa game này khỏi danh sách sắp ra mắt. Trước những đồn đoán về việc thay đổi chính sách dịch vụ, Microsoft đã nhanh chóng đính chính rằng trò chơi cuối cùng vẫn sẽ có mặt trên các gói Ultimate, Premium và PC.

Banner giới thiệu trò chơi Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 remake

Đại diện Microsoft cho biết công ty đang "tiếp tục hoàn tất các phê duyệt cần thiết từ bên cấp phép" và đề nghị người chơi kiên nhẫn chờ đợi các cập nhật tiếp theo. Vấn đề được cho là nằm ở danh sách nhạc phim đồ sộ của trò chơi, vốn bao gồm nhiều bản nhạc gốc từ phiên bản đầu tiên ra mắt năm 1999. Các chuyên gia quan sát nhận định rằng quyền sử dụng một số bản nhạc có thể đã hết hạn, đòi hỏi các cuộc đàm phán mới để đưa trò chơi lên dịch vụ đăng ký trả phí.

Thách thức trong việc hồi sinh các tựa game cũ

Đáng chú ý, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 đã từng xuất hiện trên PS4, Xbox One và Epic Games vào năm 2020, sau đó được đưa lên PS5, Xbox Series X/S và Steam. Việc đưa một tựa game đã phổ biến lên Game Pass tưởng chừng đơn giản nhưng lại gặp trở ngại lớn về mặt pháp lý sau khi Microsoft hoàn tất thương vụ thâu tóm Activision Blizzard.

Sự cố này làm nổi bật những khó khăn trong việc duy trì khả năng tương thích ngược và tái phát hành các trò chơi kinh điển. Ngay cả khi Microsoft nắm quyền kiểm soát nhà xuất bản, các hợp đồng bản quyền âm nhạc hoặc hình ảnh với bên thứ ba vẫn là rào cản phức tạp. Thực tế, nhiều mục trong các loạt phim ăn khách như Call of Duty vẫn vắng bóng trên Game Pass dù thương vụ thâu tóm đã hoàn tất từ lâu.

Bối cảnh thị trường dịch vụ đăng ký của Microsoft

Dịch vụ Xbox Game Pass đang đối mặt với giai đoạn tăng trưởng chậm lại. Microsoft gần đây thừa nhận số lượng thành viên tham gia thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Để bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán lẻ độc lập, công ty đã phải điều chỉnh chiến lược, bao gồm cả việc đưa các trò chơi Call of Duty sắp tới lên dịch vụ ngay ngày đầu ra mắt.

Mặc dù Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 đã ra mắt thành công trên Game Pass vào tháng 7/2025, nhưng việc triển khai phần 1 + 2 cho thấy mỗi dự án remake đều có những ràng buộc pháp lý riêng biệt. Đối với người hâm mộ, việc Microsoft cam kết đưa trò chơi trở lại là một tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc làm phong phú thư viện trò chơi bất chấp các rào cản kỹ thuật và luật pháp.