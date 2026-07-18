Rapid Vienna ngược dòng hạ Hamburger SV trong màn rượt đuổi 5 bàn Rapid Vienna ngược dòng đánh bại Hamburger SV 3-2 ở trận giao hữu, khép lại màn rượt đuổi giàu kịch tính. Hamburger SV phải nhận thất bại, trong khi Rapid Vienna ra về với chiến thắng.

Rapid Vienna 3 - 2 Hamburger SV Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rapid Vienna tiếp đón Hamburger SV.

3' E. Kara đưa Rapid Vienna vượt lên Phút 3', E. Kara lập công giúp Rapid Vienna vượt lên dẫn trước Hamburger SV. Đội bóng Áo có khởi đầu thuận lợi khi sớm mở tỷ số.

16' Y. Poulsen giúp Hamburger SV gỡ hòa Phút 16', Y. Poulsen lập công, giúp Hamburger SV gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau màn khởi đầu sôi động.

24' A. Gronbaek giúp Hamburger SV vượt lên Phút 24', A. Gronbaek lập công, giúp Hamburger SV vượt lên dẫn trước Rapid Vienna với tỷ số 1-2. Đại diện Đức đang tạo ra màn ngược dòng đáng chú ý sau khi bị dẫn trước.

35' Rapid Vienna gỡ hòa 2-2 Phút 35', E. Kara lập công giúp Rapid Vienna quân bình tỷ số 2-2. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục tìm được bàn thắng.

37' J. Auer đưa Rapid Vienna vượt lên Phút 37', J. Auer lập công, giúp Rapid Vienna vượt lên dẫn Hamburger SV 3-2. Trận đấu đang diễn ra đầy kịch tính khi Rapid Vienna ghi bàn ngay sau khi hai đội vừa trở lại thế cân bằng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Rapid Vienna thay B. Bolla bằng E. Roka Phút 46', Rapid Vienna đưa E. Roka vào sân thay B. Bolla. Rapid Vienna thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 3-2.

46' Rapid Vienna thay người đầu hiệp hai Phút 46', Rapid Vienna đưa S. Raux Yao vào sân thay J. M. Scholler. Đội bóng Áo điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.

46' Rapid Vienna thay người đầu hiệp hai Phút 46', R. Amane vào sân thay N. Bajlicz khi Rapid Vienna đang dẫn Hamburger SV 3-2. Đội chủ nhà bước vào hiệp hai với lợi thế mong manh.

46' Rapid Vienna thay người đầu hiệp hai Phút 46', Rapid Vienna đưa M. Seidl vào sân thay L. Schaub khi đang dẫn 3-2.

62' Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, M. Tilio vào sân thay T. Adamsen, khi Rapid Vienna đang dẫn Hamburger SV 3-2. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Rapid Vienna trong phần còn lại của trận đấu.

62' Rapid Vienna thay người phút 62 Phút 62', Rapid Vienna đưa T. Gulliksen vào sân thay E. Kara. Đội chủ nhà đang dẫn 3-2, và sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì lợi thế trong phần còn lại.

69' Rapid Vienna thay người ở phút 69 Phút 69, J. Horn vào sân thay J. Auer bên phía Rapid Vienna. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận giàu biến động giữa hai đội.

69' Rapid Vienna thay người ở phút 69 Phút 69, Rapid Vienna đưa P. Dahl vào sân thay N. Wurmbrand, bổ sung luồng sinh khí mới cho đội hình.

69' Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự Phút 69', Rapid Vienna đưa M. Haidara vào sân thay Y. Demir. Đội chủ nhà làm mới hàng công trong thời điểm trận đấu diễn ra sôi nổi.

75' Rapid Vienna thay người ở phút 75 Phút 75, F. Demir vào sân thay N. Cvetkovic bên phía Rapid Vienna. Đội chủ nhà đang dẫn Hamburger SV 3-2, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì lợi thế trong những phút cuối.

75' Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự ở phút 75 Phút 75', Rapid Vienna đưa A. Groller vào sân thay E. Roka. Đội bóng này đang bảo toàn lợi thế 3-2 trước Hamburger SV.

90+2' Hamburger SV nhận thẻ vàng cuối trận Phút 90+2', Hamburger SV nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Rapid Vienna đang bảo toàn lợi thế mong manh trước sức ép khép lại trận đấu.

KT Kết thúc: Rapid Vienna 3-2 Hamburger SV Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 01:52 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Rapid Vienna vs Hamburger SV

Thời gian: 00h00 ngày 19/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Rapid Vienna có nền tảng phong độ tích cực

Rapid Vienna bước vào cuộc đối đầu với Hamburger SV sau chuỗi kết quả gần đây tương đối ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không phải nhận thất bại.

Điểm đáng chú ý nằm ở tính nhất quán của chuỗi phong độ. Rapid Vienna không chỉ có số trận thắng chiếm đa số, mà còn duy trì được trạng thái bất bại trong cả 5 lần ra sân gần nhất. Đây là nền tảng quan trọng trước một trận giao hữu, nơi sự chủ động và khả năng duy trì nhịp thi đấu thường được đặt lên hàng đầu.

Hamburger SV chưa có đủ dữ liệu để đánh giá

Thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, vị trí hay những chỉ số thi đấu của Hamburger SV. Vì vậy, chưa thể đưa ra kết luận đáng tin cậy về mức độ cân bằng giữa hai đội hoặc xác định bên nào có ưu thế rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Tương tự, dữ liệu hiện có cũng không nêu lịch sử đối đầu, các cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai bên nhập cuộc, nhưng không nên được suy đoán khi chưa có thông tin xác nhận.

Những điểm chờ đợi về thế trận

Với phong độ bất bại trong 5 trận gần nhất, Rapid Vienna nhiều khả năng sẽ hướng đến việc duy trì sự ổn định thay vì đánh đổi quá nhiều ở một trận giao hữu. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định về xu hướng chung từ chuỗi kết quả, không phải khẳng định về sơ đồ hay cách bố trí nhân sự cụ thể.

Việc thiếu dữ liệu về Hamburger SV khiến các chi tiết chiến thuật như cách tổ chức phòng ngự, khả năng kiểm soát bóng hay phương án chuyển trạng thái của đội khách chưa thể được phân tích chính xác. Do đó, diễn biến trận đấu sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách hai huấn luyện viên sử dụng lực lượng và điều chỉnh trong từng thời điểm.

Nhận định trước trận

Rapid Vienna sở hữu lợi thế rõ ràng về mặt phong độ được ghi nhận, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng có sự tự tin nhất định khi bước vào cuộc đối đầu với Hamburger SV.

Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định tương quan toàn diện giữa hai đội, cũng như chưa cho phép đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả. Có thể chờ đợi Rapid Vienna thể hiện sự chủ động nhờ nền tảng phong độ ổn định, trong khi mức độ cạnh tranh thực tế sẽ được quyết định bởi lực lượng và cách tiếp cận của Hamburger SV trong trận đấu.

Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T H H T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 19 Ghi (TB 2.1) 9 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới