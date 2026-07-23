Rapid Vienna thắng đậm, FC Santa Coloma thất thế ở vòng loại Tại Estadi Nacional ở vòng loại thứ 2 UEFA Europa Conference League, Rapid Vienna thắng FC Santa Coloma 3-1 với các bàn của Yao, Demir và Haidara; Martinez ghi bàn cho đội chủ nhà. Chiến thắng giúp Rapid Vienna chiếm ưu thế, còn FC Santa Coloma thất thế sau màn rượt đuổi tỷ số.

FC Santa Coloma 1 - 3 Rapid Vienna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Santa Coloma tiếp đón Rapid Vienna.

12' Rapid Vienna áp đảo thế trận Phút 12', Rapid Vienna đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 28% - 72% , buộc FC Santa Coloma lùi sâu chống đỡ. Sự áp đảo ấy chưa chuyển hóa thành cơ hội rõ ràng khi thống kê dứt điểm mới là 1 - 0 , trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 0-0.

24' Rapid Vienna kiểm soát thế trận Phút 24', Rapid Vienna đang chiếm ưu thế với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% và nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 3. FC Santa Coloma chủ động lùi sâu chịu sức ép, trong khi thế trận vẫn khá thận trọng khi chưa có pha dứt điểm nào trúng đích.

36' Rapid Vienna nhỉnh hơn về thế trận Sau 36 phút, Rapid Vienna đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 43% - 57% và dứt điểm 2 - 3 . Tuy nhiên, thế trận vẫn khá thận trọng khi cả hai đội đều chưa có pha dứt điểm trúng đích, còn tỷ số giữ ở mức 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Rapid Vienna nhỉnh hơn về thế trận Bước sang phút 48, Rapid Vienna đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 43% - 57% và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 2 - 5. FC Santa Coloma chịu sức ép và chủ yếu phòng ngự, thể hiện qua cách biệt phạt góc 1 - 3, dù chưa đội nào có cú sút trúng đích.

50' S. Raux Yao đưa Rapid Vienna dẫn trước Phút 50', S. Raux Yao ghi bàn cho Rapid Vienna sau đường kiến tạo của Y. Demir, mở tỷ số 0-1 trước FC Santa Coloma. Rapid Vienna tận dụng tốt thế trận nhỉnh hơn để vươn lên dẫn trước.

54' P. D. Munoz Martinez gỡ hòa cho FC Santa Coloma Phút 54, P. D. Munoz Martinez lập công, đưa FC Santa Coloma trở lại thế cân bằng trước Rapid Vienna. Bàn thắng đến chỉ ít phút sau khi đối thủ mở tỷ số, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

56' Y. Demir đưa Rapid Vienna vượt lên Phút 56', Y. Demir lập công, giúp Rapid Vienna vượt lên dẫn trước FC Santa Coloma với tỷ số 1-2. Đội khách một lần nữa tạo ra bước ngoặt chỉ ít phút sau khi đối thủ gỡ hòa.

60' Rapid Vienna kiểm soát thế trận Phút 60, Rapid Vienna đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58%, đồng thời tạo áp lực rõ rệt qua số lần dứt điểm 3 - 8 và phạt góc 1 - 4. FC Santa Coloma phải tập trung phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

62' FC Santa Coloma thay người ở phút 62 Phút 62, FC Santa Coloma đưa K. Temenuzhkov vào sân thay G. Lopez. Đang bị Rapid Vienna dẫn 1-2, đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh để tìm kiếm bàn gỡ.

66' M. Haidara vào sân cho Rapid Vienna Phút 66', Rapid Vienna thay người: M. Haidara vào sân, T. Adamsen rời sân. Rapid Vienna thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn FC Santa Coloma 2-1 sau màn rượt đuổi tỷ số ở hiệp hai.

66' Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự phút 66 Phút 66, Rapid Vienna đưa P. Dahl vào sân thay N. Wurmbrand. Đội khách tiếp tục giữ lợi thế ở tỷ số 1-2.

66' Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự phút 66 Phút 66', Rapid Vienna đưa N. Bajlicz vào sân thay R. Amane. Đội khách tiếp tục dẫn FC Santa Coloma với tỷ số 1-2.

69' Abreu vào sân, FC Santa Coloma thay người Phút 69', FC Santa Coloma đưa Abreu vào sân thay I. Barrenetxea. Đang bị Rapid Vienna dẫn 1-2, đội bóng này hy vọng sự điều chỉnh sẽ mang thêm năng lượng cho những phút cuối.

69' FC Santa Coloma thay người ở phút 69 Phút 69', FC Santa Coloma đưa R. Cabral vào sân thay P. D. Munoz Martinez. Đội chủ nhà có thêm điều chỉnh khi Rapid Vienna đang dẫn trước.

74' Rapid Vienna tiếp tục kiểm soát thế trận Phút 74', Rapid Vienna vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59% - 41% và áp đảo về dứt điểm 12 - 6. FC Santa Coloma phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Rapid Vienna duy trì sức ép qua ưu thế phạt góc 5 - 2.

75' Rapid Vienna thay người, Scholler vào sân Phút 75', Rapid Vienna đưa J. M. Scholler vào sân thay S. Raux Yao. Đang dẫn 1-2, Rapid Vienna có thêm điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối trận.

80' Rapid Vienna thay người ở phút 80 Phút 80, Rapid Vienna đưa J. Horn vào sân thay J. Auer. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận, giúp Rapid Vienna làm mới đội hình.

86' FC Santa Coloma thay người phút 86 Phút 86, FC Santa Coloma đưa A. Villar vào sân thay A. Gomez. Sự thay đổi này có thể giúp đội bóng làm mới hàng công trong những phút cuối khi đang bị Rapid Vienna dẫn trước.

86' Rapid Vienna áp đảo cuối trận Bước vào phút 86, Rapid Vienna vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 38% - 62% và vượt trội về dứt điểm 8 - 16 . FC Santa Coloma đang phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Rapid Vienna tiếp tục gây sức ép với số phạt góc 2 - 6 và bảo toàn lợi thế 1-2.

89' M. Haidara ấn định cách biệt 1-3 Phút 89', M. Haidara đón đường kiến tạo của P. Dahl để ghi bàn, giúp Rapid Vienna nới rộng cách biệt lên 1-3 trước FC Santa Coloma. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, củng cố thế dẫn bàn của Rapid Vienna.

KT Kết thúc: FC Santa Coloma 1-3 Rapid Vienna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:50 24/07/2026

Đội hình chính thức FC Santa Coloma Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Gomez Rapid Vienna Sơ đồ 4-5-1 · HLV Johannes Thorup 12 André Alcaraz 2 Álex Rasines 5 Jorge Padilla 4 José María Gutiérrez Bellido 16 David Andrade 8 Íñigo Barrenetxea 6 Miguel López 18 Adria Arjona 22 Álex Gómez 10 Guillaume Lopez 9 Predrag Muñoz 1 Niklas Hedl 23 Jonas Auer 55 Nenad Cvetković 6 Serge-Philippe Raux-Yao 77 Bendegúz Bolla 15 Nikolaus Wurmbrand 18 Matthias Seidl 22 Yusuf Demir 29 Romeo Amane 8 Tonni Adamsen 9 Ercan Kara Dự bị FC Santa Coloma 13 Gorka San Nicolás 23 Moisés San Nicolás 25 Marc Rebés 11 Roberto Rodríguez 14 Raly Cabral 21 Andy Villar 7 Kun Temenuzhkov Rapid Vienna 25 Paul Gartler 2 Eaden Roka 4 Jakob Schöller 38 Jannes Horn 47 Amin Gröller 10 Petter Nosakhare Dahl 17 Tobias Fjeld Gulliksen 21 Louis Schaub 30 Nicolas Bajlicz Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026

FC Santa Coloma Thống kê Rapid Vienna 38% Kiểm soát bóng 62% 10 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 7 2 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Yusuf Demir Rapid Vienna 1 bàn · 1 kiến tạo Serge-Philippe Raux-Yao Rapid Vienna 1 bàn Predrag Muñoz FC Santa Coloma 1 bàn Adria Arjona FC Santa Coloma 1 kiến tạo · điểm 6.6 Romeo Amane Rapid Vienna Điểm 7.5 Kun Temenuzhkov FC Santa Coloma Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

FC Santa Coloma chạm trán Rapid Vienna tại UEFA Europa Conference League vào 00h00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Estadi Nacional, nơi đội chủ nhà sẽ hướng đến việc duy trì đà hưng phấn từ những màn trình diễn gần đây.

Đây là cuộc đối đầu có sự khác biệt đáng chú ý về trạng thái phong độ được ghi nhận trước trận. FC Santa Coloma đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận gần nhất, còn thông tin phong độ tương ứng của Rapid Vienna không được cung cấp.

FC Santa Coloma có điểm tựa từ phong độ

Hai chiến thắng liên tiếp giúp FC Santa Coloma bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Dù chưa có thêm dữ liệu để đánh giá chi tiết cách đội bóng này giành kết quả, chuỗi thắng gần nhất vẫn là cơ sở cho thấy đội chủ nhà đang duy trì được sự ổn định nhất định.

Điểm quan trọng với FC Santa Coloma là biến lợi thế tinh thần thành cách nhập cuộc hợp lý. Trước một đối thủ như Rapid Vienna, đội chủ nhà cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh để trận đấu bị đẩy lên theo nhịp độ bất lợi.

Nếu tiếp tục giữ được sự tập trung, FC Santa Coloma có thể kéo đối thủ vào một thế trận giằng co. Khi đó, khả năng chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công sẽ trở thành một trong những yếu tố đáng theo dõi, đặc biệt ở những thời điểm Rapid Vienna dâng đội hình.

Rapid Vienna đứng trước bài toán kiểm soát thế trận

Rapid Vienna không có số liệu phong độ gần đây được nêu trong thông tin trước trận, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về trạng thái thi đấu của đội khách. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Estadi Nacional đòi hỏi Rapid Vienna phải kiểm soát tốt những giai đoạn đầu trận và tránh trao cho FC Santa Coloma thêm sự tự tin.

Về mặt chiến thuật, đội khách nhiều khả năng sẽ muốn đưa bóng lên phía trước một cách chủ động, đồng thời duy trì khả năng chống phản công khi mất quyền kiểm soát. Sự cân bằng này rất quan trọng, bởi FC Santa Coloma đang có nền tảng tinh thần tốt từ hai chiến thắng liên tiếp.

Rapid Vienna cũng cần kiên nhẫn nếu đối thủ chọn cách phòng ngự với số đông. Việc luân chuyển bóng đủ nhanh, kéo giãn hàng phòng ngự và tận dụng khoảng trống ở hai biên có thể giúp đội khách tìm ra hướng tiếp cận khung thành. Dẫu vậy, những nhân sự cụ thể và sơ đồ dự kiến chưa được cung cấp, nên chưa thể xác định chính xác cách bố trí của Rapid Vienna.

Những điểm then chốt

Cuộc đối đầu này có thể được quyết định bởi khả năng FC Santa Coloma bảo vệ lợi thế tâm lý, trong khi Rapid Vienna phải chứng minh sự chủ động bằng cách kiểm soát nhịp độ. Đội chủ nhà có lý do để nhập cuộc thận trọng nhưng không nên lùi quá sâu, bởi điều đó có thể khiến sức ép liên tục dồn về phía hàng phòng ngự.

Ngược lại, Rapid Vienna cần tránh đánh mất sự kiên nhẫn. Một thế trận áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng sẽ không mang nhiều ý nghĩa nếu đội khách không tạo được những tình huống tấn công đủ rõ ràng. Khả năng phản ứng sau các pha chuyển trạng thái cũng sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với cả hai đội.

Nhận định trước trận

FC Santa Coloma có điểm tựa rõ ràng hơn về phong độ khi đã thắng hai trận gần nhất. Rapid Vienna vẫn sở hữu cơ hội tạo ra thế trận chủ động, nhưng đội khách cần thể hiện sự chính xác trong cách triển khai và duy trì tập trung trước một đối thủ đang có đà tinh thần tốt.

Nhìn chung, trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi. FC Santa Coloma có thể hướng đến một màn trình diễn kỷ luật, còn Rapid Vienna cần tìm ra phương án phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đội chủ nhà mà không để lộ khoảng trống phía sau.

FC Santa Coloma 5 trận gần nhất T T B B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Rapid Vienna 5 trận gần nhất T T T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới