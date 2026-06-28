Rashford khao khát trở lại Barca, Julian Alvarez quyết rời Atletico Madrid Tiền đạo Marcus Rashford và Julian Alvarez đồng loạt bày tỏ nguyện vọng gia nhập Barcelona, trong khi Everton và Brighton đang đẩy nhanh các thương vụ chiêu mộ nhân sự mới.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi Barcelona trở thành tâm điểm thu hút các ngôi sao hàng đầu. Cả Marcus Rashford và Julian Alvarez đều đang công khai bày tỏ mong muốn được khoác áo đội chủ sân Nou Camp, tạo nên một làn sóng chuyển dịch tiềm năng từ Premier League và La Liga về phía gã khổng lồ xứ Catalan.

Cơn sốt Barcelona: Rashford và Alvarez cùng hướng về Nou Camp

Marcus Rashford, biểu tượng một thời của Manchester United, đang khao khát tìm lại cảm hứng chơi bóng tại Tây Ban Nha. Tiền đạo 28 tuổi người Anh được cho là rất muốn quay lại khoác áo Barcelona, nơi anh từng có thời gian thi đấu theo dạng cho mượn. Phía Barcelona cũng bày tỏ sự kiên nhẫn khi sẵn sàng chờ đợi đến những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2026 để hoàn tất thương vụ này.

Rashford mong muốn khoác áo Barca. Ảnh: Getty Images.

Trong một diễn biến song song, Julian Alvarez cũng đang gây áp lực lên ban lãnh đạo Atletico Madrid. Dù đội bóng thành Madrid nỗ lực giữ chân, chân sút người Argentina vẫn khẳng định mong muốn chuyển sang Barcelona. Alvarez tin rằng triết lý bóng đá tại Nou Camp là mảnh ghép hoàn hảo để anh nâng tầm sự nghiệp đỉnh cao của mình trong bối cảnh hiện tại.

Alvarez muốn rời Atletico, cập bến Barca. Ảnh: Getty Images.

Everton và Brighton tích cực gia cố đội hình

Tại Anh, Everton đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của Liam Delap từ Chelsea. Chân sút 23 tuổi đang trong quá trình đàm phán các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Goodison Park. Việc chiêu mộ Delap được xem là ưu tiên hàng đầu của Everton nhằm giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn vốn là điểm yếu của đội bóng này mùa trước.

Trong khi đó, Brighton đã gửi lời đề nghị trị giá 34 triệu euro đến Atalanta để hỏi mua hậu vệ trẻ 18 tuổi Honest Ahanor. Đội bóng vùng West Sussex xác định tài năng người Italy là phương án thay thế trực tiếp cho Jan Paul van Hecke, người vừa chuyển sang Tottenham. Các cuộc đàm phán đang tiến triển rất tích cực và thương vụ dự kiến sẽ sớm được công bố.

Bế tắc từ những con số: Inter Milan và Como gặp khó

Thị trường chuyển nhượng tại Italy đang chứng kiến những khoảng cách lớn về định giá cầu thủ. Inter Milan có nguy cơ bỏ lỡ Curtis Jones khi Liverpool yêu cầu con số 34,5 triệu bảng cho cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng. Trong khi đó, Nerazzurri chỉ sẵn sàng chi trả 21,5 triệu bảng, tạo nên sự chênh lệch khó có thể san lấp trong ngắn hạn.

Tương tự, câu lạc bộ Como cũng đang vấp phải rào cản tài chính từ Chelsea trong thương vụ Trevoh Chalobah. Lời đề nghị 27 triệu euro của đội bóng Italy đã bị từ chối, khi Chelsea kiên quyết giữ mức giá 35 triệu euro. Sự cứng rắn của đội bóng thành London đang khiến quá trình đàm phán rơi vào trạng thái đình trệ.

Các chuyển động đáng chú ý khác

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Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp với những toan tính chiến thuật và tài chính từ các ông lớn châu Âu. Sự quyết tâm của các ngôi sao như Rashford hay Alvarez có thể sẽ là chìa khóa mở ra những thương vụ bom tấn trong thời gian tới.