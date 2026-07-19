Rashford phô diễn đẳng cấp với cú xỏ háng tinh quái trước Pháp Trong trận tranh hạng ba World Cup, Marcus Rashford đã khiến người hâm mộ phát cuồng bằng pha xử lý kỹ thuật qua người Warren Zaire-Emery. Dù chỉ thi đấu 45 phút, tiền đạo này vẫn để lại dấu ấn đậm nét với một kiến tạo và lối chơi đầy cảm hứng.

Marcus Rashford đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại trận tranh hạng ba World Cup giữa tuyển Anh và Pháp. Không chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United đã biến sân khấu này thành nơi phô diễn kỹ thuật cá nhân thượng thặng, khiến mạng xã hội bùng nổ.

Khoảnh khắc xỏ háng tinh quái khiến đối thủ lỡ đà

Tình huống diễn ra khi Rashford nhận bóng bên hành lang cánh trái sở trường. Đối mặt với tài năng trẻ đang lên của Paris Saint-Germain và tuyển Pháp, Warren Zaire-Emery, Rashford đã thực hiện một pha xỏ háng cực kỳ tinh quái.

Marcus Rashford thực hiện cú xỏ háng kỹ thuật đối với Warren Zaire-Emery. Ảnh: Getty Images.

Pha xử lý diễn ra quá nhanh và mượt mà khiến Zaire-Emery hoàn toàn bị lỡ đà, không kịp phản ứng trước sự tinh quái của người đàn anh.

Rashford khiến tài năng trẻ của Paris Saint-Germain hoàn toàn bị lỡ đà. Ảnh: Getty Images.

Ngay sau khi vượt qua sự truy cản, Rashford bứt tốc mạnh mẽ vào khoảng trống trung lộ và tung ra cú dứt điểm uy lực. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Mike Maignan mới có thể cứu thua cho tuyển Pháp trong tình huống này.

Rashford bứt tốc và tung ra cú dứt điểm uy lực buộc thủ môn Mike Maignan phải trổ tài cứu thua. Ảnh: Getty Images.

Phản ứng bùng nổ từ cộng đồng mạng

Pha qua người của Rashford nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ không khỏi phấn khích trước sự tự tin của tiền đạo người Anh. Một cổ động viên hóm hỉnh bình luận trên X: "Trời đất ơi Rashford. Zaire-Emery còn có gia đình mà", ám chỉ sự bẽ mặt mà tài năng trẻ người Pháp phải nhận.

Pha qua người của Rashford thu hút vô số phản ứng từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Ảnh: Getty Images.

Nhiều ý kiến khác mô tả đây là "cú xỏ háng ê chề nhất giải đấu", cho thấy Rashford đang tìm lại được cảm hứng chơi bóng đỉnh cao nhất của mình.

Biểu đồ hoạt động của Rashford cho thấy sự cơ động bên hành lang cánh trái. Ảnh: Fotmob.

Sự tự tin trở lại và dấu ấn chuyên môn

Dù không trực tiếp ghi bàn trong tình huống đó, nhưng những pha xử lý kỹ thuật này là minh chứng cho sự tự tin đang trở lại mạnh mẽ với Rashford. Trong bối cảnh tuyển Anh có màn trình diễn tấn công bùng nổ, số 10 đã trở thành mũi khoan lợi hại nhất bên cánh trái.

Rashford cho thấy anh chơi rất bùng nổ với sự tự tin cao độ. Ảnh: Getty Images.

Trước khi rời sân sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Rashford còn kịp để lại dấu ấn chuyên môn quan trọng với pha kiến tạo dọn cỗ cho Bukayo Saka lập công. Đây là lời nhắc nhở đanh thép về phẩm chất của một ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu.

Dấu ấn của Rashford là lời nhắc nhở về phẩm chất định đoạt trận đấu mà anh sở hữu. Ảnh: Getty Images.

Rashford để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Saka lập công trước khi rời sân. Ảnh: Getty Images.

Nhìn chung, màn trình diễn này mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho cả người hâm mộ tuyển Anh lẫn Manchester United. Nếu tiếp tục duy trì được sự hưng phấn và cải thiện thêm khả năng dứt điểm cuối cùng, Rashford hứa hẹn sẽ có một mùa giải bùng nổ phía trước.