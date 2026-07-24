RayCue ra mắt TimeCapsule G3: Đồng hồ AI độc đáo mang thiết kế iMac G3 hoài niệm RayCue trình làng TimeCapsule G3, chiếc đồng hồ báo thức kiêm loa Bluetooth tích hợp trợ lý AI mang phong cách vỏ trong suốt hoài niệm từ Apple iMac G3.

RayCue vừa giới thiệu TimeCapsule G3, một thiết bị đa năng kết hợp giữa đồng hồ báo thức, loa Bluetooth và trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI). Lấy cảm hứng từ mẫu máy tính All-in-One iMac G3 nổi tiếng ra mắt năm 1998 của Apple, sản phẩm mới sở hữu lớp vỏ trong suốt màu sắc mang phong cách retro-futuristic nhưng với kích thước thu nhỏ chỉ 10 x 8.5 x 8.9 cm.

TimeCapsule G3 là đồng hồ kỹ thuật số, báo thức, loa Bluetooth và trợ lý lịch sử AI tất cả trong một.

Thiết kế hoài niệm cùng các tính năng hiện đại

Thiết kế vỏ bán trong suốt nhiều màu sắc của chiếc iMac G3 huyền thoại đã được RayCue tái hiện trọn vẹn trên TimeCapsule G3. Bên trong lớp vỏ là hệ thống đèn LED chiếu sáng độc đáo. Cả hai phiên bản của thiết bị đều được trang bị viên pin 1.200 mAh (chuẩn 18650) và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C.

Hai phiên bản lựa chọn: Classic và Neo tích hợp AI

RayCue mang đến hai sự lựa chọn với cấu hình và nhóm tính năng khác nhau để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng:

TimeCapsule G3 Classic: Phiên bản cơ bản được trang bị màn hình phân đoạn 2.8 inch cùng bộ chuông báo đơn giản. Thiết bị tập trung vào các chức năng cốt lõi như hiển thị thời gian, cài đặt báo thức, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và thông tin thời tiết.

Phiên bản cơ bản được trang bị màn hình phân đoạn 2.8 inch cùng bộ chuông báo đơn giản. Thiết bị tập trung vào các chức năng cốt lõi như hiển thị thời gian, cài đặt báo thức, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và thông tin thời tiết. TimeCapsule G3 Neo: Phiên bản cao cấp hơn nổi bật với màn hình tấm nền IPS độ phân giải 320 x 240 pixel, đi kèm hệ thống loa chất lượng cao và micro tích hợp.

Đáng chú ý trên bản Neo là khả năng kết nối Bluetooth để phát nhạc và truy cập trực tiếp vào trợ lý AI. Bên cạnh việc trò chuyện như các chatbot AI thông thường, trợ lý này còn được tối ưu riêng cho nhiệm vụ của một "nhà lịch sử học", sẵn sàng giải đáp các sự kiện trong quá khứ như trả lời câu hỏi "Điều gì đã xảy ra vào ngày này 40 năm trước?".

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hai phiên bản

Thông số / Tính năng TimeCapsule G3 Classic TimeCapsule G3 Neo Màn hình 2.8 inch (Segment display) IPS (320 x 240 pixel) Âm thanh Chuông báo (Buzzer) Loa Bluetooth chất lượng cao & Micro Trợ lý AI Không hỗ trợ Có (Hỏi đáp & tra cứu lịch sử) Hiển thị thông tin Giờ, thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm Đa thông tin, giao diện hình ảnh Dung lượng pin 1.200 mAh (Pin 18650, sạc USB-C) 1.200 mAh (Pin 18650, sạc USB-C)

Giá bán và thời điểm phát hành

Hiện tại, dự án TimeCapsule G3 đang được gọi vốn trên nền tảng Kickstarter. Phiên bản Classic có giá ưu đãi Super Early Bird là 49 USD (giá bán lẻ dự kiến là 99 USD). Trong khi đó, phiên bản Neo tích hợp AI và kết nối Bluetooth có mức giá đăng ký sớm là 79 USD.

RayCue dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng tới người dùng trên toàn thế giới từ tháng 9 năm 2026. Mức giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, thuế VAT nhập khẩu và thuế quan tại từng quốc gia.