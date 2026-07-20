Razer Blade 18 2026: Cú sốc tăng giá hơn 500 USD nhưng hiệu năng không đổi Dù sở hữu vi xử lý Core Ultra 9 290HX mới, Razer Blade 18 2026 gây tranh cãi khi có mức giá đắt đỏ hơn đáng kể trong khi hiệu suất chơi game gần như dậm chân tại chỗ.

Razer Blade 18 phiên bản 2026 hiện vẫn giữ vị thế là một trong những mẫu laptop gaming 18 inch mạnh mẽ nhất thị trường. Tuy nhiên, một phân tích kỹ thuật mới đây cho thấy thiết bị này đang rơi vào tình cảnh trớ trêu: mức giá tăng vọt nhưng trải nghiệm thực tế không mang lại sự khác biệt đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Sự nâng cấp mờ nhạt từ vi xử lý Intel thế hệ mới

Trong khi các dòng laptop đa phương tiện đang chứng kiến những bước tiến lớn với chip Panther Lake của Intel hoặc Snapdragon X của Qualcomm, phân khúc laptop gaming cao cấp như Razer Blade 18 2026 lại đang ở vị thế khó khăn hơn. Nguyên nhân chính đến từ việc Nvidia chưa tung ra thế hệ GPU mới, đồng thời cả Intel và AMD đều không có những đột phá thực sự mạnh mẽ trên dòng chip HX.

Cụ thể, Razer Blade 18 2026 được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX để thay thế cho phiên bản 275HX hoặc 285HX trước đó. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế cho thấy mức tăng hiệu năng CPU này là không đáng kể và gần như không tác động tích cực đến tốc độ khung hình khi chơi game.

Razer Blade 18 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Blade cao cấp.

Nghịch lý giá thành và thông số kỹ thuật

Điểm gây sốc nhất trên phiên bản 2026 chính là chiến lược định giá. Do chi phí linh kiện bộ nhớ trên thị trường toàn cầu tăng cao, Razer đã điều chỉnh mức giá theo hướng "ngược đãi" người dùng hơn so với phiên bản 2025.

Thông số Razer Blade 18 (2025) Razer Blade 18 (2026) Vi xử lý (CPU) Core Ultra 9 275HX Core Ultra 9 290HX Đồ họa (GPU) GeForce RTX 5090 Laptop GeForce RTX 5090 Laptop Bộ nhớ RAM 64 GB 32 GB Lưu trữ SSD 4 TB 2 TB Giá niêm yết 4.899 USD 5.399 USD

Có thể thấy, người dùng phải chi thêm 500 USD nhưng lại nhận về dung lượng RAM và SSD chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Để đạt được mức 64 GB RAM trên phiên bản mới, khách hàng sẽ phải trả thêm khoảng 600 USD, đẩy tổng chi phí lên mức cực kỳ đắt đỏ.

Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc

Vấn đề của Razer Blade 18 2026 trở nên trầm trọng hơn khi nhìn sang các đối thủ. Mặc dù tình trạng tăng giá linh kiện ảnh hưởng chung đến toàn ngành, nhưng các nhà sản xuất khác đã cố gắng bù đắp bằng những tính năng phần cứng mới để thuyết phục người dùng.

Chẳng hạn, Asus ROG Strix SCAR 18 phiên bản mới đã giới thiệu màn hình Mini-LED tân tiến cùng hệ thống tản nhiệt được cải tiến mạnh mẽ. Trong khi đó, Razer Blade 18 2026 vẫn sử dụng lại khung gầm và màn hình 4K từ mẫu 2025, khiến thiết bị thiếu đi sức hút của một sản phẩm "thế hệ mới".

Lời khuyên cho người dùng công nghệ

Với việc hiệu năng chơi game giữa hai thế hệ gần như tương đồng do cùng sử dụng card đồ họa RTX 5090, việc đầu tư vào phiên bản 2026 được xem là không tối ưu về mặt kinh tế ở thời điểm hiện tại. Đối với những game thủ đang tìm kiếm một chiếc laptop màn hình lớn đỉnh cao, việc săn tìm phiên bản Razer Blade 18 2025 còn tồn kho sẽ là lựa chọn thông minh hơn, giúp tiết kiệm hàng nghìn USD mà vẫn sở hữu cấu hình bộ nhớ dư dả hơn.

Nhìn chung, Razer Blade 18 2026 là minh chứng cho thấy sự chững lại của công nghệ phần cứng PC trong năm nay, khi những thay đổi về mã hiệu chip không đủ khỏa lấp đi gánh nặng về chi phí sản xuất đang ngày một tăng cao.