Razer trình làng Kitsune phiên bản Ryu: Tay cầm leverless chuyên dụng cho game thủ đối kháng Razer mở rộng dòng tay cầm Kitsune với phiên bản giới hạn mang hình ảnh nhân vật Ryu từ Street Fighter. Sản phẩm sở hữu switch quang học siêu nhạy cùng thiết kế không cần cần gạt.

Razer vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt mới nhất của dòng tay cầm Kitsune mang tên Ryu Edition. Đây là biến thể thứ ba lấy cảm hứng từ các nhân vật trong series Street Fighter, sau thành công của các phiên bản Cammy và Chun-Li. Razer Kitsune là dòng tay cầm arcade dạng leverless (không cần gạt), được thiết kế tối ưu cho máy chơi game PS5 và PC.

Razer Kitsune Ryu Edition là phiên bản thứ ba dựa trên dòng game Street Fighter của mẫu tay cầm này.

Thiết kế leverless và ưu thế kỹ thuật trên Razer Kitsune

Khác với các tay cầm arcade truyền thống sử dụng cần gạt (joystick), Razer Kitsune đi theo xu hướng leverless với bố cục bốn nút bấm di chuyển riêng biệt. Thiết kế này giúp loại bỏ các lỗi thao tác thường gặp khi sử dụng cần gạt, cho phép game thủ thực hiện các tổ hợp phím phức tạp với độ chính xác tuyệt đối và tốc độ phản hồi nhanh hơn.

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh của Kitsune là hệ thống switch quang học tuyến tính (linear optical switches) dạng low-profile. Công nghệ này giúp giảm thiểu hành trình phím, mang lại cảm giác bấm mượt mà và phản ứng tức thì, một yếu tố sống còn trong các trận đấu đối kháng đỉnh cao.

Các tính năng hỗ trợ thi đấu chuyên nghiệp

Razer Kitsune không chỉ chú trọng vào hiệu suất bấm mà còn tích hợp nhiều tiện ích cho môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Thiết bị sở hữu hệ thống đèn nền Razer Chroma RGB có thể tùy chỉnh, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Để đảm bảo tính ổn định, tay cầm đi kèm cáp USB Type-C sang Type-A có khóa cố định, tránh tình trạng tuột cáp giữa trận đấu.

Đáng chú ý, Razer còn trang bị một công tắc khóa giải đấu (tournament lock switch), giúp vô hiệu hóa các nút bấm không cần thiết để tránh vi phạm luật thi đấu hoặc bấm nhầm. Với độ mỏng ấn tượng, thiết bị này dễ dàng nằm gọn trong túi chống sốc, thuận tiện cho việc di chuyển.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số chi tiết Loại tay cầm Leverless Arcade Controller (Tất cả nút bấm) Switch Razer Low-profile Linear Optical Switches Khả năng tương thích PS5, PC (Windows) Kết nối Cáp rời USB Type-C sang Type-A (có khóa) Hệ thống đèn Razer Chroma RGB

Giá bán và các chương trình ưu đãi

Razer Kitsune - Ryu Edition hiện đã cho phép đặt hàng trước với mức giá 319,99 USD và dự kiến bắt đầu giao hàng từ ngày 10/07. Khách hàng đặt mua phiên bản giới hạn này sẽ nhận được bộ quà tặng Razer L33T Pack trị giá 19,99 USD và mã phần thưởng trị giá 100 USD khi mua ghế chơi game của hãng.

Bên cạnh phiên bản Ryu, các mẫu Kitsune khác cũng đang có mức giá hấp dẫn. Phiên bản tiêu chuẩn hiện đang được giảm giá còn 199,99 USD trên cửa hàng của Razer (giá gốc 299,99 USD), thậm chí trên một số nền tảng thương mại điện tử khác, mức giá có thể xuống mức 149-157 USD dành cho thành viên thân thiết. Phiên bản Esports Green cũng đang được ưu đãi ở mức 209,99 USD thay vì 309,99 USD như trước đây.