Real Betis ghi bốn bàn, Lyon trắng tay ở trận giao hữu Trong khuôn khổ Club Friendlies, Real Betis thắng Lyon 4-0 nhờ các bàn của Bartra, Deossa, Garcia và Riquelme; đội chủ nhà khép lại trận đấu với chiến thắng đậm, còn Lyon nhận thất bại và không ghi bàn.

Real Betis 4 - 0 Lyon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Lyon.

22' M. Bartra đưa Real Betis vượt lên Phút 22, M. Bartra lập công, giúp Real Betis mở tỷ số 1-0 trước Lyon. Đội bóng Tây Ban Nha đang nắm lợi thế sau bàn thắng đầu tiên.

37' Lyon nhận thẻ vàng ở phút 37 Phút 37, Lyon nhận thẻ vàng trong bối cảnh Real Betis đang dẫn 1-0.

44' N. Deossa giúp Real Betis nới rộng cách biệt Phút 44', N. Deossa lập công cho Real Betis, đưa tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà đã nhân đôi cách biệt trước Lyon.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' P. Garcia giúp Real Betis dẫn 3-0 Phút 59', P. Garcia lập công, giúp Real Betis nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Lyon.

59' M. Fofana vào sân, Lyon điều chỉnh nhân sự Phút 59, Lyon đưa M. Fofana vào sân thay K. Boudache . Động thái này đến khi Real Betis đang dẫn 3-0, trong lúc Lyon cần tìm cách xoay chuyển thế trận.

59' Lyon thay người giữa lúc khó khăn Phút 59', Lyon điều chỉnh nhân sự khi E. Nuamah vào sân thay J. Duranville. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh Lyon đang bị Real Betis dẫn 3-0.

75' N. Kamara vào sân thay C. Tolisso Phút 75', Lyon đưa N. Kamara vào sân thay C. Tolisso. Sự điều chỉnh nhân sự diễn ra trong bối cảnh Real Betis đã ghi 3 bàn.

75' Lyon thay người ở phút 75 Phút 75, Lyon đưa A. Gomes Rodriguez vào sân thay R. Himbert. Trong bối cảnh Real Betis đang dẫn 3-0, sự điều chỉnh này có thể giúp Lyon làm mới đội hình ở quãng cuối trận.

75' N. Nartey vào sân cho Lyon Phút 75', N. Nartey vào sân thay A. Maitland-Niles bên phía Lyon. Đội bóng nước Pháp có thêm một sự điều chỉnh trong những phút cuối.

75' Lyon điều chỉnh nhân sự ở phút 75 Phút 75, Lyon thực hiện thay đổi nhân sự khi Abner Vinicius vào sân thay T. Morton.

75' Lyon thay người ở phút 75 Phút 75, Lyon điều chỉnh nhân sự khi O. Mangala vào sân thay R. Kluivert. Sự thay đổi này giúp Lyon làm mới đội hình trong quãng thời gian còn lại.

78' R. Riquelme giúp Real Betis chạm mốc 4-0 Phút 78', R. Riquelme lập công, giúp Real Betis nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Lyon. Đội bóng Tây Ban Nha đang duy trì thế trận áp đảo.

KT Kết thúc: Real Betis 4-0 Lyon Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:50 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Real Betis sẽ đối đầu Lyon trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 30/07/2026.

Do chưa có thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế của từng đội.

Nhận định trước trận

Đây là trận đấu giữa Real Betis và Lyon, nhưng các dữ liệu cần thiết để phân tích chuyên sâu chưa được cung cấp. Vì vậy, những yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, cách tổ chức tấn công, phương án phòng ngự hoặc sơ đồ chiến thuật vẫn chưa thể xác định.

Bên cạnh đó, thông tin về cầu thủ vắng mặt và đội hình xuất phát cũng chưa có. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, đặc biệt trong một màn so tài thuộc Giao hữu CLB.

Kết luận

Real Betis và Lyon sẽ chạm trán lúc 01:00 ngày 30/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, trận đấu chưa thể được đánh giá theo hướng nghiêng về đội nào.