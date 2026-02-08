Real Madrid 2-2 Fiorentina: Màn tỏa sáng của Endrick và bài toán thể lực của Mourinho Real Madrid trải qua trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Fiorentina, nơi HLV Jose Mourinho trình làng những thử nghiệm chiến thuật mới cùng sự bùng nổ của tài năng trẻ Endrick.

Real Madrid vừa trải qua trận hòa 2-2 trước Fiorentina trong khuôn khổ giao hữu tiền mùa giải. Dù không giành trọn chiến thắng, màn trình diễn tại sân Worthersee Stadion vẫn mang lại nhiều góc nhìn chuyên sâu về ý đồ chiến thuật lẫn nhân sự của HLV Jose Mourinho trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Thần đồng Endrick và 12 phút khẳng định giá trị

Dù mới chỉ hội quân và tập luyện cùng đội bóng vỏn vẹn 3 ngày, tiền đạo 20 tuổi Endrick đã được HLV Jose Mourinho tin tưởng xếp đá chính. Không phụ sự kỳ vọng, chân sút trẻ người Brazil chỉ cần 12 phút để tạo nên khoảnh khắc bùng nổ. Sau đường chuyền của Alvaro Carreras, Endrick thực hiện nhịp khống chế gọn gàng rồi tung cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Endrick ghi bàn cho Real. Ảnh: Getty.

Trong 75 phút hiện diện trên sân, Endrick liên tục càn lướt và tạo sức ép lên hàng thủ Fiorentina. Bản năng sát thủ cùng nền tảng thể lực dồi dào giúp tiền đạo trẻ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung toàn đội.

Hỏa lực hành lang phải: Sự kết hợp giữa Alexander-Arnold và Dumfries

Một trong những điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất của HLV Jose Mourinho là việc sắp xếp hành lang cánh phải. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xếp Trent Alexander-Arnold đá hậu vệ phải, đồng thời đẩy Denzel Dumfries lên chơi như một tiền đạo cánh.

Mourinho có thêm 'vũ khí' Dumfries. Ảnh: Getty.

Sự kết hợp này giúp Real Madrid sở hữu khối hỏa lực mạnh mẽ ở biên. Alexander-Arnold thường xuyên bó vào trung lộ để thực hiện những đường phát động tấn công sắc lẹm, trong khi Dumfries tận dụng sức mạnh thể chất để càn lướt và tạo khoảng trống. Thống kê chỉ ra Alexander-Arnold suýt chút nữa đã có đường kiến tạo ở phút 90+1 nếu pha đánh đầu của Carlos Espi đi chính xác hơn.

Dấu ấn La Fabrica và nhãn quan của Arda Guler

Trận đấu giao hữu cũng là cơ hội để các tài năng trẻ từ lò đào tạo La Fabrica thể hiện bản lĩnh. Phút 24, Alexis Ciria nhân đôi cách biệt cho Real Madrid sau đường kiến tạo của Eduardo Camavinga. Tuy nhiên, công lớn trong bàn thắng này thuộc về Arda Guler với pha bỏ bóng thông minh, đánh lừa toàn bộ hàng phòng ngự đối phương.

Các cầu thủ trẻ Real ghi dấu ấn. Ảnh: Trang chủ Real.

Bên cạnh đó, việc các trung vệ trẻ như Joan Martinez hay Mario Rivas thi đấu tự tin trước các ngôi sao Serie A đã mang lại những tín hiệu tích cực về chiều sâu đội hình cho Real Madrid.

Bài toán thể lực và thử thách từ Fiorentina

Chia sẻ trên kênh Realmadrid TV sau trận đấu, HLV Jose Mourinho phân tích rằng Real Madrid đã thể hiện 3 bộ mặt: sung sức, mệt mỏi và cực kỳ mệt mỏi. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận định: "Khi còn sung sức, chúng tôi chơi rất hay và hoàn toàn có thể dẫn trước 3 hoặc 4 bàn trong hiệp một". Tuy nhiên, khi thể lực suy giảm, các trung vệ trẻ đã gặp nhiều khó khăn trước mẫu tiền đạo giàu sức mạnh như Moise Kean.

Ở chiều ngược lại, Fiorentina chứng minh họ là đối thủ không dễ bị khuất phục. Sự xuất sắc của cựu thủ môn David de Gea trong khung gỗ với các pha cứu thua trước dứt điểm của Guler hay Joan Martinez, cùng màn thể hiện ấn tượng của Alex Jimenez và Moise Kean, đã giúp đại diện Serie A gỡ hòa 2-2. Đây được xem là bài kiểm tra chất lượng giúp Real Madrid nhận ra những lỗ hổng ở hàng phòng ngự để kịp thời điều chỉnh.