Real Madrid bất ngờ rút lui khỏi thương vụ Rodri: Lựa chọn bến đỗ nghiêng về Barcelona Real Madrid chính thức dừng theo đuổi Rodri sau khi tiền vệ Manchester City bày tỏ mong muốn gia nhập Barcelona để thi đấu dưới quyền HLV Hansi Flick.

Thị trường chuyển nhượng hè ghi nhận bước ngoặt lớn khi Real Madrid quyết định dừng cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City. Quyết định được đưa ra ngay sau khi đại diện của tuyển thủ người Tây Ban Nha chủ động thông báo rằng Barcelona mới là bến đỗ ưu tiên hàng đầu của ngôi sao 28 tuổi này.

Rodri ưu tiên Barca thay vì Real Madrid. Ảnh: Getty.

Triết lý của Real Madrid và lý do lập tức rút lui

Dù đã dành nhiều tháng chuẩn bị kế hoạch chi tiết nhằm đưa tiền vệ sinh năm 1996 về Bernabeu, ban lãnh đạo Real Madrid lẫn HLV Jose Mourinho đều thống nhất quan điểm không chiêu mộ những nhân tố thiếu sự cam kết trọn vẹn. Ngay khi nhận được thông tin về nguyện vọng của Rodri, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lập tức ngừng mọi tiến trình đàm phán.

Đánh giá về động thái bất ngờ từ phía Los Blancos, chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey nhận định: "Real Madrid thực sự sốc khi hay tin Barcelona mới là lựa chọn ưu tiên của Rodri. Lập trường của họ rất đơn giản: nếu cầu thủ không toàn tâm toàn ý hướng về Bernabeu, họ sẵn sàng rút lui ngay lập tức."

Sức hút tại Camp Nou và rào cản tài chính của Barcelona

Bên cạnh yếu tố môi trường thi đấu, Rodri được cho là đặc biệt bị ấn tượng bởi định hướng thể thao cùng phong cách chơi bóng mà HLV Hansi Flick đang xây dựng tại Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou cũng sở hữu lợi thế lớn khi có nhiều trụ cột là đồng đội thân thiết của Rodri ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, tạo tâm lý thoải mái để anh đưa ra lựa chọn này.

Động thái rút lui của Real Madrid mở ra cơ hội độc tôn cho đội bóng xứ Catalan trên con đường sở hữu chữ ký của một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới hiện tại. Tuy nhiên, Barcelona vẫn đối mặt với bài toán kinh tế phức tạp trước khi gửi đề nghị chính thức đến Manchester City. Để cân đối ngân sách, gã khổng lồ xứ Catalan buộc phải hoàn tất việc thanh lý Ferran Torres cũng như dứt điểm thương vụ Joao Cancelo trong thời gian sớm nhất.