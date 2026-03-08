Real Madrid bế tắc trong thương vụ bom tấn 100 triệu bảng Yan Diomande vì tranh chấp đại diện Thương vụ chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi Yan Diomande của Real Madrid bị hoãn do cuộc chiến pháp lý giữa hai công ty môi giới, buộc FIFA phải trực tiếp vào cuộc điều tra.

Thương vụ bom tấn trị giá hơn 100 triệu bảng đưa tài năng trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig đến Real Madrid đang rơi vào trạng thái đóng băng đột ngột. Dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với chân sút 19 tuổi, những rắc rối pháp lý phức tạp giữa các bên đại diện đã đẩy tiến trình chuyển nhượng vào thế bị động ngoài dự kiến.

Yan Diomande chưa thể đến Real Madrid. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc chiến pháp lý giữa hai công ty môi giới

Nguyên nhân cốt lõi khiến Real Madrid chưa thể dứt điểm thỏa thuận xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt giữa hai nhà môi giới. Theo thông tin từ nhà báo Malick Traore, công ty đại diện cũ của Diomande là Maxidel – do cựu cầu thủ Max Gradel điều hành – đã chính thức đệ đơn kiện lên FIFA. Maxidel cáo buộc công ty đại diện mới là Roc Nation vi phạm hợp đồng, đồng thời khẳng định họ vẫn nắm giữ quyền đại diện hợp pháp đối với chân sút trẻ này.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Real Madrid tỏ ra vô cùng giận dữ trước vụ việc. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng phía Roc Nation đã cố tình che giấu toàn bộ thông tin về tranh chấp pháp lý trong suốt quá trình hai bên đàm phán các điều khoản cá nhân.

Sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng

Yan Diomande đang là một trong những tiền đạo cánh nổi bật nhất tại giải Bundesliga. Cầu thủ 19 tuổi này thi đấu thăng hoa trong màu áo RB Leipzig kể từ khi chuyển đến từ Leganes hồi mùa hè năm ngoái, biến anh thành mục tiêu săn đón hàng đầu của các ông lớn châu Âu.

Sức hút của Diomande thể hiện rõ qua mức giá mà RB Leipzig từng từ chối trên thị trường. Trước đó, Paris Saint-Germain từng gửi lời đề nghị lên tới 102,5 triệu bảng nhưng không nhận được cái gật đầu từ đại diện nước Đức. Đến tháng 6, Liverpool cũng nếm trái đắng khi mức giá 69 triệu bảng nhanh chóng bị từ chối.

Kịch bản nào cho thương vụ bom tấn?

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA hiện đã trực tiếp mở cuộc điều tra liên quan đến vụ tranh chấp quyền đại diện. Để giải quyết nút thắt này, Real Madrid sẽ buộc phải đàm phán với cả Maxidel lẫn Roc Nation nhằm tìm ra tiếng nói chung về mặt lợi ích.

Tuy nhiên, quá trình cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế của Yan Diomande được dự báo chỉ rơi vào tình trạng chậm trễ về mặt thủ tục, thay vì đối mặt với nguy cơ đổ bể hoàn toàn.