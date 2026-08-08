Real Madrid cân nhắc cho mượn thần đồng Endrick trước sự quan tâm từ các CLB Ngoại hạng Anh Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Real Madrid có thể gửi Endrick theo dạng cho mượn tới Ngoại hạng Anh do hàng công đang quá chật chội.

Thần đồng bóng đá Brazil Endrick đứng trước kịch bản tiếp tục rời Real Madrid theo dạng cho mượn ngay trong phiên chợ hè năm nay. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không loại trừ khả năng để tiền đạo 20 tuổi tạm thời ra đi nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Endrick có thể rời Real Madrid theo dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Bernabeu

Bên cạnh đó, quyết định của ban lãnh đạo Real Madrid xuất phát từ bài toán nhân sự vô cùng ngột ngạt trên hàng công. Sự xuất hiện gần đây của tân binh Yan Diomande đã khiến cơ hội ra sân của chân sút người Brazil bị thu hẹp đáng kể, trong bối cảnh hai vị trí chủ lực trên hàng công gần như đã thuộc về Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Đáng chú ý, Endrick vừa trở lại thủ đô Tây Ban Nha sau quãng thời gian thi đấu thành công theo dạng cho mượn trong màu áo Lyon. Dù rất khao khát cống hiến và khẳng định năng lực tại đội một Real Madrid, việc chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối cho suất đá chính từ huấn luyện viên Jose Mourinho khiến viễn cảnh rời đi trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho sự phát triển lâu dài.

Ngoại hạng Anh là điểm đến tiềm năng

Trước tình hình thực tế đó, người đại diện của tiền đạo 20 tuổi đang tích cực liên hệ và đàm phán với nhiều đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Mục tiêu tối thượng của phía cầu thủ là tìm kiếm một môi trường thi đấu đỉnh cao nhưng phải đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên nhằm duy trì đà thăng tiến trong sự nghiệp.

Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết, Romano nhấn mạnh khả năng về một thương vụ chuyển nhượng tạm thời vào cuối tháng 8 vẫn đang mở rộng. Tương lai của thần đồng người Brazil dự kiến sẽ được định đoạt trong những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.