Real Madrid chi 130 triệu euro cho Yan Diomande: Mảnh ghép giải bài toán cánh phải của Mourinho Real Madrid hoàn tất hợp đồng bom tấn Yan Diomande từ RB Leipzig, mang đến giải pháp đột phá cho hành lang cánh phải trong sơ đồ của HLV Jose Mourinho.

Real Madrid đã chính thức kích hoạt thương vụ bom tấn trị giá hơn 130 triệu euro để chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig. Ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà trở thành mảnh ghép quan trọng giúp HLV Jose Mourinho hoàn thiện đội hình, hướng tới mục tiêu lật đổ Barcelona tại La Liga.

Yan Diomande sẽ nâng tầm hàng công Real Madrid. Ảnh: Getty.

Bản hợp đồng kỷ lục và lời hứa của Florentino Perez

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 ghi nhận sự hoạt động vô cùng quyết liệt từ ban lãnh đạo Real Madrid. Trước khi chiêu mộ Diomande, "Kền kền trắng" đã mang về hàng loạt cái tên đình đám như Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries và Carlos Espi. Tuy nhiên, Diomande mới chính là thương vụ trung tâm đúng như cam kết của Chủ tịch Florentino Perez trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 6, khi ông hứa chi ít nhất 150 triệu euro cho một siêu sao đẳng cấp thế giới.

Đội chủ sân Bernabeu đã đánh bại những đối thủ cạnh tranh nặng ký như Liverpool và Paris Saint-Germain. Dù PSG từng là sự lựa chọn ưu tiên của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, Real Madrid đã nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc pháp lý về quyền hình ảnh và đại diện để chốt thỏa thuận trong vòng 48 giờ.

Yan Diomande là bom tấn của Real. Ảnh: Getty.

Hành trình kỳ diệu từ Leganes đến đỉnh cao Bernabeu

Trở lại Bernabeu không phải là lần đầu tiên Yan Diomande đặt chân tới sân vận động này. Đầu năm 2025, khi vừa tròn 18 tuổi, anh từng khoác áo Leganes và có 4 phút thi đấu ngắn ngủi trên mặt cỏ Bernabeu sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Hành trình thăng tiến của tiền chạy cánh này mang đậm tính kỳ diệu. Được phát hiện qua dự án tìm kiếm tài năng châu Phi của Blue Crow Sports, Diomande rèn giũa kỹ năng tại Học viện DME ở Florida (Mỹ). Anh từng trải qua các đợt thử việc tại Chelsea, Rangers và Crystal Palace trước khi gia nhập Leganes rồi cập bến RB Leipzig để bứt phá thành ngôi sao hàng đầu.

Bộ số thống kê ấn tượng tại Bundesliga

Danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2025-2026 chính là bằng chứng rõ nhất cho tài năng của Diomande. Những con số thống kê chuyên môn của anh vượt trội so với hầu hết các tiền đạo cánh tại giải VĐQG Đức.

Chỉ số chuyên môn Thành tích của Diomande Ghi chú Bàn thắng 12 bàn Trụ cột hàng công RB Leipzig Kiến tạo 8 kiến tạo Đóng góp trực tiếp 20 bàn thắng Cơ hội ăn bàn tạo ra 17 lần Top 5 giải đấu Số lần rê dắt bóng 214 lần (Thành công 55,1%) Cao nhất Bundesliga

Yan Diomande sẽ mang đến làn gió mới ở cánh phải của Real. Ảnh: Getty.

Bài toán chiến thuật cho HLV Jose Mourinho

Bên cạnh yếu tố thương mại, sự xuất hiện của Diomande giải quyết trực tiếp bài toán nhân sự cho Jose Mourinho. Trong các trận giao hữu tiền mùa giải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha duy trì sơ đồ 4-2-3-1, nơi hành lang cánh phải vốn là điểm yếu khi cả Rodrygo lẫn Brahim Diaz chưa tạo ra sự ổn định cần thiết.

Lối chơi bám biên, đột phá trực diện và khả năng tạo đột biến của Diomande giúp cân bằng lại tuyến đầu của Real Madrid. Trước đây, các pha lên bóng của Los Blancos thường bị lệch đáng kể sang cánh trái do thói quen dạt biên của Vinicius Junior và Kylian Mbappe. Sự hiện diện của ngôi sao 19 tuổi kết hợp cùng Jude Bellingham tạo nên bộ tứ tấn công biến hóa, hứa hẹn đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại vị thế thống trị.