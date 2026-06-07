Real Madrid chi 220 triệu euro cho Michael Olise, Tottenham quyết chiêu mộ Rafael Leao Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động với kế hoạch chiêu mộ Michael Olise của Real Madrid, trong khi Tottenham Hotspur nỗ lực đàm phán đưa ngôi sao Rafael Leao về Ngoại hạng Anh.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi đầy táo bạo từ các ông lớn châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về Madrid khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng phá vỡ các kỷ lục tài chính để đưa về một ngôi sao mới cho dải ngân hà Galacticos.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Michael Olise

Real Madrid đang lên kế hoạch thực hiện một thương vụ bom tấn trị giá lên tới 220 triệu euro để sở hữu chữ ký của Michael Olise. Tuyển thủ người Pháp, hiện đang thuộc biên chế Bayern Munich, đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo Real Madrid như một mục tiêu ưu tiên hàng đầu để nâng cấp sức mạnh tấn công biên.

Real Madrid tính chi số tiền lớn mua Michael Olise. Ảnh: Getty Images

Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng tạo đột biến cao, Olise được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình đầy sao tại sân Bernabeu. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, khẳng định vị thế thống trị của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng.

Tottenham Hotspur cải tổ hàng công toàn diện

Tại London, Tottenham Hotspur đang thể hiện quyết tâm cực lớn trong việc làm mới đội hình. Mục tiêu quan trọng nhất của Spurs lúc này là Rafael Leao từ AC Milan. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho là khá cởi mở với viễn cảnh thử sức tại môi trường bóng đá Anh đầy khắc nghiệt.

Rafael Leao được Tottenham Hotspur quan tâm. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh Leao, danh sách mua sắm của Tottenham còn xuất hiện hai cái tên đình đám khác là Cody Gakpo của Liverpool và Savinho của Manchester City. Việc nhắm đến những cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh cho thấy tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Gà trống trong mùa giải tới.

Ở chiều ngược lại, hậu vệ Radu Dragusin đang chuẩn bị rời Tottenham để gia nhập Fiorentina theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 21,4 triệu bảng. Đây được xem là bước đi hợp lý giúp cầu thủ này có thêm cơ hội ra sân thường xuyên tại Serie A.

Cuộc đua giành chữ ký các tài năng trẻ

Arsenal và Liverpool đang tạo ra một cuộc đối đầu thú vị trên bàn đàm phán khi cùng theo đuổi Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Tiền đạo trẻ người Pháp dù sở hữu tiềm năng lớn nhưng tương lai tại sân Parc des Princes vẫn đang bị bỏ ngỏ, mở ra cơ hội cho các đội bóng Anh tiếp cận.

Trong khi đó, Newcastle United đã xác định Angelo Stiller của Stuttgart là nhân tố lý tưởng để củng cố tuyến giữa. Phong độ ổn định của tuyển thủ Đức tại Bundesliga hoàn toàn phù hợp với triết lý pressing tầm cao mà Newcastle đang xây dựng.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Manchester United cũng không đứng ngoài cuộc đua khi đang theo sát thủ thành Orlando Gill của San Lorenzo. Ở tuổi 26, Gill được đánh giá cao nhờ phản xạ xuất sắc và khả năng làm chủ vòng cấm, hứa hẹn sẽ tăng cường chiều sâu cho vị trí gác đền của Quỷ đỏ.

Tại Italy, AC Milan đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình đàm phán chiêu mộ trung vệ Goncalo Inacio từ Sporting Lisbon để gia cố hàng thủ. Ở một diễn biến khác, hậu vệ Trevoh Chalobah của Chelsea bày tỏ nguyện vọng được đầu quân cho Inter Milan nhằm tìm kiếm thử thách mới tại Serie A, nơi anh tin rằng phong cách thi đấu của mình sẽ được phát huy tối đa.