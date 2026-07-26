Real Madrid coi Arsenal là bến đỗ duy nhất cho Vinicius Junior nếu đàm phán bế tắc Với hợp đồng chỉ còn một năm, Vinicius Junior có thể gia nhập Arsenal nếu Real Madrid không thể gia hạn, trong bối cảnh đội bóng Tây Ban Nha đã nhắm phương án thay thế.

Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Theo nguồn tin uy tín từ ESPN, đội chủ sân Santiago Bernabeu xem Arsenal là bến đỗ khả dĩ duy nhất cho tiền đạo người Brazil trong trường hợp hai bên không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới. Ngôi sao sinh năm 2000 hiện chỉ còn lại đúng một năm hợp đồng với gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Vinicius lọt vào tầm ngắm của Arsenal. (Ảnh: ESPN)

Arsenal đánh giá tính khả thi và kế hoạch của Real Madrid

Đại diện Ngoại hạng Anh đã bắt đầu có những động thái cụ thể khi tiến hành đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của thương vụ bom tấn này. Dù quá trình đàm phán hiện mới dừng lại ở giai đoạn sơ bộ, đại diện Bắc London luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến xung quanh tương lai của cầu thủ mang áo số 7 tại Tây Ban Nha. Nếu Real Madrid không thể thành công trong việc "trói chân" trụ cột, Arsenal sẵn sàng nhảy vào cuộc đua để đưa anh về sân Emirates.

Bên cạnh đó, động thái từ phía Los Blancos cho thấy họ cũng đã chuẩn bị sẵn phương án quản trị rủi ro. Đội bóng La Liga đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Yan Diomande, cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi đang thi đấu trong màu áo RB Leipzig. Việc đưa Diomande vào tầm ngắm được xem là bước đi phòng hờ chiến lược của Real Madrid trong trường hợp chia tay Vinicius.

Đẳng cấp của Vinicius và sự biến động nhân sự hàng công

Đằng sau những tin đồn chuyển nhượng là phong độ đỉnh cao của Vinicius. Tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, ngôi sao người Brazil thi đấu chói sáng với 4 bàn thắng sau 5 trận đấu. Dù nỗ lực cá nhân của cựu cầu thủ Flamengo không đủ để giúp đội tuyển Brazil tránh khỏi thất bại trước Na Uy ở vòng 16 đội, đẳng cấp của anh trên bản đồ bóng đá thế giới là điều không thể bàn cãi.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid vào năm 2018, Vinicius đã chinh phục bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ bao gồm 2 chức vô địch Champions League, 3 danh hiệu La Liga, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Cúp Nhà vua.

Về phía Arsenal, kế hoạch tái thiết hàng công của họ đang diễn ra vô cùng sôi động. Đội bóng vừa chính thức công bố bản hợp đồng mới Christos Tzolis chiêu mộ từ Club Brugge, ngay sau khi chia tay Leandro Trossard - người đã chuyển sang khoác áo Besiktas. Sự xuất hiện của Vinicius nếu xảy ra sẽ là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm tham vọng của Pháo thủ.