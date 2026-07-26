Real Madrid lãi 42,5 triệu euro và triết lý chuyển nhượng đỉnh cao của Jose Mourinho Với kế hoạch bán cầu thủ trẻ hiệu quả và chiêu mộ các ngôi sao tự do, Real Madrid cùng Jose Mourinho vừa tối ưu ngân sách vừa gia tăng sức mạnh vượt trội.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 chứng kiến Real Madrid thể hiện sự áp đảo không chỉ trên sân cỏ mà còn ở khía cạnh quản trị tài chính. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho cùng định hướng từ ban lãnh đạo, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang tạo nên một mô hình chuyển nhượng hiệu quả, cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh chuyên môn và lợi nhuận kinh tế.

Mourinho và Real cho thấy những bước đi khôn ngoan trên TTCN.

Mỏ vàng La Fabrica và bài toán tài chính hoàn hảo

Điểm tựa giúp Real Madrid thăng hoa trên thị trường chuyển nhượng xuất phát từ học viện La Fabrica. Câu lạc bộ đã hoàn tất 7 thương vụ bán các tài năng trẻ, thu về con số kỷ lục 127,5 triệu euro. Nguồn thu này tạo nên lợi thế tài chính vượt trội cho "Kền kền trắng".

Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư của đội chủ sân Bernabeu được kiểm soát rất chặt chẽ. Real Madrid mới chỉ chi ra khoảng 85 triệu euro cho ba bản hợp đồng: Marc Cucurella (50 triệu euro), Denzel Dumfries (20 triệu euro) và khoản phí giải phóng hợp đồng 15 triệu euro để có sự phục vụ của Jose Mourinho. Cán cân tài chính dương 42,5 triệu euro giúp Real Madrid hoàn toàn thoải mái trước các quy định của Luật Công bằng Tài chính (FFP) và sẵn sàng kích nổ thêm các bom tấn trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng.

Chiêu mộ thông minh: Đón miễn phí và đi trước thị trường

Trái ngược với đà mua sắm tốn kém của nhiều đại gia châu Âu, điển hình như Chelsea khi chi tới 138 triệu euro cho Morgan Rogers, Real Madrid chọn hướng đi thực dụng và tính toán kỹ lưỡng. Sự xuất hiện của Bernardo Silva và Ibrahima Konate dưới dạng chuyển nhượng tự do được đánh giá là những nước đi đẳng cấp hàng đầu.

Marc Cucurella có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Bên cạnh đó, việc chốt hạ thương vụ Marc Cucurella từ sớm chứng minh tầm nhìn chiến lược của ban huấn luyện. Real Madrid hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ trái này ngay trước khi anh rực sáng tại World Cup 2026 trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, giúp câu lạc bộ tiết kiệm một khoản ngân sách lớn so với giá trị thực tế sau giải đấu.

Tham vọng tuyến giữa và mục tiêu kích nổ phút chót

Dù đã sở hữu các tân binh chất lượng, Jose Mourinho vẫn chưa muốn dừng lại. Trung vệ Ousmane Diomande đang là mục tiêu hàng đầu được nhắm tới cho định hướng lâu dài. Bên cạnh đó, sau khi không thể chiêu mộ Schlotterbeck, đội bóng đã chuyển hướng sang Alessandro Bastoni của Inter Milan. Nếu thương vụ Bastoni thành công, trung vệ trẻ Asencio sẽ được bán đi để thu hồi vốn. Các cầu thủ trẻ từ đội Castilla như Cesar Palacios và Manuel Angel cũng nằm trong danh sách thanh lý nhằm tối ưu hóa ngân quỹ.

Real tích cực chiêu mộ Rodri.

Đáng chú ý nhất trong kế hoạch của Mourinho là tham vọng sở hữu tiền vệ Rodri từ Manchester City. Hiện tại, tuyến giữa Real Madrid đã rất chật chội với 6 ngôi sao đẳng cấp gồm Bernardo Silva, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga và Arda Guler. Việc bổ sung nhân tố thứ 7 – có thể là Rodri hoặc đôn tài năng trẻ Thiago Pitarch – sẽ được "Người đặc biệt" quyết định sau quá trình đánh giá ở những tuần tập luyện cuối cùng.