Real Madrid lên kế hoạch chia tay Eduardo Camavinga để kích hoạt bom tấn Enzo Fernandez Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ chấp nhận chiêu mộ Enzo Fernandez sau khi thanh lý bớt nhân sự ở hàng tiền vệ, trong đó Eduardo Camavinga là cái tên hàng đầu phải ra đi.

Real Madrid đang đứng trước một cuộc cải tổ quan trọng nơi tuyến giữa để chuẩn bị cho những mục tiêu chuyển nhượng đầy tham vọng. Theo báo cáo từ ESPN, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện chưa vội vàng thực hiện các thương vụ mua sắm mới mà ưu tiên hàng đầu là tinh gọn đội hình hiện tại.

Eduardo Camavinga có thể bị Real Madrid bán ở mùa hè năm nay. Ảnh: Getty Images

Bài toán thừa thãi nhân sự tại Bernabéu

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jose Mourinho, Real Madrid đang sở hữu một hàng tiền vệ cực kỳ đông đảo và chất lượng. Những cái tên như Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Guler và tân binh Bernardo Silva đã tạo nên một sự cạnh tranh khốc liệt cho các vị trí chính thức. Chính vì vậy, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định tạm hoãn mọi kế hoạch bổ sung tân binh cho đến khi giải quyết xong các nhân sự thừa.

Sau khi xác nhận sự ra đi của Dani Ceballos, tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào Eduardo Camavinga. Các nguồn tin nội bộ cho biết cả câu lạc bộ và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đều đang cân nhắc việc bán tiền vệ người Pháp. Mặc dù đang nhận được sự quan tâm sát sao từ các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh, thương vụ này vẫn đang rơi vào bế tắc do Camavinga bày tỏ nguyện vọng mãnh liệt muốn tiếp tục gắn bó với màu áo trắng.

Kế hoạch thay thế và mục tiêu Enzo Fernandez

Bên cạnh trường hợp của Camavinga, tương lai của Aurelien Tchouameni cũng không hoàn toàn được đảm bảo. Real Madrid sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị thực sự hấp dẫn dành cho tiền vệ này, dù khả năng anh ra đi hiện được đánh giá thấp hơn so với người đồng hương.

Mục tiêu tối thượng mà Jose Mourinho nhắm tới để nâng cấp tuyến giữa chính là Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina được cho là rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập đội chủ sân Bernabéu. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là một bài toán kinh tế đầy thách thức đối với Real Madrid.

Chelsea, đội bóng từng chi ra con số kỷ lục 106 triệu bảng để sở hữu Enzo Fernandez, dự kiến sẽ yêu cầu một mức phí chuyển nhượng thậm chí còn cao hơn con số đó. Điều này lý giải vì sao Real Madrid buộc phải thanh lý những ngôi sao giá trị như Camavinga để có đủ tiềm lực tài chính kích hoạt "bom tấn" này.

Trong những diễn biến liên quan, Jose Mourinho đã lên tiếng phủ nhận việc muốn thực hiện một cuộc thay máu toàn diện đội hình, đồng thời khẳng định sự cam kết lâu dài với đội bóng. Ở một khía cạnh khác, hậu vệ Marc Cucurella cũng công khai bày tỏ mong muốn được thấy người đồng đội Enzo Fernandez chuyển đến khoác áo nhà đương kim vô địch châu Âu.