Real Madrid mở đường bán Tchouameni cho MU, Arsenal cuống cuồng tìm người thay Saliba Real Madrid sẵn sàng nhượng lại Aurelien Tchouameni cho Manchester United, trong khi Arsenal nhắm John Stones và Ezri Konsa để giải quyết khủng hoảng hàng thủ.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những biến động lớn khi Real Madrid sẵn sàng chia tay tiền vệ Aurelien Tchouameni. Manchester United đang nhanh chóng nắm bắt cơ hội để gia tăng sức mạnh tuyến giữa, trong bối cảnh các đội bóng lớn tại Premier League như Arsenal và Manchester City cũng đang tích cực chuẩn bị cho các phương án nhân sự chiến lược.

Real Madrid mở đường cho Tchouameni đến Manchester United

Tchouameni từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu trọng điểm của Manchester United nhằm tìm kiếm một cỗ máy quét thực thụ ở tuyến giữa. Việc Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để Quỷ đỏ đàm phán thương vụ này.

Aurelien Tchouameni có thể rời Real Madrid hè này. Ảnh: Getty Images

Theo Sun, đội chủ sân Old Trafford đang tính toán mức phí chuyển nhượng hợp lý để gửi đề nghị chính thức đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Song song với đó, nguồn tin từ Sky Sports cho biết Quỷ đỏ cũng đưa Manu Kone (AS Roma) và Carlos Baleba (Brighton) vào danh sách rút gọn nhằm tăng cường sức mạnh cơ bắp cho khu trung tuyến.

Arsenal nhắm John Stones và Ezri Konsa sau chấn thương của Saliba

Chấn thương bất ngờ của William Saliba đã buộc ban huấn luyện Arsenal phải ngay lập tức tìm kiếm phương án bổ sung chất lượng cho hệ thống phòng ngự. Sky Sports tiết lộ Pháo thủ đang nhắm đến bộ đôi tuyển thủ Anh: John Stones từ Manchester City và Ezri Konsa từ Aston Villa.

Ezri Konsa nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty Images

Kinh nghiệm chinh chiến dạn dạn tại Ngoại hạng Anh của Stones và Konsa được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal duy trì sự ổn định ở hậu phương trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.

Manchester City gây bất ngờ với kế hoạch rút ruột Chelsea

Theo Caughtoffside, huấn luyện viên Enzo Maresca của Manchester City đang muốn tái hợp với hai học trò cũ tại Chelsea là tiền vệ Enzo Fernandez và hậu vệ cánh Malo Gusto. Dù cả hai đều là trụ cột tại Stamford Bridge, Manchester City tin rằng bộ đôi này sẽ hòa nhập nhanh chóng với hệ thống chiến thuật của chiến lược gia người Ý.

Ở một diễn biến khác, Arsenal và Manchester City đang cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Yan Diomande từ RB Leipzig (theo Bild). Ngôi sao người Bờ Biển Ngà trước đó từng thu hút sự chú ý khi RB Leipzig từ chối lời đề nghị trị giá 69 triệu bảng từ Liverpool.

Về phía Chelsea, báo cáo từ Telegraph chỉ ra đội bóng này đang dẫn đầu cuộc đua sở hữu tài năng trẻ Kerim Alajbegovic từ Bayer Leverkusen nhằm chuẩn bị cho tương lai dài hạn.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại Premier League và MLS

Theo Sky Sports, tiền đạo Daizen Maeda của Celtic chuẩn bị kiểm tra y tế để gia nhập Ipswich Town với mức phí chuyển nhượng khoảng 10 triệu bảng. Tốc độ và sự năng nổ của chân sút người Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn cho tân binh Ngoại hạng Anh.

Tại Aston Villa, HLV Unai Emery đã đưa tiền vệ James Garner của Everton vào danh sách mục tiêu ưu tiên nhằm tăng cường chiều sâu và khả năng kiểm soát bóng (Football Insider). Trong khi đó, The Athletic xác nhận Jack Harrison chuẩn bị rời bóng đá Anh để chuyển sang thi đấu cho New England Revolution tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).