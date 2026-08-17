Real Madrid muốn chiêu mộ Zubimendi từ Arsenal, Newcastle hỏi mua Mikautadze 55 triệu euro Thị trường chuyển nhượng nóng lên khi Real Madrid muốn sở hữu Martin Zubimendi, Juventus từ bỏ Emiliano Martinez và Arsenal dồn lực theo đuổi Victor Osimhen.

Thị trường chuyển nhượng tiếp tục chứng kiến những biến động lớn khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu tăng tốc hoàn thiện đội hình. Tâm điểm chú ý đang dồn vào kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Real Madrid, trong khi hàng loạt thương vụ bom tấn ở vị trí tiền đạo cũng chuẩn bị bùng nổ.

Real Madrid nhắm Martin Zubimendi cho tuyến giữa

Tân huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid đã chính thức bật đèn xanh cho kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Martin Zubimendi. Tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha, hiện thuộc biên chế Arsenal, được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố sức mạnh và khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến cho đội chủ sân Santiago Bernabeu. Đại diện bóng đá Tây Ban Nha dự kiến sẽ gửi lời đề nghị chính thức đến Arsenal trong thời gian sớm nhất nhằm mở đường cho thương vụ đắt giá này.

Zubimendi đang lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Ảnh: Getty.

Juventus rút lui vụ Martinez, Newcastle vung tiền mua Mikautadze

Ở chiều ngược lại, Juventus đã chính thức từ bỏ cuộc đua giành chữ ký của thủ thành Emiliano Martinez từ Aston Villa. Sau quá trình đàm phán không đạt được thỏa thuận chung về mặt tài chính lẫn điều khoản, đội bóng thành Turin quyết định chuyển hướng sang các mục tiêu khả thi hơn. Bước đi này giúp Aston Villa giữ vững lợi thế trong việc cam kết tương lai lâu dài với thủ môn 33 tuổi người Argentina.

Tại nước Anh, Newcastle United đang chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 55 triệu euro (tương đương 47 triệu bảng) để hỏi mua tiền đạo Georges Mikautadze từ Villarreal. Phong độ ghi bàn ấn tượng tại La Liga giúp chân sút người Georgia trở thành cái tên hot trên thị trường, khi cả Barcelona cũng đang theo dõi sát sao mọi động thái.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh chữ ký trên hàng công Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng gay gắt:

Manchester City và Al-Hilal: Cùng theo đuổi chân sút chạy cánh Pedro Neto (26 tuổi) của Chelsea. Khả năng tạo đột biến của tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến đại gia Premier League phải dè chừng sự cạnh tranh tài chính từ Đại diện Saudi Arabia.

Cùng theo đuổi chân sút chạy cánh Pedro Neto (26 tuổi) của Chelsea. Khả năng tạo đột biến của tuyển thủ Bồ Đào Nha khiến đại gia Premier League phải dè chừng sự cạnh tranh tài chính từ Đại diện Saudi Arabia. Everton và Nottingham Forest: Đang quyết liệt giành giật tiền đạo 23 tuổi Liam Delap sau khi anh được Chelsea cho phép tự do tìm bến đỗ mới. Everton hiện là đội chiếm ưu thế trong thương vụ này.

Arsenal dồn lực săn Victor Osimhen, các thương vụ tầm trung hoàn tất

Tiền đạo Victor Osimhen vừa lên tiếng xác nhận không loại trừ khả năng chia tay Galatasaray ngay trong phiên chợ hè năm nay. Chân sút 27 tuổi người Nigeria tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, qua đó trở thành tầm ngắm hàng đầu của Arsenal trong nỗ lực nâng cấp hỏa lực hàng công.

Không loại trừ khả năng Osimhen sẽ rời Galatasaray. Ảnh: Getty.

Ở phân khúc nhóm dưới, các đội bóng cũng đang khẩn trương chốt hạ hợp đồng. Coventry City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ 19 tuổi Sidiki Cherif từ Fenerbahce sau khi hoàn tất các điều khoản cá nhân. Trong khi đó, West Ham United sắp hoàn tất buổi kiểm tra y tế để chính thức sở hữu tiền đạo Joel Piroe (27 tuổi) từ Leeds United, kết thúc chuỗi ngày đàm phán mức phí chuyển nhượng giữa hai bên.