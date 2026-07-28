Real Madrid nhắm Rodri và 'bom tấn' 98 triệu bảng, Juventus chốt mượn Zirkzee Thị trường chuyển nhượng hè chứng kiến bước đi táo bạo của Real Madrid với Rodri và Yan Diomande, trong khi Juventus tăng tốc đàm phán mượn Joshua Zirkzee.

Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục gia nhiệt với những động thái quy mô lớn từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất là kế hoạch tái thiết lực lượng mạnh mẽ của Real Madrid, cùng những nỗ lực làm mới đội hình đến từ Juventus, PSG và các đại diện Ngoại hạng Anh.

Real Madrid kích hoạt các thương vụ lớn: Nhắm Rodri và sao trẻ 98 triệu bảng

Real Madrid đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Manchester City nhằm sở hữu chữ ký của tiền vệ Rodri. Ở tuổi 30, tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn là trụ cột không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Man City, đội bóng đang nỗ lực thuyết phục anh ký bản hợp đồng mới. Trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tỏ ra rất quyết tâm, Paris Saint-Germain đã chính thức rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này.

Real Madrid theo sát thương vụ Rodri. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh tuyến giữa, Real Madrid còn sẵn sàng chi đậm để gia tăng sức mạnh hàng công. Đội chủ sân Bernabeu vừa gửi lời đề nghị thứ hai trị giá từ 94 đến 98 triệu bảng cho tài năng trẻ Yan Diomande của RB Leipzig. Chân chạy cánh 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đang thu hút sự chú ý lớn sau những màn trình diễn bùng nổ, buộc Real Madrid phải tăng tốc để vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ Liverpool.

Ở chiều ngược lại, ban lãnh đạo Real Madrid cũng đang gấp rút tiến hành đàm phán hợp đồng mới với Vinicius Jr. Trước sự quan tâm sát sao từ Arsenal dành cho chân sút 26 tuổi người Brazil, gã khổng lồ xứ Castile quyết tâm trói chân trụ cột quan trọng bậc nhất trên hàng công bằng một thỏa thuận dài hạn.

Juventus tiến gần thỏa thuận mượn Joshua Zirkzee từ Man Utd

Tại Italy, Juventus đang bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Manchester United về trường hợp của tiền đạo Joshua Zirkzee. Thỏa thuận dự kiến sẽ là một bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải, đi kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng.

Juventus muốn mượn Zirkzee. (Ảnh: Getty Images)

Tuyển thủ 25 tuổi người Hà Lan trải qua giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính tại Old Trafford. Việc chuyển sang khoác áo Juventus được xem là giải pháp phù hợp để Zirkzee tái khôi phục phong độ và có thêm thời gian thi đấu đỉnh cao.

Sôi động thị trường Premier League và Ligue 1

Các câu lạc bộ tại Anh và Pháp cũng đang đẩy nhanh các phương án nâng cấp đội hình trước mùa giải mới: