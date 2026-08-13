Real Madrid quyết định không mua tiền vệ: Mối nguy lặp lại bài học đắt giá từ Toni Kroos Bất chấp khoảng trống sau khi Toni Kroos giải nghệ và hụt Rodri, Real Madrid vẫn quyết định khép lại kỳ chuyển nhượng mà không bổ sung tiền vệ tổ chức.

Bất chấp bài học nhãn tiền từ việc thiếu hụt một nhạc trưởng tuyến giữa, ban lãnh đạo Real Madrid nhiều khả năng sẽ khép lại thị trường chuyển nhượng hè mà không chiêu mộ thêm bất kỳ tiền vệ trung tâm nào. Quyết định này được đưa ra ngay cả khi kế hoạch chiêu mộ Rodri từ Manchester City không thành công, để lại mối hoài nghi lớn về định hướng chiến thuật của Kền kền trắng ở mùa giải mới.

Tuyến giữa của Real rõ ràng đã suy yếu kể từ khi mất Rodri. Ảnh: Getty Images.

Khoảng trống chiến thuật khi thiếu vắng một nhạc trưởng

Kể từ thời điểm Toni Kroos chính thức giã từ sự nghiệp, tuyến giữa của Real Madrid đã mất đi một cấu trúc định hình hoàn chỉnh. Cầu thủ người Đức không chỉ cung cấp những đường chuyền đạt độ chính xác tuyệt đối mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp đội nhà thoát khỏi các tình huống vây ráp quyết liệt từ đối phương và điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý muốn.

Trong đội hình hiện tại của đội chủ sân Bernabeu, những cái tên như Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga hay Federico Valverde đều sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp vượt trội. Tuy nhiên, không ai trong số họ mang phẩm chất của một người cầm trịch thực sự. Sự thiếu hụt một khối óc điều tiết khiến lối chơi của Real Madrid dễ bị bẻ gãy khi đối đầu với các hệ thống pressing tầm cao.

Những phương án chất lượng bị ban lãnh đạo ngó lơ

Đáng chú ý, thị trường chuyển nhượng không thiếu những mục tiêu chất lượng có thể giải quyết bài toán tuyến giữa cho Kền kền trắng. Martin Zubimendi là một ví dụ điển hình. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal hiện phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt sau sự xuất hiện của Bruno Guimaraes, khiến vị thế của anh trở nên bấp bênh hơn.

Rodri dự kiến sẽ gia nhập Barcelona. Ảnh: Getty Images.

Xét về mặt chuyên môn, Zubimendi sở hữu khả năng tịnh tiến bóng và tư duy vị trí ấn tượng, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu luân chuyển bóng từ tuyến dưới. Dù không vượt trội về sức mạnh cơ bắp, sự điềm tĩnh của tiền vệ người Tây Ban Nha chính là mảnh ghép mà Real Madrid đang khao khát.

Bên cạnh Zubimendi, Angelo Stiller cũng là cái tên đầy tiềm năng. Tiền vệ này nổi bật bởi khả năng điều tiết thế trận nhẹ nhàng, cực kỳ hiếm khi làm mất bóng vô duyên và luôn tuân thủ kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt. Việc Real Madrid kiên quyết không tìm kiếm phương án thay thế sau khi bỏ lỡ Rodri đang đẩy họ vào một mùa giải đầy rủi ro, nơi nỗi ám ảnh về sự thiếu hụt nhạc trưởng có thể lặp lại.