Real Madrid ra giá 100 triệu euro cho Yan Diomande: Bão giá chuyển nhượng hè 2026 Los Blancos sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ thần đồng 19 tuổi của Leipzig, biến cuộc đua giành chữ ký chân sút người Bờ Biển Ngà thành tâm điểm hè 2026.

Real Madrid vừa tạo nên cú hích mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi chính thức gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro nhằm chiêu mộ tài năng trẻ Yan Diomande từ RB Leipzig. Động thái bất ngờ từ gã khổng lồ Tây Ban Nha đang làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của các ông lớn châu Âu trong cuộc đua giành chữ ký của chân sút người Bờ Biển Ngà.

Đề nghị chính thức và thái độ cứng rắn từ RB Leipzig

Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, cấu trúc gói đề nghị của Real Madrid bao gồm 90 triệu euro trả trước cộng thêm 10 triệu euro phụ phí phát sinh. Mặc dù đây là con số rất lớn dành cho một cầu thủ tuổi teen, đại diện Bundesliga đã lập tức từ chối. Ban lãnh đạo RB Leipzig kiên quyết giữ mức định giá tiệm cận 130 triệu euro mới chấp nhận nhả người.

Diomande lọt vào mắt xanh của Real Madrid

Hình mẫu tiền đạo cánh bùng nổ trong kế hoạch của Mourinho

Yan Diomande là một trong những gương mặt thi đấu ấn tượng nhất tại Đức mùa giải qua. Ở tuổi 19, cầu thủ chạy cánh này đã ghi tới 12 bàn thắng và đóng góp 8 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân cho RB Leipzig. Tại đấu trường quốc tế, tài năng trẻ này cũng kịp để lại dấu ấn với 1 đường kiến tạo sau 4 trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia tại kỳ World Cup 2026.

Động thái chiêu mộ Diomande nằm trong kế hoạch cải tổ toàn diện đội hình của HLV Jose Mourinho tại Santiago Bernabeu nhằm gia tăng chất thép và tốc độ cho hàng công. Đáng chú ý, nếu tuyển thủ Bờ Biển Ngà cập bến thành công, ban lãnh đạo Los Blancos sẽ bật đèn xanh để tiền vệ Brahim Diaz tìm kiếm bến đỗ mới.

Cán cân khốc liệt trên bàn đàm phán

Trước khi Kền kền trắng nhảy vào cuộc đua, Paris Saint-Germain đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Diomande nhưng bế tắc hoàn toàn trên bàn đàm phán mức phí chuyển nhượng với RB Leipzig. Trong khi đó, Liverpool cũng đã chủ động rút lui từ cuối tháng 6 sau khi các mức giá gửi đi liên tục bị phía đội bóng Đức khước từ.

RB Leipzig hiện vẫn nỗ lực thuyết phục ngôi sao 19 tuổi gia hạn hợp đồng dù giao kèo cũ vẫn còn thời hạn tới 4 năm. Tuy nhiên, nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chấp nhận nâng mức giá thầu, thương vụ bom tấn này nhiều khả năng sẽ sớm hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng hè chính thức đóng cửa.