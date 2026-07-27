Real Madrid ra giá 160 triệu euro cho Vinicius Junior trước sự quan tâm từ Arsenal Chủ tịch Florentino Perez chốt mức phí tối thiểu cho Vinicius Junior khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng đi vào thế bế tắc.

Tương lai của ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior tại Real Madrid đang bước vào giai đoạn quyết định khi ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha chính thức phát đi tín hiệu về mức giá chuyển nhượng. Trước sự dòm ngó từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là Arsenal, Chủ tịch Florentino Perez đã thiết lập một rào cản tài chính rất cụ thể để bảo vệ giá trị của ngôi sao người Brazil.

Mức định giá 160 triệu euro và chiến lược của Florentino Perez

Theo nguồn tin từ nhật báo SPORT, Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ 160 triệu euro. Mức phí này bao gồm khoản thanh toán trả thẳng kết hợp cùng các điều khoản phụ phí dựa trên thành tích cá nhân và danh hiệu tập thể. Động thái cứng rắn này nhằm ngăn chặn các lời đề nghị ép giá từ những đối thủ cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng.

Arsenal có cơ hội chiêu mộ Vinicius nếu chi 160 triệu euro. Ảnh: Getty.

Ở tuổi 26, Vinicius Junior đang ở độ chín sự nghiệp và khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo cánh xuất sắc nhất thế giới. Sau 375 lần ra sân trong màu áo Kền kền trắng, tuyển thủ người Brazil đã ghi tới 128 bàn thắng và cung cấp 100 đường kiến tạo. Bản hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân Santiago Bernabeu còn thời hạn đến tháng 6/2027.

Bế tắc đàm phán và thời điểm phán quyết

Dù đóng góp to lớn vào thành công chuyên môn của Real Madrid, quá trình gia hạn hợp đồng giữa hai bên đã rơi vào trạng thái đóng đóng suốt nhiều tháng qua. Những bất đồng về điều khoản cá nhân khiến các cuộc thảo luận không thể tiến triển như kỳ vọng.

Sau khi World Cup 2026 kết thúc, thượng tầng Real Madrid và đại diện của Vinicius đã thống nhất tổ chức cuộc họp mang tính chất quyết định vào cuối tháng 7. Nếu hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, Real Madrid sẽ chính thức đưa cầu thủ này lên thị trường chuyển nhượng nhằm tránh nguy cơ bị mất giá khi hợp đồng đi vào giai đoạn cuối.

Arsenal và kế hoạch nâng cấp hàng công của Mikel Arteta

Cục diện này lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía Arsenal. HLV Mikel Arteta đánh giá Vinicius Junior là mẫu tiền đạo cánh hoàn hảo, sở hữu khả năng đột phá độc lập và tính bùng nổ cao để nâng cấp sức mạnh cho nhà vô địch Premier League.

Tuy nhiên, đại diện nước Anh hiện chọn giải pháp tiếp cận cẩn trọng. Pháo thủ duy trì trạng thái theo dõi sát sao và chỉ đưa ra lời đề nghị chính thức trong trường hợp Vinicius dứt khoát từ chối gia hạn với Real Madrid. Tuần đàm phán tới đây tại Bernabeu sẽ quyết định liệu thương vụ bom tấn trị giá 160 triệu euro có được kích nổ trong kỳ chuyển nhượng này hay không.