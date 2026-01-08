Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius Jr, Inter Milan ra giá mua Curtis Jones từ Liverpool Thị trường chuyển nhượng nóng lên khi Real Madrid giữ nguyên lập trường về lương của Vinicius Jr, trong khi Inter Milan tích cực đàm phán chiêu mộ Curtis Jones.

Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục chứng kiến những biến động lớn từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất là động thái cứng rắn của Real Madrid trước thương vụ gia hạn hợp đồng với Vinicius Jr, cùng nỗ lực tăng cường nhân sự tuyến giữa của Inter Milan với mục tiêu Curtis Jones từ Liverpool.

Real Madrid và bài toán Vinicius Jr: Tương lai bất định tại Bernabeu

Ban lãnh đạo Real Madrid vừa đưa ra thông điệp rõ ràng về việc không nâng mức lương trong đề nghị gia hạn hợp đồng mới dành cho Vinicius Jr. Đội chủ sân Bernabeu khẳng định sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị chuyển nhượng nếu ngôi sao người Brazil không đồng ý với các điều khoản hiện tại. Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ hàng loạt ông lớn tại châu Âu đang muốn sở hữu chữ ký của tiền đạo sinh năm 2000.

Real sẵn sàng để Vinicius rời đi. Ảnh: Getty.

Inter Milan tăng tốc đàm phán Curtis Jones và Cristian Romero

Tại Italy, Inter Milan đang đẩy mạnh kế hoạch bổ sung chất lượng cho tuyến giữa. Đại diện Serie A đã gửi đề nghị trị giá 30 triệu bảng đến Liverpool để hỏi mua tiền vệ đa năng Curtis Jones. Tuy nhiên, phía đội bóng vùng Merseyside hiện định giá cầu thủ người Anh ở mức 35 triệu bảng. Hai bên đang tiếp tục thảo luận nhằm tìm ra tiếng nói chung về mức phí cuối cùng.

Bên cạnh thương vụ Jones, Inter Milan lại gặp khó khăn trong việc đàm phán điều khoản cá nhân với trung vệ Cristian Romero của Tottenham. Sự bế tắc này mở ra cơ hội cho các đội bóng Tây Ban Nha. Hiện tại, Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều đã gia nhập cuộc đua giành sự phục vụ của trung vệ 28 tuổi người Argentina.

Ngoại hạng Anh nhộn nhịp mua sắm: Newcastle và West Ham đón tân binh

Tại Anh, Newcastle United sắp hoàn tất hợp đồng trị giá 25 triệu bảng với thủ thành Lukas Hornicek từ Braga. Màn trình diễn xuất sắc của người gác đền CH Séc tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa 2025/26 đã thuyết phục hoàn toàn ban huấn luyện Chích chòe.

Trong khi đó, West Ham đang hoạt động tích cực trên thị trường khi tiếp cận cầu thủ chạy cánh Morgan Whittaker của Middlesbrough. Ngoài ra, đại diện thành London cũng gia nhập cuộc đua giành tiền vệ 21 tuổi Amadou Kone (Neom) cùng với Hull City và Leeds United.

Real Madrid thanh lọc lực lượng trẻ: Mastantuono tìm bến đỗ, Krejci ở lại Wolves

Một tài năng trẻ khác của Real Madrid là Franco Mastantuono đã bị gạch tên khỏi chuyến du đấu tại Áo. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang chủ động tìm kiếm một bến đỗ phù hợp theo dạng cho mượn để giúp cầu thủ người Argentina có thêm thời gian thi đấu. Tại Anh, Fulham đã đưa ra đề xuất mượn Mastantuono, trong khi các CLB Ý như Fiorentina, Roma và Milan cũng đang theo dõi sát sao.

Fulham nhắm đến Mastantuono. Ảnh: AS.

Ở chiều ngược lại, Wolverhampton Wanderers vừa đập tan hy vọng sở hữu trung vệ Ladislav Krejci của Real Sociedad. Đội bóng nước Anh thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ đại diện La Liga và khẳng định tuyển thủ CH Séc là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch phát triển lâu dài.