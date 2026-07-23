Real Madrid sẵn sàng để Franco Mastantuono rời đi: 4 bến đỗ tiềm năng cho sao mai Argentina Sau khi hoàn tất các bản hợp đồng bom tấn, Real Madrid đang lên kế hoạch để Franco Mastantuono đi tu nghiệp. Juventus và Fulham hiện là những ứng viên hàng đầu.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Santiago Bernabeu đang chứng kiến một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Sau khi kích nổ những "bom tấn" như Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate và Denzel Dumfries, Real Madrid bắt đầu tính đến tương lai của các tài năng trẻ. Trong kế hoạch của huấn luyện viên Jose Mourinho, Franco Mastantuono là cái tên tiếp theo được phép rời đi để tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế.

Mastantuono được tạo điều kiện ra đi. (Ảnh: Getty Images)

Chiến lược "tu nghiệp" không kèm điều khoản mua đứt

Ban lãnh đạo Los Blancos đã xác định rõ lập trường: Mastantuono có thể ra đi theo dạng cho mượn, nhưng tuyệt đối không kèm điều khoản mua đứt. Đây là một thương vụ cho mượn thuần túy, tương tự như cách Real Madrid đã thực hiện với tiền đạo Endrick khi gửi anh sang Lyon vào tháng 1 vừa qua. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn coi tiền vệ sinh năm 2007 là một phần quan trọng trong tương lai dài hạn.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội chủ sân Bernabeu, Mastantuono đã để lại những dấu ấn nhất định với 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân. Tuy nhiên, để vươn tầm thành một ngôi sao thực thụ, anh cần một môi trường cho phép ra sân thường xuyên hơn. Hiện tại, bốn bến đỗ tiềm năng đã lộ diện với những lợi thế riêng biệt.

1. Fulham: Mối lương duyên với Alvaro Arbeloa

Tân thuyền trưởng của Fulham, Alvaro Arbeloa, chính là người hiểu Mastantuono rõ nhất sau quãng thời gian làm việc tại Real Madrid mùa trước. Đội bóng Tây London đang trong quá trình trẻ hóa đội hình khi những trụ cột như Harry Wilson hay Raul Jimenez đã rời đi. Sự xuất hiện của Mastantuono tại sân Craven Cottage không chỉ giúp Fulham tăng cường sức sáng tạo mà còn đảm bảo cho cầu thủ này một suất đá chính dưới sự dẫn dắt của người thầy cũ.

Arbeloa muốn tái hợp với Mastantuono tại Fulham. (Ảnh: Goal)

2. Real Sociedad: "Vùng đất lành" cho các tài năng Madrid

Sân Anoeta từ lâu đã được xem là trạm trung chuyển lý tưởng cho các cầu thủ trẻ từ Madrid. Những thành công vang dội của Martin Odegaard hay Theo Hernandez là minh chứng rõ nhất. Dù vừa trải qua một mùa giải khó khăn khi cán đích ở vị trí thứ 10 tại La Liga, Real Sociedad vẫn là môi trường bóng đá kỷ luật và giàu tính cạnh tranh, giúp các cầu thủ trẻ Nam Mỹ dễ dàng thích nghi với nhịp độ của bóng đá Tây Ban Nha.

3. Sporting Lisbon: Bệ phóng Champions League

Giải VĐQG Bồ Đào Nha luôn là cửa ngõ hoàn hảo để các tài năng trẻ Nam Mỹ bước ra ánh sáng châu Âu. Sporting Lisbon có thể mang đến cho Mastantuono cơ hội hít thở bầu không khí đỉnh cao tại Champions League – điều mà không phải đội bóng tầm trung nào cũng làm được. Tại đây, áp lực cạnh tranh sẽ ít gay gắt hơn La Liga, tạo điều kiện cho chân chạy cánh người Argentina phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình.

4. Juventus: Dự án tái thiết của "Bà đầm già"

Sau một mùa giải sa sút và mất suất dự Champions League, Juventus đang thực hiện cuộc cải tổ toàn diện. Sự nhiệt huyết và lối đá không sợ hãi của Mastantuono hoàn toàn phù hợp với dự án tái thiết của đội bóng thành Turin. Mối liên kết lịch sử giữa Real Madrid và Juventus, cùng sự ngưỡng mộ dành cho những huyền thoại như Zinedine Zidane, có thể là yếu tố thúc đẩy thương vụ này xảy ra, giúp Mastantuono trải nghiệm môi trường bóng đá Ý đầy toan tính và khắc nghiệt.