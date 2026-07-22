Real Madrid tạm đóng cửa chuyển nhượng: Chỉ đón siêu sao nếu có người rời đi Sau khi chiêu mộ 4 tân binh chất lượng, Real Madrid chuyển sang giai đoạn thắt chặt nhân sự. HLV Jose Mourinho yêu cầu chỉ mua thêm siêu sao nếu có cầu thủ rời đi để cân bằng đội hình.

Real Madrid đang trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động dưới triều đại của huấn luyện viên Jose Mourinho. Sau khi liên tiếp kích nổ những thương vụ đình đám, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã quyết định thay đổi chiến lược, ưu tiên sự ổn định và cân bằng tài chính trước khi tính đến những bước đi tiếp theo trên thị trường.

Real Madrid đang sắp xếp lại nhân sự cho mùa giải mới. Ảnh: Getty Images

Chiến lược "một người đến, một người đi"

Theo báo cáo từ COPE, ban lãnh đạo Real Madrid đã thống nhất quan điểm: câu lạc bộ sẽ chỉ theo đuổi thêm một bản hợp đồng "bom tấn" khác nếu có cầu thủ chính thức rời khỏi đội hình. Đây được xem là động thái nhằm kiểm soát quỹ lương và đảm bảo không gian phát triển cho các cầu thủ hiện tại sau một giai đoạn mua sắm rầm rộ.

Trước đó, đại diện La Liga đã hoàn tất việc chiêu mộ bốn tân binh chất lượng cao bao gồm Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và Bernardo Silva. Sự xuất hiện của những cái tên này đã nâng cấp đáng kể sức mạnh đội hình ở cả ba tuyến, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực về mặt quân số tại Santiago Bernabeu.

Cuộc thanh lọc của Jose Mourinho

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, huấn luyện viên Jose Mourinho đang thực hiện quy trình đánh giá nhân sự vô cùng khắt khe. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tổ chức các cuộc gặp riêng với từng cầu thủ để làm rõ vai trò của họ trong kế hoạch tương lai. Đội bóng đã sớm chia tay những công thần và gương mặt không còn nằm trong kế hoạch như Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos và Fran Garcia.

Trong quá trình sàng lọc này, hai tài năng trẻ Franco Mastantuono và Raul Asencio nhiều khả năng sẽ được đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Ngược lại, Gonzalo Garcia đã nhận được sự tin tưởng từ Mourinho và dự kiến sẽ tiếp tục ở lại để đóng góp cho đội một trong mùa giải tới.

Sự trở lại sau World Cup 2026

Bối cảnh hiện tại của Real Madrid còn chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu quốc tế. Với việc một số trụ cột vừa trở về từ World Cup 2026, quá trình hội quân vẫn đang diễn ra từng bước. Arda Guler đã sớm trở lại tập luyện và thể hiện quyết tâm cao, trong khi tiền vệ Federico Valverde dự kiến sẽ có mặt tại đại bản doanh vào cuối tuần này.

Thái độ thận trọng của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng cho thấy sự trưởng thành trong cách quản trị. Thay vì chạy đua theo các ngôi sao một cách mù quáng, đội chủ sân Bernabeu đang tập trung tối ưu hóa nguồn lực hiện có, tạo ra một tập thể gắn kết dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho. Mọi biến động về nhân sự trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ thanh lý những cái tên còn lại trong danh sách rời đi.