Real Madrid thắng Leganes 4-1, Valverde ghi bàn ngày tái xuất và hàng công bùng nổ Fede Valverde trở lại đội hình xuất phát và mở tỷ số, trước khi Real Madrid thắng Leganes 4-1 ở trận giao hữu chuẩn bị mùa giải mới dưới thời Jose Mourinho.

Real Madrid đánh bại Leganes 4-1 trên sân Alfredo Di Stefano nhờ một hiệp hai áp đảo, trong ngày Fede Valverde tái xuất đội hình xuất phát và ghi bàn mở tỷ số. Đội bóng của Jose Mourinho tạo ra khác biệt từ chất lượng xử lý ở tuyến trên, rồi kết liễu trận đấu bằng hai bàn chỉ trong hai phút sau giờ nghỉ.

Valverde, Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono là những cầu thủ ghi bàn cho Real Madrid. Bàn còn lại đến từ pha phản lưới của Ruben Pulido, trong khi Naim Garcia ghi bàn duy nhất cho Leganes.

Real Madrid giành chiến thắng dễ dàng trước Leganes. Ảnh: Getty Images.

Valverde trở lại bằng bàn thắng mở màn

Real Madrid nhanh chóng kiểm soát thế trận sau những phút đầu thăm dò. Sự trở lại của Valverde mang đến một điểm nhấn rõ ràng ở khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai, yếu tố giúp đội chủ nhà phá vỡ thế cân bằng ở phút 21.

Arda Guler thực hiện đường chuyền tinh tế để Valverde di chuyển thông minh vào khu vực cấm địa. Tiền vệ này dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số 1-0 và đặt Leganes vào thế phải đẩy cao đội hình.

Bốn phút sau, Real Madrid tiếp tục tận dụng tốt khoảng trống. Trent Alexander-Arnold tung đường kiến tạo vượt tuyến cho Gonzalo Garcia khống chế gọn gàng trước khi tâng bóng qua thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng đến trong thời gian ngắn cho thấy sự sắc bén của Real Madrid khi có cơ hội quyết định.

Leganes phản kháng, nhưng không giữ được nhịp trận đấu

Leganes không buông xuôi sau khi bị dẫn hai bàn. Phút 38, Naim Garcia đi bóng từ cánh trái, vượt qua Alexander-Arnold rồi dứt điểm đánh bại Andriy Lunin, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng này tạo ra một đoạn cuối hiệp một cân bằng hơn về tâm lý. Tuy nhiên, Leganes không thể biến sự hưng phấn đó thành thế trận bền vững sau giờ nghỉ, khi Real Madrid gia tăng sức ép và liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Đội bóng của Mourinho sẵn sàng cho mùa bóng mới.

Hai phút định đoạt cục diện

Phút 57, Alexander-Arnold tung cú sút bị cản phá, nhưng Franco Mastantuono có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa Real Madrid dẫn 3-1. Đây là tình huống thể hiện khả năng duy trì áp lực của đội chủ nhà, khi họ có người sẵn sàng đón bóng hai trong vòng cấm.

Chỉ một phút sau, sức ép tiếp tục khiến hàng thủ Leganes mắc sai lầm. Ruben Pulido lúng túng đá phản lưới nhà, khép lại chuỗi bùng nổ của Real Madrid và ấn định khoảng cách ba bàn.

Alexander-Arnold có màn trình diễn đối lập. Hậu vệ này góp dấu giày vào hai bàn thắng với đường kiến tạo cho Gonzalo Garcia và cú sút dẫn đến bàn của Mastantuono, nhưng cũng bị Naim Garcia vượt qua trong tình huống Leganes ghi bàn. Khả năng hỗ trợ tấn công của anh nổi bật, trong khi tình huống phòng ngự ở phút 38 vẫn là điểm cần cải thiện.

Những tín hiệu trước mùa giải mới

Từ phút 70, Mourinho rút các trụ cột ra nghỉ và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Dù đội hình có nhiều thay đổi, Real Madrid vẫn giữ quyền chủ động và bảo toàn tỷ số 4-1.

Denzel Dumfries chưa thi đấu nhưng đã có mặt trên khán đài theo dõi các đồng đội mới. Sự xuất hiện của anh mở ra thêm cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải, nơi Alexander-Arnold vừa cho thấy giá trị trong tấn công vừa để lộ hạn chế khi phòng ngự.

Chiến thắng trước Leganes đem lại đà chuẩn bị tích cực cho Real Madrid trước trận gặp Fiorentina. Quan trọng hơn, Valverde đã trở lại bằng một bàn thắng, còn hàng công đội chủ nhà cho thấy khả năng chuyển hóa sức ép thành bàn thắng trong những thời điểm quyết định.

Danh sách ghi bàn

Đội Cầu thủ Thời điểm Real Madrid Fede Valverde Phút 21 Real Madrid Gonzalo Garcia Phút 25 Leganes Naim Garcia Phút 38 Real Madrid Franco Mastantuono Phút 57 Real Madrid Ruben Pulido phản lưới Phút 58