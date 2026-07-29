Real Madrid thắng Leganes 4-1, Valverde và các tài năng trẻ tạo dấu ấn dưới thời Mourinho Chiến thắng 4-1 trước Leganes cho thấy Real Madrid có nhiều phương án ở tuyến giữa, hàng công và lực lượng trẻ, dù nhiều trụ cột chưa ra sân.

Real Madrid thắng Leganes 4-1 trong trận giao hữu tại Alfredo Di Stefano, với Fede Valverde mở tỷ số ở phút thứ 21 và các cầu thủ trẻ tiếp tục để lại dấu ấn. Kết quả không chỉ đến từ khả năng tận dụng cơ hội, mà còn phản ánh cách đội bóng kiểm soát không gian, chuyển trạng thái và gây áp lực dưới thời Jose Mourinho.

Đáng chú ý, Real Madrid có chiến thắng khi chưa sử dụng nhiều nhân sự được nhắc đến như Eder Militao, Rodrygo và Denzel Dumfries. Điều đó tạo thêm cơ sở để đánh giá chiều sâu đội hình của họ trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới.

Valverde mang lại năng lượng cho tuyến giữa

Fede Valverde xuất phát và nhanh chóng trở thành điểm tựa trong lối chơi của Real Madrid. Tiền vệ người Uruguay ghi bàn ở phút thứ 21 sau pha phối hợp một-hai với Arda Guler, trước khi dứt điểm vào góc xa để khai thông thế bế tắc.

Pha bóng thể hiện những phẩm chất nổi bật của Valverde: di chuyển rộng, xử lý nhanh và có khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Trong một đội hình đang thử nghiệm nhiều nhân sự, sự hiện diện của anh giúp Real Madrid duy trì nhịp độ và năng lượng ở khu trung tuyến.

Fede Valverde nổi bật nơi tuyến giữa Real. Ảnh: Getty Images.

Alexander-Arnold tạo khác biệt khi cầm bóng, nhưng còn khoảng trống phòng ngự

Trent Alexander-Arnold là một trong những nhân tố nổi bật nhất trong cách Real Madrid triển khai bóng. Hậu vệ người Anh tạo ra đường chuyền vượt tuyến để Gonzalo Garcia nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời có cú dứt điểm dẫn đến bàn đá bồi của Franco Mastantuono.

Khả năng chuyền dài và tổ chức từ vị trí thấp giúp Alexander-Arnold có vai trò như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu khi Real Madrid kiểm soát bóng. Tuy nhiên, bàn thua duy nhất của đội chủ nhà cũng cho thấy vấn đề ở khâu phòng ngự, khi Naim Garcia vượt qua anh trước khi Leganes ghi bàn.

Sự hiện diện của tân binh Denzel Dumfries trên khán đài làm tăng thêm cạnh tranh ở hành lang phải. Với Alexander-Arnold, bài toán không chỉ là duy trì ảnh hưởng trong tấn công mà còn phải cải thiện sự chắc chắn khi đội mất bóng.

Garcia và Mastantuono tận dụng cơ hội

Trong bối cảnh một số ngôi sao chưa hội quân, Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono đã có màn thể hiện đáng chú ý. Garcia ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn, cho thấy sự bình tĩnh trong khoảnh khắc đối mặt.

Mastantuono sau đó nâng tỷ số lên 3-1 bằng tình huống đá bồi. Những đóng góp này giúp Real Madrid giữ được thế chủ động, đồng thời cho thấy các cầu thủ trẻ có thể tạo ảnh hưởng trong các trận đấu tiền mùa giải.

Real đang sở hữu nhiều ngôi sao triển vọng. Ảnh: Getty Images.

Áp lực đầu hiệp hai định đoạt trận đấu

Real Madrid gia tăng sức ép sau giờ nghỉ và khiến Leganes gặp khó trong việc thoát pressing. Giai đoạn từ phút thứ 57 đến 58 trở thành bước ngoặt, khi sức ép liên tục dẫn đến bàn phản lưới nhà của trung vệ Ruben Pulido.

Bàn thắng này phản ánh ý tưởng Mourinho đang xây dựng: vây ráp diện rộng, đẩy đối thủ vào những lựa chọn xử lý rủi ro và trừng phạt sai lầm ngay khi bóng được thu hồi. Việc ông tung thêm nhiều cầu thủ học viện từ phút thứ 70 nhưng Real Madrid vẫn giữ thế chủ động cũng là một chi tiết đáng chú ý.

Chiều sâu đội hình là tín hiệu tích cực

Chiến thắng 4-1 trước Leganes không thể tự nó quyết định triển vọng của cả mùa giải, bởi đây là trận giao hữu. Dù vậy, Real Madrid đã nhận được những tín hiệu rõ ràng từ Valverde, Alexander-Arnold, Garcia, Mastantuono và các cầu thủ trẻ được trao cơ hội.

Đội hình này vẫn còn những cái tên chưa thi đấu như Eder Militao, Rodrygo, Denzel Dumfries, Kyian Mbappe, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Cucurella và Bernardo Silva. Khi các nhân sự đó hội quân, Mourinho sẽ có thêm lựa chọn để hoàn thiện cách vận hành của Real Madrid.