Real Madrid tiến gần chữ ký Rodri, Juventus đạt thỏa thuận Kolo Muani 50 triệu euro Real Madrid tự tin chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City với mức giá 50 triệu euro, trong khi Juventus đạt thỏa thuận sở hữu Randal Kolo Muani từ PSG.

Thị trường chuyển nhượng tiếp tục chứng kiến những biến động kịch tính khi các ông lớn châu Âu tăng tốc hoàn thiện đội hình. Tâm điểm chú ý dồn về Madrid và Turin, nơi những thương vụ bom tấn đang dần đi đến hồi kết.

Real Madrid tự tin sở hữu chữ ký Rodri

Real Madrid đang thể hiện sự tự tin cao độ trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Rodri từ Manchester City. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha xem ngôi sao người Tây Ban Nha là mảnh ghép hoàn hảo để gia cố tuyến giữa và nâng cấp khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Trong bối cảnh hợp đồng của Rodri chỉ còn hạn thời gian một năm, mức giá chuyển nhượng được ấn định rơi vào khoảng 40 đến 50 triệu euro. Theo nguồn tin từ AS, một cuộc đàm phán quan trọng scheduled vào thứ Năm tới có thể giúp Real Madrid chốt hạ các điều khoản cuối cùng để đưa tiền vệ này về sân Santiago Bernabeu.

Real Madrid hy vọng có thể chiêu mộ Rodri. Ảnh: Getty Images

Juventus đạt thỏa thuận chiêu mộ Randal Kolo Muani

Tại Italy, Juventus đã đạt được bước tiến quan trọng khi chốt thỏa thuận với Paris Saint-Germain về tiền đạo Randal Kolo Muani. Đội bóng thành Turin sẽ mượn chân sút người Pháp kèm điều khoản bắt buộc mua đứt, với tổng mức phí lên đến 50 triệu euro.

Sự hiện diện của Kolo Muani được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn trên hàng công của Juventus cho chiến dịch mùa giải mới. Nguồn tin từ Sky Sports Italia khẳng định các bên đã thống nhất xong cấu trúc tài chính của thương vụ này.

Randal Kolo Muani được Juventus quan tâm. Ảnh: Getty Images

Inter Milan nhắm bộ đôi Premier League, Manchester United quyết liệt tinh giản

Nhằm tăng cường sức mạnh chiều sâu, Inter Milan đang tái khởi động thương vụ chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool. Bên cạnh đó, đại diện Serie A cũng đưa trung vệ John Stones của Manchester City vào tầm ngắm theo dạng chuyển nhượng tự do khi anh hết hạn hợp đồng. Động thái này đồng nghĩa với việc Inter Milan nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi thương vụ theo đuổi Cristian Romero của Tottenham (theo Gazzetta dello Sport).

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang thực hiện chiến dịch thanh lọc lực lượng quy mô lớn ở cấp độ trẻ. Theo Mail, "Quỷ đỏ" sẵn sàng bán đứt thủ môn Radek Vitek và hậu vệ Harry Amass. Hai tiền vệ trẻ Toby Collyer và Dan Gore cũng nằm trong danh sách thanh lý nhằm thu hồi ngân sách, tái đầu tư cho các mục tiêu trọng điểm của đội một.

Sức nóng chuyển nhượng tại các đội bóng tầm trung

Fulham đang tiến rất gần đến việc sở hữu bộ đôi Cesar Palacios và Gonzalo Garcia từ Real Madrid. Sự xuất hiện của HLV Alvaro Arbeloa được xem là yếu tố then chốt giúp Fulham chiếm ưu thế lớn trên bàn đàm phán (theo The Athletic).

Trong khi đó, Aston Villa vừa nhận gáo nước lạnh khi đề nghị 30 triệu euro dành cho tiền đạo Allan bị câu lạc bộ Palmeiras thẳng thừng từ chối. Đại diện Ngoại hạng Anh buộc phải nâng mức giá hỏi mua nếu muốn sở hữu chân sút người Brazil này (theo ESPN).

Nottingham Forest cũng gặp khó khăn tương tự khi lời đề nghị 20 triệu euro cho cầu thủ đa năng Anan Khalaili bị Royale Union Saint-Gilloise từ chối. Dù vậy, Nottingham Forest vẫn chưa bỏ cuộc và đang cân nhắc đưa ra mức giá cao hơn để thuyết phục đội bóng Bỉ nhả người.