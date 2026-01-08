Real Madrid và bài toán Vinicius Junior: Chìa khóa giải phóng Kylian Mbappe và Endrick Sự dẫm chân không gian giữa Vinicius Junior và Kylian Mbappe khiến Real Madrid đứng trước quyết định tái cấu trúc hàng công để kích hoạt tối đa tiềm năng của bộ đôi tiền đạo tương lai.

Sự hiện diện của quá nhiều ngôi sao tấn công tầm cỡ trong cùng một đội hình luôn mang lại cơn đau đầu dễ chịu nhưng vô cùng phức tạp cho ban huấn luyện. Tại Real Madrid, mối quan hệ thi đấu trên sân giữa Vinicius Junior và Kylian Mbappe đang là tâm điểm chú ý khi tính hiệu quả chiến thuật của bộ đôi này chưa đạt tới độ kỳ vọng.

Real Madrid có thể sẽ chia tay Vinicius Junior.

Cuộc giẫm chân trên hành lang cánh trái và sự hy sinh của Mbappe

Dù cả hai siêu sao luôn duy trì sự hòa hợp trên truyền thông, những diễn biến thực tế trên sân cỏ lại cho thấy một bài toán nan giải về mặt không gian. Cả Vinicius Junior lẫn Kylian Mbappe đều đạt phong độ đỉnh cao nhất khi được xuất phát và hoạt động tự do bên hành lang cánh trái. Vấn đề nảy sinh khi tuyển thủ Pháp buộc phải bó vào trong thi đấu như một tiền đạo cắm cổ điển.

Tại vị trí số 9, Mbappe vẫn hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn nhờ bản năng săn bàn thiên bẩm. Tuy nhiên, anh hoàn toàn thiếu đi không gian để thực hiện các pha bứt tốc từ tuyến hai hay những tình huống đi bóng ngoặt vào trung lộ sở trường. Ngược lại, khi thi đấu độc lập mà không có sự xuất hiện của người đồng đội Pháp, Vinicius lại tỏ ra thanh thoát và tạo ra sức ép trực diện hơn hẳn. Sự trùng lặp về thói quen di chuyển khiến cả hai vô tình hạn chế tầm ảnh hưởng của nhau.

Tái cấu trúc hàng công: Mbappe dạt cánh, Endrick chiếm vị trí số 9

Những thông tin xung quanh việc Vinicius Junior có thể chia tay sân Santiago Bernabeu để chuyển tới Ngoại hạng Anh đang mở ra một góc nhìn chiến thuật hoàn toàn mới. Nếu thương vụ này xảy ra, đây không hẳn là một bước lùi mà có thể trở thành đòn bẩy giúp Real Madrid thiết lập lại trật tự tối ưu trên hàng công.

Endrick có thể hưởng lợi nếu Vinicius Junior ra đi.

Việc chia tay chân sút người Brazil sẽ lập tức giải phóng hành lang trái cho Kylian Mbappe, trả anh về vị trí từng làm nên thương hiệu của một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới. Quan trọng hơn, sự dịch chuyển này sẽ để lại khoảng trống đắt giá ở trung lộ cho thần đồng Endrick.

Hiện tại, tài năng trẻ người Brazil đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính và phải chuyển sang Lyon theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải 2025/2026 nhằm tích lũy kinh nghiệm. Khi Mbappe dạt sang cánh, vị trí trung phong cắm sẽ trở thành đất diễn lý tưởng để Endrick trở lại và phát huy trọn vẹn bản năng sát thủ trong vòng cấm.

Sự cân bằng mới cho hệ thống tấn công của Real Madrid

Bên cạnh việc giải bài toán Mbappe - Endrick, sự thay đổi này còn cho phép Real Madrid bổ sung những nhân tố mang tính bù trừ cao hơn cho hệ thống tấn công. Sự xuất hiện của các gương mặt trẻ như Yan Diomande bên hành lang cánh phải hay Carlos Espi – một mẫu trung phong cao lớn có khả năng không chiến – sẽ mang đến cho Ban huấn luyện nhiều phương án B chất lượng.

Chia tay một siêu sao như Vinicius Junior chắc chắn là quyết định không dễ dàng. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, việc hy sinh một nhân tố để tối ưu hóa toàn bộ hệ thống là nước đi mang tính chiến lược, giúp Real Madrid duy trì sự cân bằng và sức mạnh bền vững cho chặng đường tương lai.