Real Madrid và thương vụ Michael Olise: Chỉ kích hoạt bom tấn nếu có cuộc nổi loạn tại Bayern Real Madrid sẵn sàng chi đậm cho Michael Olise với điều kiện tiền đạo này phải tự gây sức ép rời Bayern Munich. Trước sự trung thành của ngôi sao người Pháp, Los Blancos có thể phải chuyển hướng sang Rodri.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một ván cờ cân não giữa Real Madrid và Bayern Munich xung quanh tương lai của Michael Olise. Sau hai mùa giải không như ý, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang khao khát một cuộc cải tổ toàn diện để lấy lại vị thế thống trị tại La Liga. Michael Olise, ngôi sao đang rực sáng tại Bundesliga, chính là quân bài chiến lược mà Chủ tịch Florentino Perez muốn đưa về Bernabeu.

Real Madrid khao khát Michael Olise tuy nhiên thương vụ này có vẻ khó xảy ra mùa hè 2026. (Ảnh: Getty Images)

Chiến thuật "án binh bất động" của Florentino Perez

Lập trường của Real Madrid trong thương vụ này được đánh giá là vô cùng thực dụng và thận trọng. Thay vì chủ động mở các cuộc đàm phán chính thức, Los Blancos lựa chọn thái độ im lặng đầy toan tính. Ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng Bayern Munich nắm lợi thế tuyệt đối trên bàn đàm phán khi coi Olise là nhân tố không thể chạm tới.

Chiến lược của Madrid rất rõ ràng: Họ sẽ chỉ hành động nếu Michael Olise chủ động gửi yêu cầu chuyển nhượng (transfer request) hoặc trực tiếp gây sức ép lên ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria. Nếu kịch bản này xảy ra, Real Madrid sẵn sàng thực hiện một khoản đầu tư mang tính lịch sử để hoàn thiện hàng công trong mơ, nơi Olise sẽ sát cánh cùng Vinicius Junior và Kylian Mbappe.

Sự kiên định của Olise và bài toán nan giải cho Jose Mourinho

Tuy nhiên, những tính toán của Florentino Perez đang vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ chính mục tiêu mà ông theo đuổi. Theo các báo cáo từ Sky Sport Germany, Michael Olise đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục gắn bó với Bayern Munich sau mùa hè 2026. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Real Madrid, nhất là khi đội bóng đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng nội bộ dưới thời tân huấn luyện viên Jose Mourinho.

Olise đánh tiếng muốn gắn bó với Bayern sau mùa hè 2026. (Ảnh: Getty Images)

Với hiệu suất khủng khiếp lên tới 53 bàn thắng và kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, Olise đang có một vị thế vững chắc tại Allianz Arena. Bayern Munich sẵn sàng trao cho anh một bản hợp đồng mới để đưa tiền đạo này vào nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất câu lạc bộ. Ngược lại, Real Madrid đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách sau khi chiêu mộ Marc Cucurella và Denzel Dumfries.

Chuyển hướng sang Rodri: Canh bạc tất tay cho tuyến giữa

Việc Olise từ chối "nổi loạn" buộc Real Madrid phải tính đến các phương án dự phòng. Thay vì cố chấp theo đuổi một ngôi sao không muốn ra đi, đội ngũ tuyển trạch của Mourinho đang cân nhắc dồn toàn lực cho một mục tiêu cấp thiết hơn: Rodri của Manchester City.

Việc chiêu mộ một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp như Rodri được xem là giải pháp triệt để nhằm vá lỗ hổng nơi tuyến giữa, điều mà các tân binh ở hàng thủ chưa thể giải quyết hết. Trong bối cảnh Vinicius Junior cũng cần được gia hạn hợp đồng, việc từ bỏ Olise để tập trung vào Rodri có thể là bước đi thực tế nhất để Real Madrid ổn định đội hình cho mùa giải mới.