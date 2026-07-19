Realme C100x ra mắt: Pin 8.000 mAh dùng 7 năm và độ bền chuẩn quân sự trong tầm giá 4 triệu đồng Realme vừa ra mắt C100x tại thị trường Ấn Độ với viên pin dung lượng 8.000 mAh và khung vỏ ArmorShell siêu bền. Thiết bị gây ấn tượng nhờ khả năng hoạt động bền bỉ, chạy Android 16 và tích hợp các tính năng AI thông minh.

Realme vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên Realme C100x tại thị trường Ấn Độ. Đây được xem là một bước đi táo bạo trong phân khúc giá rẻ khi trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh cùng cấu trúc thân máy siêu bền, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quân đội.

Công nghệ pin 8.000 mAh và độ bền vượt thời gian

Điểm nhấn lớn nhất trên Realme C100x chính là viên pin dung lượng 8.000 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin này không chỉ mang lại thời gian sử dụng cực dài mà còn có tuổi thọ ấn tượng, có thể duy trì hơn 80% dung lượng sau 7 năm sử dụng thông thường. Để hỗ trợ cho viên pin khổng lồ này, Realme trang bị công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc ngược có dây 6W, cho phép thiết bị đóng vai trò như một viên pin dự phòng cho các phụ kiện khác.

Về độ bền, Realme C100x sử dụng khung máy ArmorShell được gia cố đặc biệt, giúp thiết bị đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân sự MIL-STD-810H. Máy cũng có khả năng kháng bụi và nước bắn đạt chuẩn IP64, đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Màn hình 120Hz tích hợp công nghệ Rain Touch

Realme C100x sở hữu màn hình IPS LCD kích thước 6,8 inch với độ phân giải HD+. Dù độ phân giải không quá cao, nhưng màn hình này lại ghi điểm với tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 240Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 900 nits, cho phép hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mạnh.

Đáng chú ý, màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Panda@MN228 và tích hợp chế độ Rain Touch Mode. Công nghệ này giúp màn hình vẫn phản hồi chính xác các thao tác cảm ứng ngay cả khi tay người dùng đang ướt hoặc dính dầu mỡ.

Cấu hình phần cứng và tích hợp AI hiện đại

Bên trong, Realme C100x được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân Unisoc T7250 đi kèm GPU Mali-G57. Máy có cấu hình RAM 4GB LPDDR4X (có hỗ trợ mở rộng RAM ảo) và bộ nhớ trong 64GB chuẩn eMMC 5.1. Người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Unisoc T7250 (8 nhân) RAM/ROM 4GB LPDDR4X / 64GB eMMC 5.1 Màn hình 6.8 inch, IPS LCD, 120Hz, 900 nits Pin/Sạc 8.000 mAh, SuperVOOC 45W Hệ điều hành realme UI 7.0 (Android 16) Độ bền MIL-STD-810H, IP64

Dù là dòng máy giá rẻ, Realme C100x vẫn được cài sẵn hệ điều hành realme UI 7.0 dựa trên Android 16 mới nhất. Thiết bị tích hợp nhiều tính năng thông minh như AI Netpilot giúp ổn định tín hiệu mạng và Chế độ ngoài trời AI để tối ưu hiển thị. Đặc biệt, các công cụ phổ biến của Google như Gemini và Circle to Search cũng xuất hiện, cho phép người dùng truy cập nhanh bằng cách nhấn giữ nút nguồn.

Hệ thống camera và các tính năng bổ trợ

Hệ thống camera của máy được thiết kế tối giản với cảm biến chính 50 megapixel (khẩu độ f/1.8) ở mặt sau và camera selfie 5 megapixel (khẩu độ f/2.2) ở mặt trước. Phần mềm camera cung cấp các công cụ hữu ích như xóa đối tượng bằng AI, Smart Image Matting và chế độ quay video Dual-view.

Bên cạnh đó, Realme C100x vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm truyền thống và tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên. Điểm nhấn thú vị ở mặt lưng là đèn LED Pulse Light có thể tùy chỉnh màu sắc để hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn hoặc trạng thái sạc pin.

Hiện tại, Realme C100x được mở bán tại Ấn Độ với mức giá 14.499 Rupee (khoảng 3,9 triệu đồng) cho phiên bản 4GB/64GB. Với mức giá này cùng viên pin dung lượng lớn và độ bền cao, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone phổ thông nếu được đưa về thị trường Việt Nam.