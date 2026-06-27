Realme P4x 4G ra mắt: Pin 8.000 mAh cùng bộ nhớ 256GB với mức giá hấp dẫn Realme vừa chính thức trình làng mẫu smartphone giá rẻ P4x 4G tại thị trường Malaysia. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, màn hình 120Hz và bộ nhớ trong 256GB.

Tiếp nối sự thành công của phiên bản 5G ra mắt vào cuối năm 2025, Realme đã mở rộng dòng sản phẩm P-series với biến thể Realme P4x 4G. Dù là phiên bản cắt giảm kết nối mạng, thiết bị này lại mang đến những nâng cấp đáng kể về dung lượng pin, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên thời gian sử dụng dài và không gian lưu trữ lớn trong phân khúc giá phổ thông.

Giải pháp năng lượng: Viên pin 8.000 mAh và công nghệ sạc 45W

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Realme P4x 4G chính là viên pin dung lượng 8.000 mAh. Đây là một con số vượt trội so với mức tiêu chuẩn 5.000 mAh thường thấy trên các smartphone hiện nay, thậm chí cao hơn cả mức 7.000 mAh của phiên bản 5G tiền nhiệm.

Để tối ưu hóa thời gian nạp đầy cho viên pin khổng lồ này, Realme trang bị công nghệ sạc nhanh 45W thông qua cổng USB-C. Việc tích hợp viên pin lớn khiến thiết bị có độ dày 8,78mm và trọng lượng 219 gram, một mức đánh đổi hợp lý để đổi lấy khả năng hoạt động bền bỉ trong nhiều ngày.

Realme P4x 4G sở hữu viên pin dung lượng 8.000 mAh.

Cấu hình phần cứng và khả năng xử lý

Realme P4x 4G được trang bị chipset Unisoc T7250, một bộ vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 12nm. Cấu trúc của con chip này bao gồm 8 nhân xử lý, trong đó có 2 nhân hiệu năng cao Arm Cortex A75 và 6 nhân tiết kiệm điện Arm Cortex A55. Cấu hình này tập trung vào việc duy trì sự ổn định cho các tác vụ hàng ngày và tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng.

Đáng chú ý, dù nằm ở phân khúc giá rẻ, máy vẫn sở hữu bộ nhớ trong lên tới 256GB, cho phép người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu. Máy đi kèm với 4GB RAM và hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Realme P4x 4G

Thông số Chi tiết Màn hình 6.8-inch LCD, 720 x 1.570 pixels, 120Hz, 700 nits Vi xử lý Unisoc T7250 (12nm) Bộ nhớ 4GB RAM / 256GB ROM (Hỗ trợ microSD) Pin & Sạc 8.000mAh, sạc nhanh 45W Camera sau 50MP (Quay video 1080p@30fps) Camera trước 5MP Hệ điều hành Realme UI (Dựa trên Android 16)

Trải nghiệm hiển thị và thiết kế tổng thể

Realme P4x 4G sở hữu màn hình kích thước lớn 6,8 inch sử dụng tấm nền LCD. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (720 x 1.570 pixels), máy lại được ưu ái trang bị tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 700 nits, đảm bảo khả năng hiển thị khá tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Về mặt thiết kế, máy có hai tùy chọn màu sắc là Rally White (Trắng) và Phantom Blue (Xanh). Cảm biến vân tay được tích hợp ở cạnh bên, đi kèm với đó là giắc cắm tai nghe 3.5mm truyền thống – một tính năng vẫn rất được ưa chuộng trên các dòng điện thoại phổ thông.

Các tùy chọn màu sắc của Realme P4x 4G.

Hệ thống camera và phần mềm

Hệ thống quang học của máy bao gồm camera chính 50MP ở mặt sau, hỗ trợ quay video độ phân giải 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Mặt trước là camera selfie 5MP đáp ứng nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản. Về phần mềm, Realme P4x 4G được cài đặt sẵn giao diện Realme UI tùy biến dựa trên nền tảng Android 16 mới nhất, mang lại những tính năng cập nhật và bảo mật tối ưu.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Tại thị trường Malaysia, Realme P4x 4G được niêm yết với mức giá 799 RM (tương đương khoảng 193 USD) cho phiên bản duy nhất 4GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Với mức giá dưới 5 triệu đồng, đây được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng cần một thiết bị có bộ nhớ lớn và thời lượng pin sử dụng xuyên suốt nhiều ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin.