Red Magic Astra 2: Giải mã sức mạnh mẫu tablet gaming 185Hz sắp ra mắt toàn cầu nubia xác nhận đưa Red Magic Gaming Tablet 5 Pro ra thị trường quốc tế với tên gọi Red Magic Astra 2, sở hữu màn hình OLED 185Hz và khả năng giả lập PC độc đáo.

nubia vừa chính thức xác nhận sẽ đưa mẫu máy tính bảng chuyên game mới nhất của mình, Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, ra thị trường quốc tế. Theo chiến lược đặt tên quen thuộc của thương hiệu, thiết bị này sẽ xuất hiện trên toàn cầu với tên gọi Red Magic Astra 2 vào ngày 30/6 tới đây.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro được xác nhận ra mắt toàn cầu

Màn hình OLED 185Hz: Tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm thị giác

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Red Magic Astra 2 chính là tấm nền OLED kích thước 9.06 inch với độ phân giải 2,400 x 1,504 pixel. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ tần số quét lên đến 185Hz, một con số vượt xa tiêu chuẩn 120Hz hay 144Hz thường thấy trên các dòng máy tính bảng cao cấp hiện nay.

Việc sử dụng tấm nền OLED thay vì LCD truyền thống mang lại lợi thế lớn về độ tương phản sâu, màu sắc rực rỡ và đặc biệt là thời gian phản hồi cực nhanh. Với các game thủ chuyên nghiệp, tần số quét 185Hz sẽ giúp các chuyển động trong game trở nên mượt mà tuyệt đối, giảm thiểu tối đa hiện tượng bóng ma (ghosting) trong các pha giao tranh tốc độ cao.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro được xác nhận có màn hình 185Hz mượt mà

Cấu hình đầu bảng và hệ thống tản nhiệt chủ động

Sức mạnh của Red Magic Astra 2 đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Đây là dòng chip được tối ưu cho các tác vụ nặng và đòi hỏi hiệu năng duy trì ổn định. Để giải quyết bài toán nhiệt năng trên một thiết bị di động, nubia đã trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng chủ động, giúp máy không bị giảm xung nhịp (thermal throttling) khi chơi các tựa game AAA trong thời gian dài.

Năng lượng bền bỉ và kết nối linh hoạt với hai cổng USB-C

Về khả năng duy trì hoạt động, Red Magic Astra 2 sở hữu viên pin dung lượng 8,300mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W. Một chi tiết thiết kế cực kỳ hiếm thấy trên máy tính bảng là việc tích hợp sẵn hai cổng USB-C. Thiết kế này cho phép game thủ vừa sạc pin vừa kết nối với các phụ kiện ngoại vi như chuột, bàn phím hoặc xuất hình ảnh ra màn hình rời mà không cần đến các bộ chuyển đổi (hub) phức tạp.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro sẽ có pin lớn và sạc nhanh ấn tượng

Hệ sinh thái chơi game đa nền tảng

Không chỉ dừng lại ở phần cứng, nubia còn tham vọng xóa nhòa ranh giới giữa mobile và PC bằng việc tích hợp sẵn trình giả lập PC để hỗ trợ chơi game Steam. Đây là bước đi chiến lược cho thấy hãng đang hướng tới việc biến Red Magic Astra 2 thành một thiết bị chơi game chuyên dụng thay vì chỉ là một chiếc máy tính bảng giải trí thông thường.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Red Magic Astra 2

Thông số Chi tiết Màn hình 9.06 inch OLED, 185Hz, 2,400 x 1,504 pixel Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pin & Sạc 8,300mAh, sạc nhanh 80W Kết nối 2 cổng USB-C, Wi-Fi 7 Tính năng đặc biệt Tản nhiệt chất lỏng chủ động, giả lập Steam PC

Mặc dù Red Magic Astra 2 là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc gaming, nhưng ở thị trường máy tính bảng cao cấp nói chung, người dùng vẫn có những lựa chọn khác tối ưu cho cả công việc lẫn giải trí đỉnh cao như iPad Pro chip M5 với hệ điều hành iPadOS hỗ trợ đa nhiệm mạnh mẽ.

Với sự xuất hiện của Red Magic Astra 2, thị trường máy tính bảng chơi game toàn cầu hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, mang đến cho game thủ một thiết bị có hiệu năng thuần túy và những tính năng hỗ trợ chơi game chuyên sâu.